Marek Maršal nás previedol svojím showroomom, v ktorom klientom ukazuje, aké rôzne svietiace náhrobné kamene dokážu vyrobiť.
Marek sa zohne, spoza ostatných vytiahne veľkú sklenenú dosku a opatrne ju oprie o stenu. Usmieva sa z nej na mňa muž v bielom saku, ktorý v jednej ruke drží plný pohárik a v druhej fľašu Metaxy. Za ním sa týčia biele stĺpy, zlatá brána a nad hlavou mu poletujú holubice.
„Tento pán vôbec nemal oblek ani sako. To všetko sme dorábali,“ vysvetľuje mi majiteľ kamenárstva a gravírovacej firmy Marek Maršala s takou ľahkosťou, akoby išlo o tú najbežnejšiu vec na svete.
- Ako sa Marek dostal k výrobe unikátnych sklenených hrobov.
- Prečo si na ne dovolí dávať „storočnú“ záruku a akí zákazníci najčastejšie vyhľadávajú farebné svietiace hroby.
- Ako zosnulým na fotkách dorábajú oblek a prečo pri tvárach nepoužívajú umelú inteligenciu.
- Koľko stojí základný sklenený hrob v porovnaní s klasickým kamenným hrobom.
- Ako sa k farebným svietiacim hrobom stavajú obce a cintoríny.
Prezrádza mi, že ide o jednu z dosiek na zákazku, ktorú pôjdu o niekoľko dní s kolegami osadiť na hrob.
Rozhliadnem sa okolo seba. V malej miestnosti hneď vedľa rodinného domu, ktorú si Marek prerobil na svoju dielničku a showroom, je podobných, no oveľa menších dosiek viac. Na jednej sa z oblakov pozerá staršia pani, na ďalšej sa objíma manželský pár a na inej zase stojí žena pred zasneženými štítmi hôr. Mnohé z nich dokonca svietia.
Ide o výrobky Marekovej firmy, ktorá ako prvá začala na Slovensku experimentovať s hrobovými doplnkami zo skla. Dokážu naň vytlačiť takmer čokoľvek: fotku zosnulého, oblaky, schody do neba, ale aj hodnovernú imitáciu mramoru či čierneho kameňa. Tabule dokážu vyrezať do rôznych tvarov, dokonca aj do tvaru srdca, a podsvietiť tak, aby v noci na cintoríne žiarili.
Tento rok však Marek zašiel ešte ďalej a začal vyrábať sklenené hroby. Podľa jeho slov je jediný nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kto niečo také robí.
Keďže ma zaujímalo, kto by si nechal osadiť takýto farebný a svietiaci hrob, aké sú jeho výhody oproti klasickému kamennému hrobu, koľko vlastne takéto niečo stojí a ako ich vyrábajú, rozhodol som sa Mareka navštíviť osobne.
Ešte predtým, než si spoločne zodpovieme všetky tieto otázky a nahliadneme do Marekovho showroomu, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Club. Pridaj sa doň aj ty a získaj tak prístup k stovkám zaujímavých reportáží zo Slovenska.
Nezabudni si prečítať, ako som vyskúšal „spomienkový chatbot“ a zaplatil 10 dolárov, aby som sa mohol porozprávať so svojou zosnulou babkou, či o mojom zážitku z duchárskej seansy v opustenom kaštieli.
Od darčekových predmetov ku skleneným hrobom
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa Marek dostal k výrobe unikátnych sklenených hrobov.
- Prečo si na ne dovolí dávať „storočnú“ záruku a akí zákazníci najčastejšie vyhľadávajú farebné svietiace hroby.
- Ako zosnulým na fotkách dorábajú oblek a prečo pri tvárach nepoužívajú umelú inteligenciu.
- Koľko stojí základný sklenený hrob v porovnaní s klasickým kamenným hrobom.
- Ako sa k farebným svietiacim hrobom stavajú obce a cintoríny.