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Viac ako 160 škôl zo Slovenska súťažilo o nové moderné ihriská. Pozri, či vyhrala aj tá tvoja
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Tento článok je PR správa spoločnosti Lidl.
dnes 9. novembra 2026 o 18:00
Čas čítania 3:25
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Viac ako 160 škôl zo Slovenska súťažilo o nové moderné ihriská. Pozri, či vyhrala aj tá tvoja

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Vieš, ktoré mesto získalo najviac hlasov? 👀

Projekt Lidl Dvorcheck má za sebou úspešný druhý ročník. Slováci sa opäť zomkli, aby podporili aktívny pohyb mladej generácie. Do súťaže o desať moderných multifunkčných ihrísk sa zapojilo celkovo 162 škôl z celého Slovenska a ľudia odovzdali vyše 1,7 milióna hlasov. Kto sa bude tešiť z nového športoviska?

Počas trvania súťaže, od 14. septembra do 25. októbra 2026, sa na webovej stránke projektu www.dvorcheck.sk odohrával napínavý súboj. Súťaž Lidl Dvorcheck však priniesla nielen boj o nové ihriská, ale podarilo sa jej zomknúť a spojiť komunity naprieč celým Slovenskom.

O obrovskom záujme verejnosti svedčí fakt, že celkovo bolo udelených až 1 730 434 hlasov, čo predstavuje priemer viac ako 41-tisíc odovzdaných hlasov denne. Hlasujúci nenechali nič na náhodu a aktívne využívali všetky dostupné mechanizmy na zvýšenie šancí svojich favoritov.

Lidl
Zdroj: Lidl

Súťaž gradovala s blížiacim sa koncom, pričom v poslednom týždni padalo zhruba päťnásobne viac hlasov ako na začiatku. Mnohí však hlasovali vytrvalo po celý čas – stovky ľudí hlasovali každý jeden zo 42 dní trvania súťaže. Magická hranica jedného milióna hlasov bola pokorená vo štvrtok 15. októbra.

„Z výsledkov druhého ročníka projektu Lidl Dvorcheck máme veľkú radosť. Viac ako 1,7 milióna hlasov ukazuje, ako sa dokážu ľudia spojiť a bojovať za rovnaký cieľ. Už teraz sa tešíme, ako ďalších 10 ihrísk poskytne priestor pre aktívny šport a komunitné aktivity,“ povedala Martina Sujová, projektová manažérka pre CSR projekty.

Kto získava Lidl Dvorcheck?

Pre zabezpečenie rovnakých šancí boli školy rozdelené do piatich kategórií podľa počtu žiakov. Z každej kategórie vzišli dve víťazné školy, ktoré získajú nové športovisko.

Výsledky priniesli obrovskú radosť, ale aj napäté situácie. Absolútnym kráľom hlasovania sa stala Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote, ktorá získala najviac hlasov spomedzi všetkých zapojených škôl (222 888).

„Víťazstvo v súťaži Lidl Dvorcheck je pre našu školu obrovskou radosťou a dôkazom, že keď sa spojí komunita, dokáže veľké veci. Za týmto úspechom sú týždne intenzívneho hlasovania, vytrvalej práce a spoločného úsilia pedagógov, rodičov, žiakov i širokej verejnosti,“ povedala Erika Demková, riaditeľka Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Dodáva: „Nové multifunkčné ihrisko bude slúžiť nielen našim žiakom počas vyučovania a športových aktivít, ale prinesie nové možnosti pohybu a aktívneho trávenia voľného času aj deťom a mládeži z Rimavskej Soboty. Veríme, že sa stane miestom športu, radosti, priateľstiev a stretávania celej komunity – pretože toto ihrisko nie je len výhrou našej školy, ale víťazstvom celého mesta.“

Lidl
Zdroj: Lidl

Radosť z výhry majú aj vo Svidníku: „Výhra multifunkčného ihriska bola pre nás obrovskou motiváciou a zároveň príležitosťou spojiť ľudí, ktorým na našej škole a meste záleží. Spojili sa žiaci, rodičia, zamestnanci a priatelia nielen zo Svidníka, ale aj z rôznych kútov Slovenska. Jeho hodnota je pre nás oveľa väčšia než len samotný športový priestor. Sme nesmierne vďační za každého, kto sa stal súčasťou tejto cesty. Ďakujeme Nadácii Lidl za príležitosť a za podporu, ktorá nám pomohla premeniť spoločný sen na skutočnosť,“ hovorí Katarína Hrižová, riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku.

V Bratislave boli po prvom ročníku ešte odhodlanejší: „Po minuloročnej tesnej prehre sme sa tento rok do súťaže Lidl Dvorcheck zapojili opäť a vďaka spoločnému úsiliu žiakov, rodičov, zamestnancov, absolventov a priateľov školy sme uspeli. Podarilo sa nám zmobilizovať ešte viac hlasujúcich, ktorým ďakujeme za každý hlas, podporu a najmä vytrvalosť,“ vysvetlila Eva Ihringová, riaditeľka Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave.

Výsledky súťaže:

👉🏼 Kategória 1 (do 105 žiakov):

1. miesto: Základná škola s materskou školou, Cintorínska 70/1, Trávnica (165 936 hlasov)

2. miesto: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 39, Nána (153 190 hlasov)

👉🏼 Kategória 2 (106 – 210 žiakov):

1. miesto: Cirkevná základná škola sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, Svidník (105 096 hlasov)

2. miesto: Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 204, Vrakúň (99 949 hlasov)

👉🏼 Kategória 3 (211 – 329 žiakov):

1. miesto: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov (22 618 hlasov)

2. miesto: Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, Brezno (22 190 hlasov)

👉🏼 Kategória 4 (330 – 450 žiakov):

1. miesto: Základná škola Pavla Dobšinského 1744/2, Rimavská Sobota (222 888 hlasov)

2. miesto: Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno (218 648 hlasov)

👉🏼 Kategória 5 (451 a viac žiakov):

1. miesto: Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava (145 179 hlasov)

2. miesto: Súkromná základná škola, Dneperská 1, Košice-Nad jazerom (71 263 hlasov)

Lidl
Zdroj: Lidl

Priestor pre šport aj komunitu

Desiatka víťazných škôl sa už v roku 2027 môže tešiť na nový multifunkčný priestor na ploche 27 × 13 metrov, ktorý je určený na bezpečné a pestré pohybové aktivity. Vďaka povrchu z liatej gumy ihrisko integruje zázemie pre futbal, basketbal, volejbal, nohejbal aj tenis.

Ako zdôrazňuje projektová manažérka pre CSR projekty Martina Sujová: „Lidl Dvorcheck nemá byť len uzatvoreným školským dvorom, ale živým priestorom pre všetkých. Projekt slúži nielen školám na doplnenie mnohokrát chýbajúcej športovej infraštruktúry, ale myslí aj na lokálnu komunitu.“ Preto budú tieto moderné športoviská po dohode so školami vo vyhradených časoch otvorené aj pre širokú verejnosť.

Na Slovensku už vďaka Lidlu a Nadácii Lidl vyrástlo 50 moderných detských ihrísk Žihadielko a 15 mestských parkov Čistinka, kde môžu na čerstvom vzduchu tráviť čas veľkí i malí. V prvom ročníku získalo moderný Lidl Dvorcheck 10 základných a stredných škôl, ku ktorým sa po druhom ročníku pridáva nová desiatka víťazov.

lidl
Zdroj: Lidl Slovensko
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Náhľadový obrázok: Lidl Slovensko
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