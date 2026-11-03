Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
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Umenie, ktoré môžeš nosiť 👨🏻🎨🫰🏻
Tajomné bytosti z murálov Mikołaja Rejsa zišli zo stien domov na oblečenie. Poľský umelec maľuje už vyše 20 rokov a vo svojej tvorbe rozpráva o vzťahu človeka k prírode a svetu fantázie.
V novej kolekcii @wearmedicine.sk nájdeš na vzoroch lesných duchov, zvieratá aj bájne bytosti zo slovanského folklóru 🌿 Kolekciu tvoria tričká, šaty, košele, mikiny aj sako. Okrem oblečenia v nej nájdeš aj tašky, hodvábnu šatku, zápisníky či posteľnú bielizeň.
Celú kolekciu Medicine x Mikołaj Rejs si pozri na wearmedicine.sk.
Zdroj 📸: Refresher, street-artwork.com
#refresher #medicine #mikolajrejs #fashion #streetart