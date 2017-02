Apple vraj uskutoční neočakávanú a celkom pozitívnu zmenu. Revolučný iPhone 8 uvidíme už koncom júna

Posledné roky bolo zvykom, že nám kalifornský gigant predstavoval vynovené generácie iOS smartfónu v priebehu septembra. iPhone 4 však uzrel svetlo sveta začiatkom júna, iPhone 4s zase v októbri a iné to bude aj pri nadchádzajúcej generácii, iPhone 8. Teda aspoň tak tvrdia posledné špekulácie z technologických kuloárov, na ktoré sa odvoláva viacero dôveryhodných webov, a to vrátane internetovej destinácie akou je forbes.com. Prečo by ale niečo také spoločnosť Apple robila? Jedným z dôvodov môže byť ako čoraz silnejúca konkurencia, tak aj oslava 10. výročia od spustenia predaja prvého iPhonu. A keďže sa významné okamihy spájajú s nadštandardnou pozornosťou, bude to je jedna z tých príležitostí, ktoré môžu rozhodnúť o ďalšom smerovaní osudu takmer ktoréhokoľvek výrobcu spotrebnej elektroniky. Áno, vrátane jabĺčka.

The iPhone 8 launch date will say a lot about Apple's strategy under Tim Cook: https://t.co/viI1Qq05JP pic.twitter.com/SQBKNWHOm8 — Forbes (@Forbes) 8. februára 2017

Aby sa Apple mohol opäť predviesť ako inovačný líder, oblejšie krivky a ani prémiový materiál už dnes nestačí. Posledné tri generácie mali navyše takmer ten istý dizajn, čo by mohlo znamenať predzvesť príchodu niečoho naozaj prelomového. Tak či tak, tie tri roky musel dizajnérsky tím na čele s jeho šéfom, ktorý sa volá Johnatan Ive, nepochybne pracovať aj na niečom oveľa väčšom. Pri poslednom iPhone 7 veľa času nestrávili, takže je snáď každému jasné, čomu asi tak mohli posledné mesiace venovať značnú časť zo svojho pracovného času.

Nový iPhone 8 by mal podľa posledných únikov kombinovať AMOLED displej s badateľne tenšími rámikmi pri jeho zaoblených stranách po bokoch. Rovnako sa klebetí o úplnej eliminácii domovského tlačidla, aby tým výrobca nadobudol miesto na zlepšenie súčasného pomeru medzi zobrazovacím panelom a telom smartfónu. Bude to tohtoročným trendom, ktorý nastolil koncom roka 2016 čínsky gigant Xiaomi. Podobné očakávania sú ale aj od iných renomovaných výrobcov a zopár z nich zmení nadchádzajúce podujatie MWC 2017 na realitu. Už si len počkať na koniec februára a zrejme na 29. jún.