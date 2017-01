Nechal by si sa nahovoriť na prvé rande len v spodnej bielizni? Nová šou zbližuje vyzlečených ľudí v posteli

Na obrazovkách slovenských televízií kedysi fičal program s názvom Srdcové záležitosti, kde sa ľudia zbližovali a vznikali nové vzťahy. Austrálčania však momentálne vymysleli lepší spôsob toho, ako využiť koncept prvého rande na televíznych obrazovkách, keď prišli so šou zvanou Undressed. Dvaja úplne cudzí ľudia sú spojení do páru a keď sa prvýkrát stretnú, nezačnú sa toho druhého pýtať na náladu či počasie, ale pri pohľade na veľkú obrazovku pred nimi presne vedia, čo treba robiť. Nezvyčajná reality šou je založená na princípe, že po stretnutí sa obaja ľudia vyzlečú, ľahnú si vedľa seba do postele a potom pozerajú na spomínanú obrazovku, kde sa objavujú otázky, okolo ktorých by sa mala točiť ich vzájomná diskusia. Vďaka tomu vznikajú celkom zaujímavé situácie a určite by nebolo na škodu, keby sa podobný formát objavil napríklad aj v našich končinách.

The #Undressed diaries - week 1 https://t.co/QgQjwDK7xg Don't miss the first episode, tonight 9.30pm on SBS pic.twitter.com/zEGj6BGg5T — SBS Australia (@SBS) 16. ledna 2017