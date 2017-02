10 najhorších tenisiek roku 2016. Dúfame, že týmto kúskom si sa radšej vyhol

Na Refresheri pravidelne zostavujeme rebríčky tých najlepších vecí z určitej kategórie za minulý rok a klasicky sme neobišli ani tenisky. Mnohé známe aj menej známe značky vyprodukovali za 12 mesiacov roku 2016 viaceré krásne a vydarené modely a prevedenia topánok, avšak, ako tomu býva, niekedy sa stal aj presný opak. Vkus sa miestami akoby pominul a na svet prišla obuv, pri ktorej musel každý, kto je pri zmysloch, len nechápavo krútiť hlavou. Aj napriek nevkusnému vzhľadu sa však niektoré z oných tenisiek predávali celkom dobre, keďže reklama dokáže svoje. V dnešnom článku si do hľadáčika zoberieme práve tieto kúsky, dizajnovo spadajúce niekde hlboko pod hladinu priemeru. Vopred sa ospravedlňujeme, ak doma jedného, prípadne viac, z nižšie uvedených zástupov ukrývaš, no pri ďalšej kúpe sa možno aspoň dvakrát zamyslíš, či robíš dobre alebo nie.

ZOZNAM JE BEZ PORADIA

1. Nike Women Roshe Two Hi Flyknit

Cena: 117 €

Škaredé Ugg(l)y pozná každý, no že by sa ich Nike snažil skrížiť s modelom Roshe Run, ktorý je už za svojím zenitom, na to by vsadil málokto. Bohužiaľ, presne to sa stalo v prípade siluety Roshe Two Hi vo flyknit úprave. Ich cena začínala na 169 €, čo je za podobne vyzerajúcu tenisku naozaj veľmi prehnané. Na všetkom sa však dá nájsť pozitívum. Pri týchto rybárskych topánkach je to fakt, že zasiahli len dámsku časť populácie a páni sa im tak úspešne vyhli. Ešte raz sa teda zopakujeme - ak chodíš rada s dedom na ryby, dobre, ak nie, tak je problém niekde inde.

2. Converse Chuck Taylor All Star High Line

Cena: 114 €

V Converse sa pokúsili prísť s niečím novým a šnúrky na ostrieľanej a milovanej siluete Chuck Taylor All Star Hi vymenili za kožu a zips naboku topánky. Významný krok vopred to ale nebol, tento návrhársky pokus sa totiž nepodaril a výsledok za svojím "šnurovacím" bratom o dosť zaostáva. Nedá sa však povedať, že by tieto tenisky na zips, pôvodne dostupné vo dvoch farebných prevedeniach, na pultoch predajní stáli nejako dlho. To v každom prípade nemení nič na tom, že nabudúce zostaňme radšej pri šnúrkach.

3. Lesklé Air Jordan 1 Retro High

Cena: 129 €

Jordany boli, sú a pravdepodobne aj budú stálicou, čo sa streetwearu týka. Okrem OG modelov a farebných prevedení sa značka snaží priniesť na trh aj niečo nové, čím by zaujala, bohužiaľ, nie vždy sa to stopercentne podarí. Teraz ale odbočme k siluete s popisným číslom 1 a konkrétne k dvom farebným verziám: Deep Royal/Black-White a Grove Green/Black-White. Obe sa môžu pochváliť lesklým povrchom, aj keď slovo pochváliť by v tomto prípade malo byť v úvodzovkách, pretože je to skôr na škodu než na nejakú pochvalu. Keď chceš mať Jordany len preto, lebo sú to Jordany, tak si kúp radšej obyčajné biele. Aspoň nebudú trpieť tvoje oči a oči okoloidúcich.

4. Reebok Instapump Fury OG Villain Pack

Cena: 125-143 €

Model Instapump Fury od Reeboku patrí všeobecne medzi obľúbené a veľakrát sa objaví colorway, ktorá v dobrom slova zmysle pritiahne pozornosť. Prídavné meno "dobré" sa ale nedá použiť, keď hovoríme o Villain balíčku, keďže ten to svojou extravaganciou dosť prestrelil. V packu sa objavili tri farebné prevedenia onej siluety a dve z nich by si si obul azda tak na lokálny Comic-Con v kulturáku ku svojmu kostýmu. Tretie o chlp unikli a v porovnaní s kolegami nie sú až také strašné (stále to ale nie je ani zďaleka žiadna sláva), avšak aby im nebolo smutno, zaradili sme ich sem.

