Na aké tenisky sa môžeme tešiť v roku 2017? Značky postupne vyťahujú svoje zbrane

Pred niekoľkými dňami zažil Paríž svoj fashion week, kde sa v skratke a s nadsádzkou nastavili trendy na rok 2017. Všetci poprední influenceri a návrhári tu predstavili svoje kolekcie na nadchádzajúci rok. Prehliadky a showroomy sú asi najdôležitejším bodom a trhákom tohto týždňa plného módy. O čom ale skoro nikto netuší, je fakt, že sa tento týždeň odhaľovali aj najnovšie kolekcie obuvných značiek, a to hlavne adidas, Nike či Vans. Každý veľký hráč začal pomaly ukazovať karty, na ktoré pre rok 2017 vsadil. Poďme sa na ne teda postupne pozrieť.

adidas

Začneme naším obľúbencom adidas. Ten po adidas Consortium World Tour, prebiehajúcej minulý rok, predstavil adidas Consortium Sneaker Exchange - na to sa ale pozrieme v ďalšom podrobnejšom článku budúci týždeň. Okrem svojich najlimitovanejších releasov, ktoré spadajú pod segment Consortium a v našich končinách k ním získal prístup len Footshop, nám ale tri prúžky predstavili mnoho iných tenisiek, na ktoré sa budeme v roku 2017 zameriavať.

adidas EQT

Znovuzrodenie tejto rady funkčných tenisiek, ktoré pôvodne vznikali medzi rokmi 1991-94, sme mohli postrehnúť už minulý rok, kedy vyšli napríklad EQT Support 93/16. Pred pár dňami sa do toho navyše zapojila aj nemalá kolekcie EQT Turbo Red, ktorá mizne z pultov obchodov ešte rýchlejšie, než sme očakávali.

adidas Gazelle

Futbal je tento rok veľká téma pre viacero značiek, a teda nielen pre adidas. Tenisky inšpirované futsalom a futbalom tak zažívajú ich menšie zmŕtvychvstanie, síce nie tak veľké ako rada EQT, ale určite to nejeden z vás zachytil. V adidase sa teda v roku 2017 môžeme tešiť na mnoho nových prevedení modelov Samba či Gazelle.

Model ACE 16+ SUPER si zobral do parády i Gosha Rubchinskiy. Pridal Samba podrážku, zväčšil tri pásiky a ponechal ponožkový vzhľad. Jeho výtvor by sa mal do predaja dostať v zime.

adidas Boost

Fenomén z roku 2015, Boost, je stále na vrchole a ešte chvíľu tam určite bude. Technológia, ktorá predčila EVA podrážky o niekoľko levelov, je stále čoraz obľúbenejšia a dôkazom toho je, že sa objavuje na stále viac a viac modeloch. Už to nie sú len Ultra Boosty a NDMčka, ale aj Stan Smith Boost, Superstar Boost a mnoho iných. Je len na tebe, ktorý model si z onej širokej plejády vyberieš.

Ultra Boosty neomrzia. Oreos sa dočkáme vo februári.

Fotka uverejnená používateľom AC (@anson1019), Nov 18, 2016 o 1:54 PST

Rovnaká vec platí aj pre NMD. Konkrétne tieto City Sock vyjdú 4. februára.

Boost podrážka na Stan Smiths. Môže byť?

Dôležitou súčasťou portfólia adidasu na tento rok budú istotne aj kolaborácie s inými značkami, napríklad už spomenutým Goshom či Palace. Popri spoluprácach s inými brandmi sa však môžeme tešiť i na ďalšie releasy od Yeezyho, Y-3 a možno i Pharrella Williamsa. Všetko ukáže až čas.

V spojení s týmto prevedením sa taktiež šepká o februári.

Nike

V Nike zvolili na rok 2017 trošku iný prístup než v adidase. Bohužiaľ, ani zďaleka nie je tak inovatívny. Minulý rok tu bola novinka v podobe Air Max 1 Flyknit, takže pokiaľ hádate, že sa tento rok dočkáme niečoho novátorskejšieho, tak vás budeme musieť sklamať. Akurát sa presunieme na model Air Max 90, ktorý vyjde vo verzii Flyknit.

Flyknit zvršok neobíde ani obľúbené Infraredy.

Nike Air Force 1

Čo nás od Nike ale potešilo, je zameranie na tenisku Air Force 1, ktorá vzbudila pozornosť nedávnym releasom upravenej verzie Special Field Air Force 1. Pokiaľ ste tento release premeškali, tak to budete môcť čoskoro napraviť vďaka Footshopu. Kolaboráciu na tejto teniske už predstavil aj brand A-COLD-WALL, možno sa dočkáme vydania kolaborácie s VLONE a v pláne je i veľa NikeLab releasov.

Spomínaná spolupráca s A-COLD-WALL.

