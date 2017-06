Zisťovali sme, čo mladých Slovákov motivuje pracovať v Leviciach. Super benefity, ale aj možnosť kariérneho rastu

Keď sa povie de Miclén, veľa z vás pravdepodobne nebude vedieť, o čom je reč. Avšak značky zubných pást ako napríklad Sensodyne, Parodontax či Aquafresh sú ti určite dobre známe. Práve tieto produkty patria spolu s mnohými ďalšími do portfólia závodu de Miclén v Leviciach, ktorý spadá pod jednu z najväčších zdravotníckych spoločností na svete – GSK, teda GlaxoSmithKline.

Prečo ale otvárame túto tému? Veľkým trendom medzi mladými Slovákmi je cestovať za prácou do Bratislavy, kde je, z pochopiteľných dôvodov, najväčšia ponuka voľných pracovných pozícií. My sme sa v dnešnom rozhovore naopak porozprávali so študentami vysokých škôl, ktorí pracujú v Leviciach - meste, ktoré má necelých 35 tisíc obyvateľov.

Zamestnanci závodu Monika Nagyová a Martin Miškolci nám prezradili, čo ich motivovalo zamestnať sa v závode de Miclén, čo je ich náplňou práce ale aj to, či majú mladí chemici a študenti vysokých škôl na Slovensku dobrú možnosť uplatniť sa vo svojom odbore a kariérne rásť.

Ahojte, vedeli by ste sa nám v krátkosti predstaviť? Odkiaľ pochádzate, na akej vysokej škole ste študovali a čo vás motivovalo si vybrať práve tento odbor?

Monika: Pochádzam z východného Slovenska a po ukončení gymnázia v Sabinove som nastúpila na Vysokú školu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra organickej chémie. Tam som študovala 5 rokov. Chémiu som si vybrala jednoducho preto, že ma na gymnáziu veľmi bavila.

Martin: Volám sa Martin Miškolci. Pochádzam z Levíc. Vyštudoval som bakalárske štúdium Politics, Economy and Philisophy na Open University v Anglicku. Pre tento odbor som sa rozhodol z dôvodu záujmu o dianie vo svete, politike a ekonómii.

Zavážilo vo vašom rozhodnutí aj možné uplatnenie v praxi po ukončení štúdia?

Monika: Každý vysokoškolák sa chce zamestnať v odbore, ktorý vyštudoval, avšak nie je to vždy možné, preto som hľadala kompromis, ktorým bol kozmetický priemysel.

Martin: Nakoľko sa v práci zaoberám aj analýzami, často využívam aj ekonomické znalosti získané počas štúdia a keďže v Leviciach máme medzinárodné pracovné prostredie, na dennej báze využívam aj angličtinu.

Momentálne obaja pracujete v de Micléne, ktorý je súčasťou jednej z najväčších zdravotníckych spoločností na svete – GSK (GlaxoSmithKline). Ako ste sa dostali k tejto pracovnej pozícii a prečo ste sa o ňu uchádzali?

Monika: Vytvorila som si profil na Profesii, zakrátko ma kontaktovala agentúra, absolvovala som pohovor v Košiciach a asi o 2 týždne som bola pozvaná na pohovor v Leviciach, ktorý som absolvovala a prijala som ponuku pracovať v de Micléne, ktorý patrí pod skupinu GSK.

Martin: Pracovná ponuka bola zverejnená v angličtine, čo ma zaujalo a taktiež náplň práce sa zhodovala s mojimi pracovnými skúsenosťami, ktoré som dovtedy získal v iných nadnárodných spoločnostiach.

Veľa mladých ľudí sa dnes sťažuje na demotivujúce pracovné prostredie. Dokáže táto svetová firma na Slovensku mladým ľudom, ako ste vy, vytvoriť vyhovujúce podmienky, ktoré spĺňajú vaše predstavy?

Monika: Myslím si, že spoločnosť GSK má čo ponúknuť a je atraktívnym zamestnávateľom, či už z pohľadu benefitov alebo možnosti kariérneho rastu.

Martin: Keďže ide o nadnárodnú firmu, ktorá pôsobí po celom svete, dôraz kladie aj na zachovanie konkurencieschopnosti na pracovnom trhu a tým pádom investuje aj do moderných technológií, rozvoja svojich zamestnancov a ponúka aj rôzne zamestnanecké výhody a benefity.

Čo konkrétne máte na starosti? Dokážete nám v krátkosti opísať vaše pracovné pozície?

Monika: Náš tím vlastní a vedie technické aspekty produktov, zabezpečuje, aby boli produkty dodané v najvyššej kvalite a aby boli robustné a konzistnentné v rámci všetkých závodov. Spolupracujeme nielen s výrobnými závodmi po celom svete, ale aj s R&D tímom.

Martin: Keďže som TPM špecialista, mojou náplňou práce je dohliadať na efektivitu výroby, preventívnu údržbu strojov a zariadení a zodpovedám za následné vypracovanie analýz.

Čo vás na tejto práci najviac baví?