5. Nike Zoom Kobe Icon Red

Cena: 158 €

Kobe Bryant, žijúca legenda basketbalu, síce ukončil aktívnu kariéru, ale po palubovkách po celom svete denne behajú stovky hráčov, ktorí majú obuté tenisky z jeho spolupráce s Nike. Niektoré sú úplne v poriadku, iné zasa menej. Do druhej skupiny sa radia aj Kobe Icons v červenej farbe so zlatou fajkou, ktoré mali ostať ukryté niekde v šuplíku v dizajnérskej miestnosti v Portlande. Nejdeme teraz posudzovať, ako sa v nich hrá, ale čisto po stránke vzhľadu to rozhodne nie je na žiadne ocenenie. Červené tenisky sú väčšinou smrť, toto je len ďalší dôkaz. Horšie by už bolo len to, ak by si ich niekto obul k bežnému outfitu, nie k dresu a kraťasom.

6. Air Jordan 4 Pinnacle Snakeskin

Cena: 372 €

Luxusnejšia verzia Jordanov z hadej kože za skoro 400 € je extravagancia, po ktorej by siahol s vážnou tvárou len málokto. Hadia koža je sama o sebe veľakrát pomerne nežiadúci prvok, na Jordanoch to platí dvakrát. Nevieme, čo viac treba do tohto popisu doplniť. Po vzhliadnutí obrázkov nižšie by si nám mal dať za pravdu. Dobrovoľne by si tieto tenisky obul možno hypebeast z Instagramu, ktorý nemá čo robiť s peniazmi a ešte neobjavil, že sa dajú míňať i zmysluplnejšie než na 400-eurové a navyše nepekné J's.

7. adidas Y-3 Torai Platform Orange

Cena: 470 €

Futuristicky ladené kúsky Yohji Yamamota pre divíziu adidasu Y-3 väčšinou chválime, hoci bez akýchkoľvek pochýb nie sú pre každého. Aj v majstrovej dielni sa ale niekedy môže stať, že pri namiešaní zlých ingrediencií vznikne produkt, ktorý sme neočakávali. Niečo podobné sa pravdepodobne prihodilo pri siluete Torai Platform, keď na ňu bola aplikovaná oranžová farba a výsledok pôsobí ako pracovná obuv cestárov do dažďa. Ale nie, preskočíme vtipy, ak túžiš po Y-3 teniskách, radšej siahni po iných.

8. Nike Air Moc Bomber

Cena: 110 €

Jeden z kúskov, kedy sa pýtate, či to naozaj nie je len žart. Ale nie je. Na teniskách bez šnúrok sa dajú ľahko vylámať zuby, o čom sa presvedčilo viacero značiek. Nike má však v repertorári niekoľko modelov, na ktorých táto úprava vyzerá dobre. Bohužiaľ, Nike Air Moc Bomber medzi ne rozhodne nepatrí. Veríme, že táto topánka je na nosenie kvôli vnútornej výstelke celkom pohodlná, no to je tak asi všetko, čo môžeme vyzdvihnúť. Hnedá farba len pridáva na už tak nevydarenom dojme.

9. Supreme x Timberland Field Boots

Cena: 156 €

Okrem značky Vans spojili ľudia zo Supreme tento rok sily aj s Timberland, a to ako na kolekciu oblečenia, tak na minikolekciu obuvi. Už silueta Field Boots ako táka však nevyzerá dvakrát lákavo a celkový dojem nijako nevylepšilo ani malé Supreme logo naboku či vzhľad, imitujúci krokodíla. Tatkovské Supreme Timby, ako by sme ich mohli ľudovo označiť, sa teda napokon zaradili medzi tie horšie počiny minulého roku.

10. Fejkové Yeezy

Cena: -

Kanyeho Yeezy, spadajúce pod adidas, sú hitom a na každý limitovaný release čakajú tisícky ľudí. Logicky sa tak nájdu aj takí, ktorým sa nepodarí uchmatnúť si pár, prípadne im cena príde privysoká. Preto sa radšej rozhodnú siahnuť po alternatíve, fejku, dúfajúc, že si to nikto v ich okolí nevšimne, respektíve nerozpozná od originálu. Chyba. Či už ti na to kamaráti prídu alebo nie, sám by si mal vedieť, že kupovať takéto produkty je len na škodu. Peniaze, ktoré dáš za fejk, si radšej odlož, kúp si nejaké pravé lacnejšie tenisky a za zvyšok pozvi kamarátku na čaj. Možno ti aj pochváli nové topánky, no fejkové Yeezy určite chváliť nebude.