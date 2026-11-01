Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otrestujú Refresher Club za 1€ včera 1. novembra 2026 o 23:36 Čas čítania 0:00 Kimi Antonelli je majster sveta vo Formule 1. Stal sa historicky najmladším šampiónom Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus Zdroj: INSTAGRAM / @KIMI.ANTONELLI Zdroj: INSTAGRAM / @KIMI.ANTONELLI Zdroj: INSTAGRAM / @F1 1 / 3 Odporučil by si článok ostatným? 11 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. 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