Monika: Veľmi sa mi na tejto práci páči, že spolupracujem s mnohými závodmi, učím sa o nových výrobných technológiach a o tom, ako fungujú iné závody.

Martin: Spracované analytické dáta slúžia na zadefinovanie koreňových príčin vzniku problému, resp. chyby. Na tejto práci ma najviac baví práve tá možnosť odhaliť skutočnú príčinu problému, aj keď na prvý pohľad nie je úplne zrejmá.

Znie to zaujímavo. Dokážete rovnako povedať, čo je na tejto práci pre vás najťažšie?

Monika: Pracovať „remotely“ je asi najťažšie. Keďže spolupracujem s kolegami z rôznych krajín, veľa záležitostí riešime prostredníctvom e-mailov alebo telekonferenciami. Niekedy je náročné nájsť taký čas, ktorý by vyhovoval všetkým, nakoľko sa nachádzame v rôznych časových pásmach.

Martin: Pri implementácii riešení zosúladiť jednotlivé zložky tak, aby sme sa vedeli dopracovať k náprave vzniknutého problému rýchlo a efektívne. Niekedy je však naozaj ťažké dosiahnuť požadovaný cieľ v čase, ktorý som si pre riešenie cieľa stanovil.

Čítali sme, že v tomto závode sa vyrábajú aj niektoré známe značky, ktoré Slováci veľmi dobre poznajú. Je to pravda? Ktoré to sú?

Monika: Tak sú to hlavne zubné pasty ako Sensodyne, Parodontax a Aquafresh.

Drvivá väčšina Slovákov za prácou cestuje do Bratislavy. Závod de Miclén sa avšak nachádza v Leviciach. Nebola toto pre vás bariéra?

Monika: Primárne som sa určite chcela zamestnať bližšie k domovu, ale nemyslím si, že presťahovanie do Levíc som vnímala ako bariéru.

Martin: Aj keď pochádzam z Levíc, do nástupu do GSK Levice som svoj pracovný život strávil v Anglicku a Írsku. Do Levíc som sa však vrátil nielen kvôli rodine, ale aj kvôli írskemu, upršanému počasiu, čo mi z dlhodobého hľadiska už nevyhovovalo.

Máte v práci veľa mladých kolegov vo vašom veku, ktorí rovnako za prácou do Levíc pricestovali z iných končín Slovenska?

Monika: V mojom tíme sme taký “zdravý mix“ čo sa veku týka. Pochádzame z rôznych častí sveta (UK, Brazília, Slovensko, Taliansko). Technický tím v Leviciach je pomerne mladý a väčšina pochádza z iných krajov, do Levíc sa presťahovali kvôli práci.

Martin: Spolu so mnou do práce nastúpil aj kolega, krátko po skončení školy a zároveň v tíme máme aj ďalších mladých kolegov.

A čo samotné mesto? Má mladým ľudom ako vy čo ponúknuť?

Monika: Tak ako v každom meste, aj v Leviciach sú podujatia, koncerty, kde sa vie človek zabaviť. Poprípade blízko je Nitra.

Martin: V poslednom období mesto realizuje viacero akcií a podujatí, ako napr. jarmoky, zraz motorkárov a keďže je to známa vinohradnícka oblasť, mnohé podujatia sa organizujú aj v duchu vinobrania.

Rozmýšľate, kam by ste sa v rámci svojej kariéry chceli posunúť v budúcnosti?

Monika: Myslím si, že by som určite chcela zotrvať v spoločnosti GSK, nakoľko ponúka veľa možností pre kariérny rast. Momentálne som súčasťou globálneho technického tímu a som veľmi spokojná, ak by som sa raz rozhodla pre zmenu, tak by to asi s najväčšou pravdepodobnosťou bola technická pozícia v jednom z našich závodov.

Martin: Nakoľko na tejto pozícii nie som dlho, mojou prioritou je zdokonalenie znalostí v oblasti TPM. Z dlhodobého hľadiska však GSK ponúka roznôrodé možnosti kariérneho rozvoja, čo môže byť pre každého zamestnanca zaujímavé.

Je možné, že niektorých našich čitateľov práca v tomto závode zaujme. Čo musí uchádzač o prácu v de Micléne podľa vás spĺňať, aby sa mohol stať vaším kolegom?

Monika: Ja som začala pracovať hneď po ukončení štúdia, t.j. bez praxe, čo je prípad každého absolventa. Myslím si, že základom je ochota učiť sa, spolupracovať a znalosť angličtiny.

Martin: Okrem angličtiny na komunikatívnej úrovni, čiže netreba byť expertom na angličtinu, je dôležitý záujem o danú oblasť a ochota rozvíjať sa. V tomto pomôže aj samotné GSK formou vzdelávacích aktivít a jazykových kurzov.

Monike a Martinovi ďakujeme za rozhovor. Ak ťa informácie o závode de Miclén zaujali, voľné pracovné pozície nájdeš na tejto stránke. Predtým, ako tak urobíš, si môžeš skúsiť vyplniť náš strojársky kvíz. Ihneď tak môžeš zistiť, či máš na inžinierskej pozícii šancu uspieť.

