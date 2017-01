Honda predstavila motocykel, ktorý popiera gravitačné zákony. Vďaka novej funkcii z neho len tak ľahko nespadneš

Každý, kto pravidelne jazdí na motorke, to iste veľmi dobre pozná. Ten pocit voľnosti, keď sa vo veľkej rýchlosti preháňate po ceste pomedzi vodičov áut a cítite, ako máte svoju jazdu pevne pod kontrolou. A to hlavne, pokiaľ jazdíte predpisovo, no vyššou rýchlosťou. Akonáhle musíte spomaliť a kľučkujete v silnej premávke, zápche či na parkovisku, stabilita už nie je taká dobrá a hlavne v prípade, že jazdíte na ťažšej motorke, musíte vynaložiť zvýšené úsilie. Japonská spoločnosť Honda predstavila na tohtoročnom elektronickom a technologickom veľtrhu CES 2017, ktorý sa pravidelne koná v Las Vegas, koncept nového motocykla so zabudovanou technológiou Riding Assist, ktorá má pomôcť k zvýšeniu celkovej stability motocykla aj za nepriaznivých podmienok.

Ako funguje? V prvom rade je potrebné podotknúť, že japonský gigant vzal do úvahy aj fakt, že nie každému fanúšikovi dvojkolesových tátošov bude vyhovovať situácia, že kontrolu nad jeho stabilitou preberie technológia a nie on sám. Preto v koncepte tohto motocykla nechýba plynulý prechod medzi dvomi módmi - jazdným, ktorý je identický s tým, aký poznáme aj z ostatných motoriek a pri jeho používaní je za celú situáciu zodpovedný jazdec. Druhý mód je zameraný na už spomínaný balans. Pri jeho aktivácii sa predné kolesá, takpovediac, odpoja od zvyšku stroja a ich kontrolu preberie Riding Assist, čím zabezpečí vyváženosť stroja na ceste aj v horších podmienkach. Navyše, v prípade, že sa jazdec nebude cítiť na jazdu v úzkych uličkách, motorka si vďaka asistentovi prejde náročný úsek aj sama bez toho, aby na nej niekto sedel. Majitelia takto vybavených motocyklov sa tak dočkajú neporovnateľne vyššieho komfortu. Bude zaujímavé sledovať, či si Hondu za svoj vzor vyberú aj ostatní výrobcovia v tomto segmente.