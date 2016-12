Hliník, USB Type-C, Full HD alebo 3 GB RAM. Nedávno predstavený smartfón Lenovo Moto M mieri na Slovensko

Čínsky gigant ešte počas novembra ukázal nový 5,5-palcový model poháňaný operačným systémom Android, ktorý chcel pôvodne zamerať iba na obrovský ázijský trh. Táto stratégia mala preto vplyv na výber hardvéru, čo možno najlepšie vidieť na integrovanom čipsete Helio P10 s 10-jadrovým procesorom od miestneho výrobcu MediaTek. Plány však padli a Lenovo Moto M sa nakoniec objaví i na pultoch slovenských obchodov, a to s tak priaznivou cenovkou, že lepší pomer medzi cenou a výbavou momentálne asi nikde inde nenájdete.

Novinka k nám dorazí v priebehu januára a stáť by mala okolo 280 eur. Keď zoberieme do úvahy lepšie mid-range špecifikácie, prémiové konštrukčné prevedenie či čistý Android, tak je každému viac ako jasné, že ide o naozaj slušný kúsok zo strednej triedy. Pomerne veľa parametrov zostalo oproti Moto G4 Plus bez akejkoľvek zmeny. Platí to ako o uhlopriečke, tak aj o použitej zobrazovacej technológii či rozlíšení displeja a tiež zadnom, lepšie povedané hlavnom fotoaparáte. Rozlíšenie predného pre zmenu porástlo z 5 na rovných 8 megapixelov.

Konštrukcia Lenovo Moto M pozostáva z jedného kusu hliníku a zo zadu môže niekomu pripomínať vizuálne prevedenie starších modelov so značkou HTC, kde okrem 16 megapixelového foto senzoru, dvojitého LED blesku a laserového automatického zaostrovania nájdeme aj rozmernejší biometrický snímač odtlačkov prstov, ktorý po novom presunuli z prednej strany. Tá sa tentokrát zase podobá na kombináciu prednej strany smartfónov Moto Z Play a Moto G4 Plus, pričom pomer medzi displejom a konštrukciou reprezentuje číslo 73,1 percenta.

K dispozícii budú dva rôzne vybavené varianty - ten pre Áziu ponúkne 64 GB úložisko a 4 GB operačnú pamäť RAM, model pre Európu má o 32 GB menšie úložisko a o 1 GB menšiu RAMku. Na ukladanie dát nám teda poslúži buď 32 GB alebo vložená microSD karta, ktorá môže mať až 256 GB kapacitu. 3 050 mAh akumulátor, ktorý je okrem iného napevno zabudovaný, by mal zvládnuť jeden náročný deň používania. Pribalená nabíjačka navyše umožňuje dopĺňať šťavu prostredníctvom technológie rýchleho nabíjania a obojstranného portu USB Type-C, takže sa celý proces v konečnom dôsledku výrazne urýchli.