Túto slovenskú značku bagiet si na preteky nosil aj Peter Sagan. Teraz sa stal jej ambasádorom

Bagety z portfólia Pierre Baguette si obľúbil počas pretekov.

Po rokoch strávených na cestách, tréningoch a pretekoch naprieč svetom, má Peter Sagan jasno v tom, čo športovec potrebuje – praktické, výživné a zároveň chutné jedlo, ktoré mu dodá energiu. Ako bývalý profesionálny cyklista vyskúšal množstvo jedál, no nie všetko mu vždy vyhovovalo. Až kým neobjavil ideálny snack, ktorý ho sprevádzal počas mnohých pretekov – bagety od značky Pierre Baguette.

„Počas cestovania často nemáte možnosť sadnúť si do reštaurácie alebo pripravovať si niečo vlastné. Potrebujete rýchle riešenie, ktoré vás zasýti, dodá energiu a nezničí vás trávením. Bagety od Pierre Baguette pre mňa znamenali presne to – rýchlosť, kvalitu a chuť. Stali sa mojím záchrancom na mnohých pretekoch, takže som si svojho Pierra bral vždy so sebou,“ hovorí Sagan s úsmevom.

Zdroj: WRPR

Cesta za ideálnym snackom

Stravovanie počas cyklistických pretekov je pre mnohých športovcov výzvou. Telo potrebuje pravidelne dopĺňať sacharidy, bielkoviny a minerály, ale jedlo musí byť aj ľahké na trávenie. Peter počas kariéry často musel siahnuť po rôznych rýchlych jedlách, no nie všetky splnili jeho očakávania.

„Vyskúšal som všetko možné – od rôznych müsli tyčiniek po cestoviny pripravené vopred. Ale nič nebolo také praktické a pritom chutné ako kvalitná bageta. Pierre Baguette ma presvedčila nielen chuťou, ale aj tým, že používajú poctivé suroviny,“ dodáva Peter.

Nová spolupráca so starým obľúbencom

Po ukončení profesionálnej kariéry sa Peter rozhodol pokračovať v aktívnom živote a venuje sa rôznym projektom. Jedným z nich je aj spolupráca so značkou Pierre Baguette, ktorá ho oslovila práve preto, že ich produkty počas svojej kariéry využíval.

„Je skvelé byť ambasádorom značky, ktorú som si sám obľúbil. Nie je to pre mňa len reklama, ale aj možnosť odporučiť niečo, čo mi reálne pomohlo. Keď viem, že niečo funguje u mňa, rád to odporučím aj ostatným,“ vysvetľuje Sagan.

Ako vyzerá Saganov ideálny snack?

Aj keď má Peter teraz viac času na voľný režim a oddych, stále dbá na vyváženú stravu. Jeho obľúbenou voľbou je bageta s kuracím mäsom a zeleninou.

„Je to pre mňa ideálna kombinácia. Dostatok bielkovín, zeleniny a kvalitné pečivo, ktoré zasýti. Okrem toho si rád občas doprajem aj niečo sladké, ale vždy dbám na to, aby bola rovnováha,“ hovorí Peter.

Zdroj: WRPR

Prečo by si mal skúsiť Pierre Baguette aj ty?

Ak často cestuješ, športuješ alebo jednoducho nemáš čas na dlhé prípravy jedla, Pierre Baguette môže byť skvelou voľbou. Kombinuje kvalitné suroviny, výbornú chuť a praktickosť.

Peter Sagan je toho dôkazom – počas svojej kariéry čelil extrémnym podmienkam a nárokom na stravu, no aj v týchto situáciách si našiel spôsob, ako si dopriať chutné a zdravé jedlo. A teraz túto skúsenosť zdieľa aj s ostatnými. Pierre s vami!