Z prostriedkov európskeho Plánu obnovy a odolnosti vzniklo na Slovensku 26 komunitných centier duševného zdravia.
Sú v každom kraji a pod jednou strechou prepájajú zdravotnú, psychologickú a sociálnu podporu. Približujú tak psycho-sociálnu starostlivosť ľuďom v regiónoch aj bez potreby hospitalizácie.
Systém starostlivosti vyslovene počíta s tým, že nie každý človek s psychickými ťažkosťami musí do nemocnice. V regiónoch však často chýbajú kapacity. Práve preto vzniklo:
- 12 psychiatrických stacionárov,
- 11 psychosociálnych centier
- a tri centrá pre ľudí s poruchami autistického spektra v Prešove, Žiline a Turci.
Cez deň v stacionári, večer doma
Dilema, ktorú pozná nejeden rodič dieťaťa trpiaceho duševnou poruchou. Dieťa potrebuje viac než kontrolu v ambulancii raz za mesiac, no rodičia ho nechcú dať do nemocnice. V Prešove tieto deti nachádzajú pomoc v detskom psychiatrickom stacionári Fakultnej nemocnice J. A. Reimana.
Vznikol po rekonštrukcii psychiatrie a za prvý rok pomohol 26 deťom a ich rodinám z okolia Bardejova, Humenného, Košíc aj Spišskej Novej Vsi. Najčastejšie išlo o pacientov s poruchou príjmu potravy – diagnózou, ktorá si vyžaduje pravidelnú kontrolu, podporu pacienta a správne nastavenie denného režimu. Tím stacionára pracuje aj s impulzívnymi deťmi, ktoré sa učia zvládať hnev, a tiež s úzkostnými deťmi, ktorým pomáhajú naučiť sa, ako spracovať stres.
„Často k nám zavítali deti, ktorých rodičia odmietali hospitalizáciu. Stacionár je ideálnym riešením pre zmenu liečby, či podporu psychosociálnych zručností,“ hovorí Adriána Olexová, lekárka stacionára. Dieťa v centre absolvuje liečbu cez deň a večer sa vracia domov k rodine. Podľa A. Olexovej to vyhovuje deťom aj rodičom: „Každý deň dostávame spätnú väzbu, ako to doma lepšie zvládajú.“
Medzistupeň, ktorý v regiónoch chýbal
Okrem denných psychiatrických stacionárov, ktoré poskytujú intenzívne liečebné programy cez deň s psychoterapiou, skupinovými terapiami a nácvikom zručností a slúžia tiež na doliečenie po nemocničnom pobyte, sú k dispozícii aj psychosociálne centrá. Tie spájajú na jednom mieste pomoc psychiatra, klinického psychológa a sociálnu pomoc a určené sú ľuďom, ktorí sa potrebujú vrátiť do bežného života.
Psychosociálne centrum Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu je prvým komunitným centrom tohto typu v Žilinskom kraji. Prijíma ľudí od 18 do 60 rokov s diagnózami od úzkostných a stresových porúch po psychotické ochorenia. Pomoc tu nájdu aj pacienti po skončení hospitalizácie. Podľa projektovej manažérky Zuzany Marcinekovej centrum zlepšilo dostupnosť následnej terapie. Spätná väzba od pacientov a ich rodinných príslušníkov je aj v tomto prípade veľmi povzbudivá.
Z európskych peňazí sa modernizujú aj psychiatrické oddelenia
Okrem komunitných centier duševného zdravia sa z Plánu obnovy a odolnosti zmodernizovalo aj 11 psychiatrických oddelení nemocníc naprieč Slovenskom za účelom humanizácie psychiatrickej starostlivosti. Išlo o oddelenia v nemocniciach v Prešove, Žiline, Bardejove, Bratislave, Nových Zámkoch či Nitre.
V rámci všeobecnej výzvy na rekonštrukciu nemocníc prešlo rekonštrukciou 6 psychiatrických oddelení a nemocníc. Išlo o nemocnice v Kremnici, Hronovciach, Banskej Bystrici, Levoči, Košiciach a vo Veľkom Záluží. Vznikli aj dve nové špecializované psychiatrické detenčné zariadenia.
Problém s duševným zdravím sa týka aj Slovenska
Pred pandémiou COVID-19 trpel problémami s duševným zdravím každý šiesty obyvateľ Európskej únie. Problém sa týka aj Slovenska. V prieskume Eurobarometra z roku 2023 štyria z desiatich respondentov uviedli, že za predchádzajúcich dvanásť mesiacov mali emocionálny alebo psychosociálny problém. Obyvatelia Slovenska sa pritom stretávajú aj s prekážkami v prístupe k starostlivosti o duševné zdravie. Podľa prieskumu na takéto problémy narazil osobne alebo v rodine každý štvrtý respondent.
EÚ investuje do fyzického aj duševného zdravia
Zdravotníctvo je kritickou oblasťou, ktorá si vyžaduje značné investície. Hoci patrí do výhradnej kompetencie členských štátov, Európska únia pomáha investovať do zdravia svojich občanov aj vďaka európskemu Plánu obnovy a odolnosti.
„Duševné zdravie je z hľadiska kvality života rovnako dôležité ako zdravie fyzické. Európska únia pomáha Slovensku vytvárať systém, v ktorom je starostlivosť o duševné zdravie modernejšia a tvorí prirodzenú súčasť celkovej zdravotnej starostlivosti.
Vďaka podpore z európskych prostriedkov v rámci Plánu obnovy a odolnosti získava Slovensko dostupnejšie centrá duševného zdravia priamo v jednotlivých regiónoch. Pacienti majú vďaka tomu lepší prístup k starostlivosti zodpovedajúcej najnovším štandardom a navyše v prostredí, ktoré rešpektuje ich potreby a tiež ich dôstojnosť. Toto všetko je možné vďaka členstvu Slovenska v EÚ a vďaka európskej solidarite, ktorá prispieva aj k zlepšovaniu kvality slovenského zdravotníctva,“ dodal Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.