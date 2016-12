V nepoškrvnenej prírode Jasnej do dvoch rokov vyrastie luxusný päťhviezdičkový hotel. Jeho vlastníkom môžeš byť aj ty

Všetky papiere sú už vyriešené a čaká sa len, kým skončí zima. Pri Vrbickom plese v Nízkych Tatrách, ktoré sa nachádza v obľúbenej zimnej lokalite Biela Púť vyrastie najluxusnejší hotel široko-ďaleko. Na zimu má do najväčšieho slovenského lyžiarskeho strediska a bike parku Jasnej prilákať klientelu, ktorá má v okolí problém luxus nájsť.

Päťhviezdičkový kolos nesie názov Damian Jasná a bude riešený na Slovensku zatiaľ pomerne neznámym spôsobom Condo Hotelu. To znamená, že sa jeho časť rozpredá medzi súkromníkov, ktorí ich budú spravovať, bývať v nich či ich prenajímať pod spoločnými pravidlami a vedením. Inými slovami ak máš dostatočný kapitál, z hotelu môžeš ťažiť aj ty. Prvých hostí by v roku 2018 malo privítať 104 štúdií, 54 izieb, 19 až 23 luxusných apartmánov a šesť penthousov s rozhlohou od 200 do 600 metrov štvorcových, informuje portál reality.etrend.sk. Ceny za dané ubytovanie sa samozrejme líšia, kým za meter štvorcový bežnej izby je to 2500 € za meter štvorcový, celý penthouse by ťa vyšiel na 2,3 milióna €. V žiadanej lokalite na pomedzí rušného športového života a nenarušenej panenskej prírody však dominanta hotel Damian Jasná vyrastie až do dvoch rokov, zatiaľ sa teda môžeš pokochať aspoň vizualizáciami.