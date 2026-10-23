Začínal na dedinskom ihrisku, dnes hrá v Madride. Dávid Hancko odhaľuje svoj príbeh

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Dávid Hancko si splnil sen, za ktorým išiel od svojich prvých futbalových krokov, a vypracoval sa medzi európsku futbalovú elitu.
V novom dokumente ,, Z Prievidze do Madridu“ výnimočne otvára dvere do svojho súkromia a odhaľuje aj momenty, ktoré mohli predčasne ukončiť jeho kariéru, no napokon sa stali súčasťou jeho cesty na vrchol.
Dávid Hancko vedel už ako päťročný, že chce byť futbalistom. „Nikdy som nepovedal, že chcem byť hasič, policajt, vždy som povedal, že budem futbalista. Proste som to ľúbil, chcel som kopať do lopty,“ spomína v autentickom dokumente, ktorý exkluzívne prináša spoločnosť TIPOS, najväčší podporovateľ športu na Slovensku. Prostredníctvom neho približuje životný príbeh svojho úspešného ambasádora, ktorý si súkromie dôsledne chráni a o osobné zážitky sa s verejnosťou delí len výnimočne. Dokument tak divákov zavedie na miesta, kde vyrastal, a ponúkne jedinečný pohľad na stránky jeho života, ktoré verejnosť doteraz nemala možnosť spoznať.
Rožok z balkóna a futbal až do večera
Dávidovo detstvo sa odohrávalo najmä na ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a v okolí jeho domu. Keď počas hry vyhladol, zakričal mame pod balkónom, aby mu zhodila rožok so salámou a vodu. Potom pokračoval v tréningu, často až do chvíle, keď sa rozsvietili lampy.
Jeho prvým fanúšikom aj trénerom bol otec, ktorý ho sprevádzal od prvých futbalových krokov. Ako v dokumente spomína, Dávid mal talent, no rozhodujúce boli jeho pracovitosť, disciplína a odhodlanie.
Zranenie, ktoré mohlo ukončiť jeho sen
V osemnástich rokoch prišla vážna skúška. Zranenie chodidla a náročná rekonvalescencia mohli jeho kariéru ukončiť skôr, než sa naplno rozvinula. Dávid sa však nevzdal. Rozhodol sa pokračovať aj napriek zdravotným komplikáciám. So železom v nohe hrá dodnes a dokázal sa prepracovať až do Ligy majstrov UEFA, v ktorej nastupuje už štvrtú sezónu.
Práve takéto momenty odhaľujú druhú stranu športového úspechu. Za prestížnymi prestupmi, reprezentačnými zápasmi a víťazstvami sa skrývajú aj chvíle neistoty, odriekania a rozhodnutí, ktoré môžu zmeniť celý život.
Rodičia mu pomohli splniť sen. On splnil ten ich
Jedným z najsilnejších momentov dokumentu je Dávidov vzťah k rodičom. Od detstva ho podporovali a verili v jeho futbalový sen. Keď sa mu začalo dariť, rozhodol sa im za celoživotnú podporu odvďačiť. Kúpil im dom, o ktorom dlhé roky snívali.
Napriek úspechom a medzinárodnému uznaniu zostáva pokorný a uvedomuje si, že vrcholová futbalová kariéra netrvá večne: „Samozrejme, už aj tým, že sa dostávam do určitého veku, možno už mám menej pred sebou ako za sebou. Príde moment, keď už budem hrať s kamarátmi tu na dedine a nepríde 70-tisíc ľudí. Preto sa to snažím uvedomovať a predviesť ten najlepší výkon,“ hovorí Dávid Hancko.
Dokument o Dávidovi Hanckovi tak predstavuje nielen úspešného športovca, ale aj človeka, ktorý nezabudol, odkiaľ pochádza, a zostáva sám sebou. Aj preto si ho spoločnosť TIPOS v auguste 2025 vybrala za jedného zo svojich ambasádorov.
Dokument „Z Prievidze do Madridu“ ktorý prináša spoločnosť TIPOS, je od 16. októbra 2026 dostupný na oficiálnom YouTube kanáli spoločnosti TIPOS: https://www.youtube.com/watch?v=WS3UaCTtIng
TIPOS – pomáhame športovcom písať svoje sny
Dávid Hancko ešte ako študent športového gymnázia v Žiline napísal školskú prácu o svojom sne a vysnívanej futbalovej budúcnosti. TIPOS, najväčší podporovateľ športu na Slovensku, ho po viac ako desiatich rokoch prekvapil a prácu mu dal prečítať bez toho, aby vopred vedel, kto je jej autorom. Cieľom bolo zachytiť Dávidovu autentickú reakciu vo chvíli, keď v texte spozná vlastné slová a uvedomí si, že sen, o ktorom kedysi písal, sa stal skutočnosťou.
Slová, ktoré kedysi napísal v školskej práci, dnes potvrdzujú jeho vlastný príbeh. Sen päťročného chlapca sa vďaka rokom tvrdej práce, odhodlaniu a prekonávaniu prekážok stal skutočnosťou. Dokument „Z Prievidze do Madridu“ tak nie je len príbehom o futbalovom úspechu, ale predovšetkým o odhodlaní a vytrvalosti, vďaka ktorým možno dosiahnuť aj tie najvyššie méty.
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