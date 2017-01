Najväčšie hudobné príbehy 20. storočia: Vyhodili ich z legendárnych kapiel, každý sa s osudom vysporiadal inak

Pete Best a Dave Mustaine sú dvaja chlapíci, ktorí toho zdanlivo nemajú až toľko spoločné - Dave sa stal metalovou legendou a Pete nikdy výraznejšiu dieru do sveta neurobil. Obaja síce zažili vyhadzov z kapiel, ktoré sa neskôr stali legendami, no ich odlišný postoj a prístup spôsobil, že ich cesty sa nemôžu líšiť viac.

Dave Mustaine - metalová legenda, ktorá sa porovnávala s nesprávnymi

V roku 1983 dostal Dave Mustaine od svojej kapely jednosmerný lístok na autobus z New Yorku do Los Angeles. A to len krátko po tom, čo spolu oslavovali podpísanie prvej lukratívnej nahrávacej zmluvy. Talentovaný gitarista bol zo dňa na deň vykopnutý bez predchádzajúceho varovania a akéhokoľvek náznaku problémov - jednoducho, v časoch úspechu nebol žiadaný.

Dave, vedomý si faktu, že práve prepásol možno svoju jedinú príležitosť zahviezdiť, na svojej ceste naprieč Amerikou naplánoval pomstu. Založí novú kapelu a tá bude tak úspešná, že jeho bývalí kolegovia závisťou zošalejú a navždy oľutujú svoje rozhodnutie. Jeho snom bolo, aby ho videli a počuli všade - v televízii, v rádiách, na plagátoch a v magazínoch. Predstavoval si vypredané sály, kým ich túžil vidieť obracať mäso v McDonald’s.

Dave Mustaine sa stal doslova posadnutým - celé mesiace hľadal tých najlepších muzikantov, akí boli v tom čase k dispozícií. Podmienka? Byť lepší ako tí predtým. Dave napísal desiatky songov a cvičil bez prestávky. Hnev sa stal jeho motiváciou, pomsta jeho múzou. O niekoľko rokov podpísal Dave prvý lukratívny kontrakt a rok na to oslavoval zisk zlatej platne. Kapela, ktorú založil, bolo úspešné heavy-metalové zoskupenie Megadeth a dodnes predalo 25 miliónov albumov. Dave Mustaine je dnes považovaný za jedného z najlepších a najvplyvnejších muzikantov v histórii metalovej hudby. Nanešťastie, skupina, z ktorej bol vyhodený, sa volala Metallica - mnohými považovaná za najlepšiu rockovú kapelu všetkých čias. Metallica predala 180 miliónov albumov a hoci bol Megadeth extrémne úspešný, jej úspech bol oproti svojmu konkurentovi len zlomkový.

A tak napriek celosvetovému úspechu poskytol v roku 2003 Dave Mustaine otvorený rozhovor, kde so slzami v očiach priznal, že zlyhal. Napriek všetkému, čo vo svojej brandži dosiahol, sám pre seba bude navždy chlapík, ktorého vykopli z Metallicy. Dave sa jednoducho rozhodol merať úspech tým, či bude lepší ako Metallica. A tak napriek miliónom fanúšikov, nekonečnému obnosu peňazí a vypredaným halám je Dave Mustaine dodnes nešťastným mužom. A pre bežného človeka je pripomienkou, že úspech je často len otázkou perspektívy.

Pete Best - vzorňák z Beatles

Z tohto pohľadu vyznieva zaujímavo porovnanie s mužom menom Pete Best. Anglický bubeník, ktorého John Lennon so svojou narcistickou povahou vo svojej kapele nezniesol. Bol to totiž Pete, kto bol na obálkach magazínov zobrazený vždy ako prvý a bolo to jeho meno, ktoré kričali na koncertoch všetky ženy. Navyše, Pete bral úspech kapely naozaj vážne a bol spomedzi štvorice najväčším profesionálom - žiadne drogy, stabilný vzťah. Aj preto mnoho agentov a manažérov žiadalo, aby bol hlavou kapely práve on - a to bolo niečo, z čoho by John a Paul zošaleli. V roku 1962 sa ostatní traja členovia kapely potichu spojili a požiadali svojho manažéra Briana Epsteina, aby Besta vyhodil. Epstein mal Besta rád, preto to zamietol pod koberec a dúfal, že časom jeho kolegovia zmenia názor. Nestalo sa.

Tri dni pred nahrávaním albumu si Epstein zavolala Besta do kancelárie a oznámil mu, že si môže hľadať novú kapelu - podobne ako v prechádzajúcom príbehu to skončilo bez akéhokoľvek vysvetlenia. “Chlapci ťa tu nechcú, veľa šťastia.” Náhradou sa stal Ringo Starr - starší chlapík s veľkým nosom a škaredým účesom, ktorý písal pesničky o chobotniciach a ponorkách. Ale jasné, prečo nie, nie je to Best, chceme ho.

Šesť mesiacov po tejto udalosti vypukla Beatlemánia a štyria chalani z Liverpoolu boli zrazu najpopulárnejšími ľuďmi na planéte. Kým Pete, ako klasický Angličan, podľahol alkoholu a upadol do depresie. Všetky ďalšie hudobné projekty Besta zlyhali a v roku 1968 sa pokúsil o samovraždu - na poslednú chvíľu ho zachránila jeho matka. Jeho život bol v troskách. Best to na rozdiel od Mustaina nedokázal, jeho pomsta nevyšla. A napriek tomu, istým spôsobom, skončil jeho príbeh pozitívnejšie. V roku 1994 poskytol Pete Best rozhovor, kde povedal: “Som oveľa šťastnejší, ako by som kedy dokázal byť s Beatles.”

Pete totiž, aj vďaka Beatles, prežil naozaj šťastné manželstvo. Veľká a milujúca rodina, pokojný život a stabilné manželstvo bolo niečo, čo si vážil oveľa viac ako búrlivý život hudobníka. Pete na staré kolená nahral niekoľko albumov, vydal sa na menšiu tour po Európe a dnes žije pokojný a bezproblémový život.

Otázka je, ktorý z týchto dvoch veľkých muzikantov 20.storočia naozaj uspel?