Zabudni na obyčajné telocvične a stereotypné tréningy. V Bratislave vznikol nový multifunkčný indoor priestor Movepark, ktorý prináša revolúciu v tom, ako vnímame pohyb.
Movepark prepája moderné technológie z profesionálneho športu s čistou zábavou, vďaka čomu si tu na svoje prídu profíci, rodiny s deťmi aj partie kamošov.
Hlavná myšlienka nového športovo-zábavného centra je jednoduchá – sprístupniť špičkové technológie, ktoré bežne využívajú vrcholoví športovci, širokej verejnosti. Nezáleží na tom, koľko máš rokov alebo v akej si fyzickej kondícii. V Moveparku ide predovšetkým o radosť z pohybu, spoločné zážitky a zdravú dávku súťaživosti.
Hneď pri vstupe ťa privíta recepcia, ktorá slúži ako prvý bod kontaktu. Rýchlo tu získaš všetky potrebné informácie, zaregistruješ sa na tréning alebo si zarezervuješ termín pre svoju partiu. Samozrejmosťou sú bezpečné a čisté moderné šatne so sprchami, kde sa môžeš po fyzickom výkone pohodlne osviežiť a pripraviť na ďalší program.
Srdcom celého projektu je multifunkčné športovisko, ktoré je rozdelené na štyri unikátne zóny:
SoccerBot360 (Futbal budúcnosti): 360° interaktívna aréna, ktorá spája futbal, rýchle rozhodovanie a zábavu do jedného mimoriadne dynamického zážitku.
SpeedCourt: Interaktívne športové ihrisko, na ktorom si hravou formou otestuješ svoju rýchlosť, postreh a priestorovú koordináciu.
MultiBall: Inovatívny športovo-herný systém, ktorý premieta hry priamo na stenu. Reaguje na reálne loptičky a pohyb hráča, vďaka čomu dokáže zabaviť úplne všetky vekové kategórie.
Malé futbalové ihrisko: Flexibilný priestor s rozmermi 20 × 10 metrov, ktorý využiješ na tréningy, futbal, basketbal, hádzanú či fitness. Pre dospelých je ihrisko ideálne na formát hry 3+1, zatiaľ čo deti do 10 rokov si tu pohodlne zahrajú systémom 4+1.
Movepark je navrhnutý tak, aby fungoval nielen ako miesto na cvičenie, ale aj ako priestor pre komunitu. Okrem bežných tréningov športových klubov je toto prostredie perfektnou voľbou na organizovanie detských osláv, školských výletov či firemných teambuildingov a turnajov.
Ak práve nešportuješ, útočisko nájdeš na poschodí. Nachádza sa tu plne vybavená chill zóna s barom a dvoma televízormi. Vďaka priamemu výhľadu na športoviská si tu môžu rodičia v pokoji oddýchnuť a zrelaxovať, zatiaľ čo majú dokonalý prehľad o tom, ako sa ich deti alebo spoluhráči bavia na plné obrátky na ihrisku pod nimi.
Viac informácií a registračný formulár nájdeš na webe movepark.sk.