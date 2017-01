Niekto si vzal most, pláž či dokonca Einsteinov mozog. Toto sú tie najbizarnejšie krádeže z celého sveta

Občas ti prinášame informácie o tom, čo najbizarnejšie sa vo svete deje a aj dnes načrieme do tohto súdka. Pozrieme sa totiž na tie najbizarnejšie krádeže, pri ktorých len ťažko uveríš, že sa naozaj stali. Ľudia zvyčajne kradnú, lebo niečo potrebujú, no v týchto prípadoch si dôvod skutočne nedokážeme vysvetliť.

Nafukovacia krava

Z reštaurácie Chick-Fil-A v Arizone sa niekto rozhodol ukradnúť 160 kilogramov ťažkú nafukovaciu kravu. Niekoľko týždňov bola nezvestná, nakoniec si ju však všimol náhodný okoloidúci na dvore rodinného domčeka. Rodičia vraj len chceli svojmu dieťaťu spraviť radosť. Nálezca dostal rok jedla zadarmo! Mimochodom, niečo podobné sa stalo aj s nafukovacou gorilou.

Giant inflatable cow from chick-fil-a stolen found in a back yard...https://t.co/fr1zArnCGt pic.twitter.com/QpJ6QSQnnQ — #CUS (@CUSFeed) September 17, 2016

Pláž

Jamajská polícia sa kedysi snažila vypátrať zlodeja, ktorý ukradol tony piesku z pláže na severnom pobreží. Môžeš sa pýtať, načo by niekto sakra potreboval tony piesku, v skutočnosti je však na Jamajke nedostatkovým tovarom. Chcú ho najmä hotely, aby si skvalitnili svoje súkromné pláže. Jedinou indíciou sú vyjazdené stopy po nákladiakoch.

Automat na kondómy

Istý opilec sa z michiganskej krčmy pokúsil ukradnúť automat na kondómy. Ako sa dostal von nepozorovane, je pre nás záhadou, no pri ceste domov teperiac sa s masívnou skrinkou ho zastavila polícia. Stále mal však šťastie, Nemec, ktorý sa o krádež prezervatívovej mašiny taktiež pokúsil, použil výbušniny. Neodhadol množstvo a zomrel.

Most

Áno, skutočne niekto ukradol celý most. A to dokonca rovno v Česku. Stalo sa tak na nevyužívanej železničnej trati medzi Horným Slavkovom a obcou Loket. Desaťtonový most ukradli s ľahkosťou a keď sa ich hocikto spýtal, čo sa deje (vrátane kontrolujúcej polície!), ukázali im falošnú zmluvu na demontáž. Na mieste sa má vraj vybudovať cyklotrasa.

Žralok

68-ročný Peter Newman z amerického Hampshire choval v akváriu veľmi vzácneho žraloka, ktorý vyžadoval špeciálnu starostlivosť. Raz však našiel dvere vyrazené a všetky svetlá otvorené. Smutné je, že išlo o matku so šiestimi mláďatkami, ktoré teraz o svoju živiteľku prišli.

Einsteinov mozog

Veru tak. Po tom, čo Albert Einstein zomrel, vykonal v roku 1955 patológ Thomas Stoltz Harvey jeho pitvu. Až o 23 rokov neskôr však jeden novinár zistil, že si jeho mozog Harvey ponechal ako špeciálny suvenír. Odložený ho mal v zaváracom pohári plnom liehu.

Trávový koberec

Denise Thompson mala len niekoľko týždňov starý trávový koberec položený pred jej domom. Ráno tam pila kávu, cez deň sa tam hrali psy. Jedno ráno sa ona, deti a manžel vybrali na návštevu príbuzného a keď sa vrátili, našli svoju predzáhradku odlišnú. Trávový koberec jednoducho niekto ukradol.

Horská chatka

V roku 2003 do kalifornských hôr dorazila dvojica na romantický víkend, len aby zistila, že celú ich chatku niekto jednoducho ukradol. Nie vykradol, ale celú ju doslova ukradol. Ostali len základy. Spolu s celou stavbou si zlodeji vzali aj kôlňu, masívnu posteľ či nádrž na vodu s kapacitou takmer 10 000 litrov.

Poklopy na kanály

V roku 1990 si losangelská polícia pripísala vyriešenie prípadu miznúcich poklopov na kanály. Obvinila pochybnú dvojicu, ktorá poklopy predávala do miestneho zberného dvoru po šesť dolárov za kus. Podobné minikrádeže sa dejú i na Slovensku alebo v Česku, tejto dvojici sa však za týždeň podarilo poklopov ukradnúť až tristo.



Tank

Späť do Ameriky. V San Diegu sa o rozruch postaral muž, vojnový veterán, ktorý sa nepozorovane dostal do vojenskej základne. Nesúc so sebou krompáč si do tanku vykopal dieru (ako toto mohol niekto nepočuť?) a ihneď sa s ním vyvalil na najbližšiu diaľnicu. Príbeh má však smutný koniec, muža policajti zastrelili po tom, čo ohrozoval ostatných vodičov a odmietol zastaviť či vystúpiť.

Shawn Nelson, an unemployed plumber & US Army veteran who stole a tank https://t.co/iPQjURsNRq pic.twitter.com/uscA46IsoS — PhotonFlux (@PhotonFluxCA) January 8, 2017