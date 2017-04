Karlo krstil v Bratislave svoj album 666. Dostali sme možnosť nahliadnuť do zákulisia príprav a venoval nám aj rozsiahly rozhovor

Pred niečo menej ako mesiacom sme vám predstavili pilotný diel nášho nového videoseriálu, ktorý sme nazvali Refresher Backstage. Prostredníctom neho vám v pravidelných intervaloch budeme prinášať exkluzívne zábery z koncertov konkrétnych interpretov a z miest, kam sa len tak jednoducho fanúšik nedostane. Vezmeme vás teda na zvukovú skúšku aj do backstageov, kde budete mať možnosť vidieť, ako prebiehajú samotné prípravy a čo všetko musí raper pred show absolvovať. Zároveň nebudú chýbať ani rozhovory, v ktorých sa vždy dozviete niečo zaujímavé a samozrejme aj zábery zo samotných vystúpení.

Dnes vám teda predstavujeme druhé pokračovanie, do ktorého sme tentokrát oslovili bývalého člena košickej Haha Crew Karla. Ten si ešte donedávna hovoril Gumbgu a napríklad aj to, čo stojí za touto prezývkou a prečo sa rozhodol zmeniť si ju, sa dozvieš v samotnom videu. Karlo vydal prednedávnom svoje druhé sólo s názvom 666, k čomu nepochybne patrí aj séria krstov a my sme sa rozhodli navštíviť práve ten bratislavský. Okrem neho sa nám podarilo vyspovedať aj Zaya, Amidu, Konexa a Homera, takže sa pohodlne usaďte a užite si Refresher Backstage s poradovým číslom dva.