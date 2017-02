Muž žaluje Uber o 45 miliónov dolárov, pretože mu chyba v aplikácii zničila manželstvo. Manželka vďaka nej videla, kde sa pohybuje

Žijeme v dobe, keď si človek dokáže privolať odvoz prostredníctvom pár klikov na displeji svojho smartfónu, avšak technologický pokrok môže mať na naše životy aj negatívny dopad. Nehovoríme teraz o závislosti na internete či podobných diagnózach, ale o obyčajnej softvérovej chybe, ktorá jedného francúzskeho podnikateľa stála celé manželstvo.

Francúz sa jedného krásneho dňa prihlásil do svojho Uber účtu na mobilnom telefóne svojej manželky, čo pravdepodobne spôsobil fakt, že sa mu jeho zariadenie vybilo, alebo ho niekde zabudol, lenže po úspešnom použití a získaní odvozu sa na mobile neustále objavovali notifikácie z jeho účtu. Chlapík sa pritom po použití aplikácie bezpečne odhlásil, a tak Uber nemal dôvod zobrazovať notifikácie spoločne s informáciami o tom, kam Francúz práve smeruje, na telefóne jeho manželky. Samozrejme, že jeho žena bola spočiatku prekvapená, ale keď zistila, že jej nechtiac chodia informácie o pohybe svojho manžela, tak len ticho vyčkávala a sledovala, či jej náhodou neklame. Manželka napokon z detailov v rámci Uberu usúdila, že sa jej muž stretáva s milenkou a podala žiadosť o rozvod, pričom si nechcela vypočuť žiadne vysvetlenie. Francúzsky podnikateľ sa preto rozhodol, že keď už stratil svoje manželstvo, aspoň sa z toho posnaží vytrieskať čo najviac a zažaloval Uber o 45 miliónov dolárov. Súdne pojednávanie by sa malo začať už koncom februára a ak sa to Francúzovi podarí, potom bude musieť Uber siahnuť do svojich finančných zásob poriadne hlboko. Len tak mimochodom, táto chyba sa mala objaviť len v operačnom systéme iOS, takže užívatelia Androidu sa nemusia o svoje súkromie strachovať.

Ilustračné foto