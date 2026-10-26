dnes 26. októbra 2026 o 15:30 Čas čítania 0:00 Maxo z Love Islandu chcel byť starostom. V komunálnych voľbách však získal len 11 % hlasov Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: @LOVEISLANDCS, VOLBYSR.SK Zdroj: @LOVEISLANDCS, VOLBYSR.SK Zdroj: @LOVEISLANDCS, VOLBYSR.SK 1 / 3 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? Po prihlásení môžeš v nastaveniach účtu pridať heslo, ktoré ti umožní prihlasovať sa aj nabudúce bez potreby overovacieho kódu. Už takmer hotovo Tvoju registráciu práve dokončujeme. V rámci finálnej kontroly ti o chvíľu automaticky zašleme potvrdzovací e-mail. Nemusíš robiť nič ďalšie. Späť na úvod Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť. Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Náhľadový obrázok: @loveislandcs, volbysr.sk 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstúp do diskusie Čo si o článku myslíš? Prihlás sa a daj vedieť do komentára! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentárov Zoradiť od najoblúbenejších najnovších Uverejniť komentár Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár. Členstvo Zrušiť Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet. Overiť účet Zrušiť Naozaj chceš odstrániť svoj komentár? Odstrániť Zrušiť Naozaj chceš zablokovať tento komentár? Zablokovať Zrušiť Naozaj chceš odblokovať tento komentár? Odblokovať Zrušiť Naozaj chceš nahlásiť tento komentár? Nahlásiť Zrušiť Ďakujeme, komentár bol nahlásený. OK OK SHOWBIZ & ZÁBAVA Odporúčame Refresher Club Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť včera o 17:00 Sponzorovaný obsah Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia dnes o 13:35 Refresher Club Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“ pred 48 minútami Sponzorovaný obsah V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník 19. 10. 2026 10:21 Refresher Club Z malého detailu na fotke zistí tvoju presnú lokalitu. Lucia z profilu Za Hranice prezradila, ako sa dá živiť geoguessingom dnes o 07:00 Sponzorovaný obsah Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš 22. 10. 2026 10:00 Storky Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ... V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič... Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate... SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu... Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ Sponzorovaný obsah Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi... Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto Sponzorovaný obsah Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd Sponzorovaný obsah Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách Sponzorovaný obsah Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna Lifestyle news Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu pred 3 dňami Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov 21. 10. 2026 13:20 Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním 21. 10. 2026 11:40 KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa! 20. 10. 2026 15:00 Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru 19. 10. 2026 9:53 Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje 16. 10. 2026 13:00 František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA 15. 10. 2026 15:15 Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní 15. 10. 2026 11:40 Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov 12. 10. 2026 23:02 1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt 8. 10. 2026 9:44 Spravodajstvo Politika Slovensko Bratislava Krimi Viac Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok pred 43 minútami AKTUÁLNE: Polícia navrhuje obžalovať 18 osôb za rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť. Škoda presiahla 3,4 milióna eur pred hodinou Trump chce Viktora Orbána za šéfa OSN. Podporiť by ho mohli aj Rusko a Čína pred hodinou Viac z Showbiz & Zábava Všetko Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich dnes o 10:33 ADÉLA už nič netají. Po šouu Jimmyho Fallona vybehla na rande s Jacksonom Shanksom pred 2 dňami Denis z Love Islandu čelil čelil spicy otázkam od divákov. Ako to teda bolo s Eliškou? (CLOSE FRIENDS) 16. 10. 2026 18:30 Alex Cooper je oficiálne mamou. Známa podcasterka privítalana svet svoje prvé dieťa 20. 10. 2026 17:06 Love Island čaká ďalší zvrat. Do vily sa vracajú tri známe tváre, ktoré už na ostrove hľadali lásku ❤️🔥 19. 10. 2026 21:35 Memes 14. 10. 2026 20:24 Viac z Tech Všetko Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje 16. 10. 2026 13:00 V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník 19. 10. 2026 10:21 Klonovanie psov pre americkú armádu. Miliardár Ben Lamm prichádza s projektom Warhound pred 2 dňami Viac z Šport Všetko Nela Lopušanová si podmaňuje americkú ligu. V dvoch zápasoch nazbierala 15 bodov 19. 10. 2026 10:45 Petra Vlhová sa vracia do Svetového pohára. Prvý štart ju čaká v Söldene 18. 10. 2026 12:40 Slovan prehral v Ríme 20. 10. 2026 23:21 Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko Z Bratislavy sa už lieta priamo do Maroka. Ryanair spustil dve nové letecké linky ✈️ dnes o 11:55 Kde osláviť Halloween 2026? Toto sú najlepšie európske destinácie pre milovníkov hororu a atmosférickej jesene 12. 10. 2026 18:15 Vianočné trhy v Európe 2026: Kedy a kde sa začínajú? pred 2 dňami Najnovšie Lifestyle Spravodajstvo Zdravie pred 47 minútami Refresher Club Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“ pred 47 minútami Markéta išla na bežnú preventívnu prehliadku. Výsledok cytológie sa zhoršil, no lekár jej obavy zľahčil a poslal ju domov. Vydanie rozhovorov s Milanom Lasicom má dohru. Jozef Banáš prišiel o dlhoročného vydavateľa pred 50 minútami Internetový trend 6-7 dostal nový význam pred hodinou PR správa Zo zastávky sa stala voňajúca pekáreň pred hodinou PR správa Hľadajú sa najzdravšie firmy. Ďalší ročník súťaže Zdravá firma roka je výzvou pre celé Slovensko pred hodinou Viac Najčítanejšie 24 HODÍN 7 DNÍ 30 DNÍ Refresher Club TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“ včera o 07:00 Refresher Club Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur pred 2 dňami Dráma na Farme vyvrcholila bitkou. Po konflikte zo šou vylúčili dvoch súťažiacich dnes o 10:33 Avengers Doomsday tretí teaser včera o 10:03 Refresher Club Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť včera o 17:00 Refresher Club Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur 20. 10. 2026 17:00 2 Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách 19. 10. 2026 14:05 Refresher Club Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur pred 2 dňami Refresher Club Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor) 22. 10. 2026 7:00 2 Refresher Club Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska pred 3 dňami 1 Refresher Club Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur 20. 10. 2026 17:00 2 Refresher Club Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur 12. 10. 2026 10:00 Refresher Club Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor) 27. 9. 2026 7:00 Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách 19. 10. 2026 14:05 Refresher Club 25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu 4. 10. 2026 7:00 Stačí jedna reklama a môžeš pokračovať v čítaní prehraj reklamu a odomkni bezplatne Máš už členstvo? Prihlásiť sa Získať členstvo REFRESHER+