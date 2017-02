Šťastný fanúšik vyhral rande s najsexi tenistkou Eugenie Bouchard vďaka stávke na Twitteri

V noci z nedele na pondelok nášho času sa konal 51. Super Bowl a tí, čo ste zostali hore, ste určite nezostali sklamaní. Neskutočný obrat v podaní Patriots sa zapíše do histórie, rovnako ako aj nepochopiteľné sklamanie zo strany Falcons.

Tento súboj sledovali aj mnohé známe tváre a medzi nimi bola aj sympatická kanadská tenista Eugenie Bouchard. Tá popritom písala aj svoje pocity o zápase na svoj Twitter a napríklad sa stihla pochváliť, že tušila o výhre Falcons. Jeden jej fanúšik na Twitteri sa tak pokúsil o stávku s Eugenie a tvrdil, že Pats zápas ešte otočia a ak sa tak stane, pôjdu spolu na rande. Tenistka túto stávku prijala a všetci teda vieme, ako to napokon dopadlo. Na Twitter nakoniec napísala, že si stojí za tým, čo povedala a spoločné rande sa už chystá.

Lol it made a Twitter moment. And I will do it, I stay true to my word pic.twitter.com/0rOUc0xJsC