Fotka uverejnená používateľom Samuel Ross (@srd_______), Jan 5, 2017 o 2:34 PST

Tieto NikeLab Air Force 1s budú od 2.2. dostupné v bratislavskom aj pražskom Footshope.

Air Max 1

Rok 2017 nemôže byť len o Air Forceoch, a tak sa dočkáme aj obrovského návratu tenisiek Air Max 1 s elephant printom, ktoré vznikli vďaka kolaborácii s obchodom Atmos. Tento fakt sám o sebe istotne oživí celkový hype okolo značky so swooshom v logu.

Reebok

Reebok sa vydá podobnou cestou ako adidas, a to hlavne vďaka tomu, že ho tento nemecký gigant vlastní. Siluety Club C, Workout Plus a Phase One budú na dennom poriadku. Olej do ohňa určite prilejú kolaborácie s Kendrickom Lamarom, Goshom Rubchinskiym a ďalšími, ktovie, možno i s novým členom rodiny v podobe Gigi Hadid.

Goshove Reeboky minulý rok bodovali. Tento rok sa možno pokúsi o to isté.

Zabúdať netreba ani na klasickú stálicu v podobe Workout Plus.

Reebok x Kendrick Lamar

Obľúbený raper Kendrick Lamar sa svojej spolupráce s Reebok chopil veľmi zodpovedne a poslednú dobu to chvíľu vyzeralo tak, že sa snaží súperiť s Kanye Westom a jeho Yeezys v počte releasov. Bohužiaľ, K-Dot bude musieť ešte trochu popracovať, pretože sa kúsky z jeho kolaborácie nepredávajú tak rýchlo ako tie Kanyeho. Čo ale chválime, je príbeh, ktorý je pri každom z Lamarových počinom silný a dodáva tak teniskám cennú pridanú hodnotu.

Kendrickove Club C kúpiš tu.

Puma

Pokiaľ existuje niekto, kto by mal byť vďačný svojim influencerom, tak je to práve Puma. Tá bola na pokraji bankrotu, ale jej partneri hodili značke pomyselné záchranné koleso a dokonca ju ešte vytiahli na mohutný parník, plávajúci oproti nemalým zarobeným čiastkam. Najväčší podiel na tomto úspechu má jednoznačne Rihanna, ktorá vo svojej kolekcii pomenovanej Fenty vydala tenisky Creepers by Rihanna. Tie sa úspešne vypredali v 99% obchodov. Dobrá správa je, že Riri bude v onej kolaborácii pokračovať a už čoskoro sa dočkáme omnoho väčšej kolekcie než doposiaľ. Preto odporúčame sledovať nás web a FB Footshopu, kde sa o tom dozviete ako prví.

Puma spolupráce

Pumu len nedávno posilnil i The Weeknd, ktorý síce neprinesie do tejto spolupráce svoj vlastný model, no už podľa prvého photoshootu je vidieť, že si obľúbil siluetu Ignite Evoknit, ktorá je dostupná aj u nás. Jednou z ďalších posíl tímu Puma je Big Sean, presedlávajúci z adidasu k jeho odvekému rivalovi, keďže tieto dve firmy založili dvaja bratia. Medzi celebrity upísané pod logo mačkovitej šelmy patria aj Rae Sremmurd či Kylie Jenner, ktorí budú takisto robiť všetko preto, aby pomohli v reklamnej kampani.

Vans

U Vans sme boli posledné roky svedkami abnormálneho záujmu o model OldSkool a vyzerá to tak, že tento záujem bude pokračovať aj v roku 2017. Vans bude orientovať svoju pozornosť najmä na takzvané tenisky so sidestripe (jazzstripe), jednoducho povedané Sk8-Hi a OldSkooly. Či Vans vymyslí niečo špeciálneho, tak to zatiaľ nevieme, budeme musieť ešte chvíľu vydržať.

Vsadiť sa oplatí aj na netradičnejšie colorways.

Samozrejme, klasika je azda nesmrteľná.

Ak sa nemýlime, tak na tento rok by malo byť naplánované aj vydanie kolaborácie s Undercover.

Karhu

Poznáte pojem Kanyeeffect? Tak presne kvôli tomu sú tieto tenisky u nás momentálne skoro vypredané. Zoženiete ich iba na jednom e-shope a vďaka tomu, že si ich Kanye nedávno obul, sú skoro všetky preč. Čo myslíte, je to chvíľková záležitosť alebo si táto severská značka konečne zaslúži svoje uznanie? Pre tých, ktorí nevedia, Karhu predstavilo vzduchové podrážky ešte pred Nike a naopak adidas od nich odkúpil svoje dnes legendárne tri prúžky - za 1000€ a dve fľaše whiskey. Dobrý deal, nie?

Fotka uverejnená používateľom UpscaleHype Japan (@upscalehypejp), Jan 27, 2017 o 1:11 PST

Niektoré farebné prevedenia zoženieš aj u nás, no odporúčame ti poponáhľať sa.