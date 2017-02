Jeden z najväčších športových sviatkov je tu. V 51. Super Bowle sa dočkáme vysneného finále s dvomi silnými ofenzívami

Americký futbal patrí medzi najnáročnejšie kolektívne športy na svete. Jeho pravidlá sa „vymýšľali“ 60 rokov. Ako by sa mohlo na prvý pohľad možno zdať, tento šport nie je náročný len z atletickej stránky. Čítanie hry a inteligencia hráča skutočne vyhráva zápasy. Zvláštne je, že napriek kolektívnosti amerického futbalu je jeho hra zároveň striktne individuálna. Dá sa totiž tvrdiť, že skóre „stojí a padá“ na chybe jednotlivca. Ak jeden hráč urobí chybu, napríklad nezvládne nátlak na lajne, defenzíva sa dostane ku quarterbackovi a zotne mu nohy. Jeden hráč pochybí, padá celý tím. Tu azda najväčšmi platí pravidlo, že reťaz je len tak silná, ako jej najslabší článok. A práve záverečný zápas najvyššej ligy amerického futbalu NFL sa uskutoční už dnes v noci - Super Bowl LI.

Na to, aby sa tímy dostali do zápasu o Super Bowl, musia vyhrať tzv. Conference Championship, čo je vlastne šampionát konferencie. Ako to funguje? V minulosti, keď sa americký futbal v USA stával populárnym, vznikli dve ligy, NFL a AFL. Navzájom si konkurovali. Nakoniec sa ale dohodli, spojili a ponechali si názov staršej, teda NFL. Ako kompromis, rozdelili play-off na dve konferencie NFC a AFC, pričom víťaz z každej tejto skupiny sa nakoniec pobije o majstrovský pohár Vinca Lombardiho. A tak sa aj stalo v tomto prípade, pred Super Bowlom LI sa tímy pobili v ligách konferencií AFC a NFC, z ktorých vzišli víťazi New England Patriots (champs konferencie AFC) a Atlanta Falcons (champs konferencie NFC). Ich súboj o finále NFL nás čaká už dnes po polnoci nášho času. Tento zápas zvykne vždy poblázniť celé Spojené štáty americké, no americký futbal je čoraz viac populárnejší aj u nás a mnoho Slovákov či Čechov sa už určite nevie dočkať tohto finále.

Minulý rok na seba narazili v Super Bowl L silná ofenzíva Panthers proti výbornej defenzíve Broncos a potvrdila sa veta, že útok vyhráva zápasy, ale defenzíva tituly. Boli sme tak svedkami nie zrovna najatraktívnejšieho zápasu, no tentoraz by sme sa mali dočkať presného opaku. Oba tímy sú vysoko ofenzívne, Pats povedie Tom Brady, ktorý už má na konte štyri trofeje Vinca Lombardiho, je považovaný za jedného z najlepších, ak nie najlepšieho hráča histórie a bohaté skúsenosti mu v tomto smere pridajú obrovskú dôveru a sebavedomie. Navyše sa môže spoľahnúť na dobrých receiverov ako Edelmana či Hogana. Tím navyše koučuje legendárny Bill Belichick, ktorý toho povyhrával požehnane a určite bude aj on chcieť rozšíriť svoju bohatú zbierku. Na druhej strane tu máme podobne kvalitnú ofenzívu Falcons, ktorí by radi vyhrali svoj historicky prvý Super Bowl a pomôcť im k tomu môže ich hviezdy rozohrávač Matt Ryan.Toho mnohí považujú za najlepšieho quarterbacka základnej časti a navyše v playoff prekonal svoju povesť chokera a aj v tejto časti sezóny hrá skutočne perfektne. Okrem toho majú vo svojom tíme aj najlepšieho wide receivera v lige, Julia Jonesa, ktorý predvádza neskutočné catche, takže už teraz sa nevieme dočkať na ofenzívne predstavenia ako Patriots, tak aj Falcons.

Keďže teda Falcons ešte nikdy vo svojej histórii nevyhrali Super Bowl, do zápasu pôjdu ako underdog a už to je dôkazom toho, aký skvelý zápas nás čaká. Veď ich ofenzíva sa v tejto sezóne zaradila medzi najlepšie v histórii s priemerom 33,8 bodu na zápas, čo Falcons radí na 8. miesto v histórii NFL v počte bodov v základnej časti. Matt Ryan bol navyše pred pár hodinami zvolený za najužitočnejšieho hráča sezóny a svojou passovou hrou našiel až 13 rozličných spoluhráčov, ktorí skórovali touchdown, čo je rekord súťaže. Ofenzíva teda šlape ako hodinky a slabinou tak môže byť obrana, ktorá však v playoff zatiaľ funguje viac než schopne. Presvedčili sa o tom aj hviezdni rozohrávači Russell Wilson a hlavne Aaron Rodgers, no a teraz to "už len" musia zopakovať proti Bradymu. Pri ceste do Super Bowlu zdolali Falcons postupne Seahawks a Packers, no Patriots budú ešte o stupeň náročnejším súperom.

Tých povedie legendárny Tom Brady, ktorý má už 39 rokov, no tím je stále závislý od jeho výkonov, keďže je hrajúcou legendou tohto športu. Ofenzíva Patriots bola treťou najlepšou v tejto sezóne a pri Bradyho účasti v zostave našli premožiteľa len jediný raz. No tím nie je len o Bradym, tréner Bill Belichick je zárukou veľkých úspechov, wide receiver Chris Hogan má na konte v playoff už dva touchdowny, no a spoľahlivé výkony podávajú aj Kyle Van Noy, Eric Rowe, Shea McClellin či Edelman. Patriots sú jednoducho silní v každej oblasti ich hry už dlhé roky a už deviatykrát sa predstavia v Super Bowle, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Pod Bradym to bude siedmy pokus, z toho štyri pokusy boli zatiaľ premenené na výhry. Sme teda zvedaví, či sa táto impozantná bilancia ešte zlepší. Patriots pri ceste do Super Bowlu LI postupne zdolali Texans a Steelers.

Ako ste si teda mohli prečítať, tohtoročný Super Bowl by nemal sklamať a mal by ponúknuť ofenzívne ladené divadlo. Aj keď vám teda tento šport zrovna nesadol, určite mu dajte šancu a verím, že sa pri ňom dobre zabavíte. Zápas je na programe z nedele na pondelok 30 minút po polnoci, no ak ste niekedy sledovali NHL, NBA či ďalšie zámorské ligy, asi viete, že sa začne neskôr. Aj tak to však stojí za to. Hádam výborný futbal, mnohé výborné reklamné spoty, trailery na najočakávanejšie filmy či hudobné vystúpenia by sa mali postarať o to, že sa nudiť nebudete.

