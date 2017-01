Najšialenejší most sveta sa nachádza v Číne. Pripomínať má horskú dráhu alebo uzol a spája tri mosty do jedného

Čína zrejme jednoducho nikdy neprestane prekvapovať. Tentokrát sa im to podarilo s dokončením výstavby mostu pre peších podľa ohromujúceho návrhu od ateliéru Next Architects. Návrhári mostu tvrdia, že už by aj stačilo nevzhľadným šedým, panelovým a nevábnym opachám, a práve mosty sú dominantnými stavbami, ktoré ponúkajú príležitosť celé mesto ozvláštniť. Prišli teda s niečím, čo vyzerá ako tri navzájom poprepletané mosty, no v skutočnosti ide len o jeden. Dielo má pripomínať horskú dráhu či jeden z najpopulárnejších čínskych uzlov a pôsobí skutočne extravagantne. Nesie názov "Lucky Knot" a nachádza sa v meste Changsha a získal už desiatky ocenení. Chodci sa naň môžu dostať prostredníctvom ôsmich výstupov na ulicu, ktoré sú rafinovane skryté do zvlneného terénu mosta.

