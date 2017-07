Z čoho Slovákom vrie krv v žilách? Problémami našej krajiny sú nesúdržnosť, negativizmus i nedostatok polárnych medveďov

Ako to raz za čas mávame vo zvyku, aj teraz sme sa vydali hľadať zaujímavé názory našich čitateľov, tentokrát to bolo na tému "Čo ti na živote na Slovensku najviac prekáža?". S cieľom zistiť, čo obyvateľom tejto krajiny leží na srdci, sme získali takmer tisíc skvelých komentárov, medzi ktorými sa nachádzajú aj skutočné múdrosti. Keďže niektoré názory sa často opakovali, rozhodli sme sa trošku zabŕdnuť do ich hĺbky a podstaty. Krátke, vtipné a poučné komentáre zasa nájdeš nižšie. Poďme sa na to vrhnúť!

Sprostí ľudia a mentalita

Mnoho komentárov smeruje práve na mentalitu Slovákov. Ľudia vraj plačú a kričia po zmene, no sami si ju vôbec neprídu vydobyť, keď majú možnosť - napríklad na prostestoch či vo voľbách. Miesto toho radšej sedia doma a plačú na internete. Viacero komentujúcich sa zhodlo, že ide poväčšine o postaršiu časť obyvateľstva. Slovensko by vraj bez problémov mohlo byť o desať rokov vpred v budúcnosti, no to sa vďaka ľudom nedeje.

Nevďačnosť Slovákov

Vyskytlo sa mnoho názorov, podľa ktorých Slovensko vôbec nie je až také zlé a my s nimi plne súhlasíme. Ľudia si len svoju krajinu nevážia. Ničia ulice a nádherné pamiatky a potom vznikajú sťažnosti, ako sa v tejto krajine na všetko kašle. Veľa ľudí tiež uteká na dovolenku do zahraničia, netušiac, že aj na Slovensku ich čaká rajská záhrada. Podľa komentujúcich by Slováci mali byť jednoducho viac hrdí.

Negativizmus ľudí

V podstate ľuďom ani nevadí krajina samotná, no jej obyvatelia, keďže na tretej priečke skončil negativizmus a čiastočne aj mámvp**izmus ľudí. Ľudia jednoducho neocenia, že je Slovensko pekné a oplatí sa zaňho bojovať. Obyvatelia si vraj málo ctia svoje zásady a hodnoty a miesto toho, aby sa za ne postavili a povedali niečo nahlas, tak sa len budú prizerať, ako ich princípy padajú ako domček z karát.

Falošnosť Slovákov

Naháňame sa za lajkami a na internete často tvrdíme niečo, čo ani nie je pravda. Podľa komentárov sa tento neduh 21. storočia dostal aj na Slovensko a mnohí sa mu nedokázali ubrániť. Na Facebooku prajeme veselé narodeniny ľuďom, ktorých ani nepoznáme, kým svojej babke často zabudneme pogratulovať. Ak by každý hovoril pravdu a správal sa ku každému tak, ako si zaslúži, podľa mnohých by sme sa mali lepšie.

Nesúdržnosť

Slovákov vraj spojí len šport. Každý z nás chce niečo iné, čo však vraj nie je až taký problém. Najhoršie je, že to ľudia medzi sebou nezvládajú rozumne vydiskutovať a miesto toho si začnú na internete nadávať, pričom sa málokedy dostanú k reálnemu výsledku. Všetko je to o komunikácii a ak by každý z nás dostal priestor povedať to, čo chce, určite by sme sa pohli správnym smerom. Miesto toho si však Slováci vraj len neustále hádžu polená pod nohy.

Martin trafil klinec po hlavičke.

Bobo tuší, čo našej krajine chýba.

No podľa Thomasa sa v niečom môže mýliť.

Podľa Matúša ležia odpovede na negativizmus za hranicami.

Ľubo tuší, čo mu robí vrásky na čele.

Na otázku sa vyjadrila aj negramotná časť obyvateľstva.

V Belgicku to tak ľahké nie je.

S optimizmom to rozhodne nepreháňajme.

Evin postoj by sme mali praktizovať všetci.