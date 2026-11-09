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Gordon Ramsey je absolútne shredded. K 60. narodeninám sa pochválil fotkou aktuálnej formy
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dnes 9. novembra 2026 o 19:20
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Gordon Ramsey je absolútne shredded. K 60. narodeninám sa pochválil fotkou aktuálnej formy

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Gordon Ramsay Zdroj: INSTAGRAM: @GORDONGRAM
Gordon Ramsay Zdroj: INSTAGRAM: @GORDONGRAM
Gordon Ramsay Zdroj: INSTAGRAM: @GORDONGRAM
Gordon Ramsay Zdroj: INSTAGRAM: @GORDONGRAM
Gordon Ramsay Zdroj: INSTAGRAM: @GORDONGRAM
Gordon Ramsay Zdroj: INSTAGRAM: @GORDONGRAM
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Náhľadový obrázok: Instagram: @gordongram
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