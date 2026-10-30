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Syrová sezóna sa vracia vo veľkom štýle. McDonald’s prináša historicky najširšiu ponuku
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Tento článok je PR správa spoločnosti McDonald’s.
dnes 30. októbra 2026 o 12:30
Čas čítania 2:40
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Syrová sezóna sa vracia vo veľkom štýle. McDonald’s prináša historicky najširšiu ponuku

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Svoje obľúbené produkty a naložené novinky si vychutnáš od 29. októbra.

Tento rok prichádza s doposiaľ najširšou ponukou syrových špecialít vo svojej histórii. Od 29. októbra sa vracajú ikonické burgery Swiss King a Cheese King, obľúbené Hermelínky a chýbať nebude ani Oštiepok spolu s ďalšími syrovými pochúťkami. A hoci sa vonku skoro stmieva, syrová sezóna tento rok pripomína: „Žiarivé dni sa vrátili.“

Niektoré chute si jednoducho spájame s konkrétnym obdobím roka. V McDonald’s k nim už tradične patrí syrová sezóna, na ktorej návrat sa zákazníci pýtajú aj niekoľko mesiacov vopred. Mnohí majú svojho favorita, na ktorého si radi počkajú celý rok. Aj vďaka tomu sa syrová sezóna zaradila medzi najočakávanejšie sezónne ponuky značky na Slovensku
a v Česku.

Za jej popularitou stojí aj obľuba syrových jedál v oboch krajinách. Vyprážaný syr patrí medzi klasiky, ktoré si dlhodobo držia svoje miesto v slovenskej aj českej gastronómii. McDonald’s na túto tradíciu nadviazal vlastnými lokálnymi syrovými špecialitami, ktoré sa postupne stali neodmysliteľnou súčasťou jesennej ponuky.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Kráľovská dvojica je späť

Hlavnými hviezdami syrovej sezóny zostávajú Swiss King a Cheese King, dvojica burgerov, ktorá si za tie roky získala množstvo fanúšikov a aj tento rok sa vracia v obľúbených kombináciách.

Swiss King, pomyselný kráľ celej sezóny, spája hovädzie mäso, syrovú žemľu, chrumkavú zemiakovú placku, slaninu, syr a výraznú syrovú omáčku. Práve spojenie týchto ingrediencií z neho urobilo jeden z najcharakteristickejších produktov syrovej ponuky.

Druhý z kráľovskej dvojice, Cheese King, tento rok ponúka hneď tri výnimočné varianty, v ktorých McDonald’s prepája obľúbené chute predchádzajúcich syrových sezón. Na svoje si prídu priaznivci osvedčených kombinácií s Cheese Kingom, ktorý spája šťavnaté hovädzie mäso s vyprážaným syrom, aj s Cheese King Chicken, v ktorom sa snúbi kuracie mäso s chrumkavým vyprážaným syrom.

Po dvojročnej prestávke sa navyše vracia aj Cheese King s grilovaným hermelínom, tentoraz s vylepšenou receptúrou, v ktorej grilovaný hermelín dopĺňa jemne sladkastá brusnicová omáčka.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Ešte viac syrových špecialít, ešte viac potešenia

Po ročnej prestávke sa do ponuky vracia aj obľúbený Smažák Fresh. Chýbať nebudú ani Hermelínky, ktoré potešia milovníkov chrumkavých syrových špecialít, či Oštiepok, ktorý patrí medzi ďalšie obľúbené syrové pochúťky.

Na spoločné chvíle a zdieľanie obľúbených chutí je pripravený aj Cheese Sharing Box. Syrový zážitok dopĺňajú McFlavor Fries so syrom a slaninou. Milovníci výrazných chutí môžu siahnuť aj po brusnicovej omáčke, ktorá dodáva syrovým pochúťkam jemne sladkastý kontrast.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

Syrové novinky, ktoré ešte viac obohacujú obľúbenú ponuku

Tohtoročná syrová sezóna sa môže pochváliť doposiaľ najširším výberom produktov vo svojej histórii. A tento rok sa syrový zážitok nekončí len pri samotných syrových produktoch. Vďaka novému Cheesy Dipu vo veľkom tégliku si môžu zákazníci vychutnať syrovú chuť prakticky s čímkoľvek z menu – napríklad si doň namočiť celý Double Cheeseburger.

Milovníci osvedčených kombinácií sa môžu tešiť aj na návrat originálnej omáčky Swiss King, ktorá ponúka ďalší spôsob, ako si vychutnať výrazné syrové chute, a ktorá už tradične patrí k syrovej sezóne.

A to stále nie je všetko. V tohtoročnej syrovej ponuke sa ukrýva aj jedna špeciálna položka inšpirovaná obľúbenou lokálnou klasikou. Čo presne sa za ňou skrýva, môžu zákazníci objaviť iba prostredníctvom aplikácie McDonald’s alebo pozorným sledovaním sociálnych sietí.

McDonald’s
Zdroj: McDonald’s

„Slováci syrové chute jednoducho milujú a na tejto obľube stojí naša syrová sezóna už viac ako 15 rokov. Za ten čas sa stala jedným z našich najvýraznejších lokálnych konceptov. Práve syrová sezóna dobre ukazuje, ako dokážeme globálne štandardy McDonald’s prepojiť s chuťami a surovinami, ktoré sú ľuďom u nás blízke, a každý rok im ich ponúknuť trochu inak. Tento rok navyše v doposiaľ najširšej syrovej ponuke v histórii,“ hovorí Jan Diehel, Chief Marketing Officer pre McDonald’s Česko a Slovensko.

Kvalita, na ktorej záleží pri každom súste

Kvalita je pre McDonald’s jednou z hlavných priorít a stojí aj za obľúbenými chuťami syrovej sezóny. Od starostlivého výberu surovín a spolupráce s overenými dodávateľmi až po presne stanovené postupy skladovania a prípravy jedál.

Každý krok podlieha prísnym štandardom a pravidelným kontrolám, aby si zákazníci mohli pri každej návšteve vychutnať nielen svoje obľúbené chute, ale aj príjemné chvíle, ktoré k McDonald’s neodmysliteľne patria.

Obľúbené produkty syrovej sezóny si môžeš od 29. októbra vychutnať v reštauráciách McDonald’s na Slovensku, tradične len počas limitovaného obdobia.
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Náhľadový obrázok: McDonald’s
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