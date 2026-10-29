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„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)
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dnes 29. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 8:06

„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)

„Udržia 20 ton, po jednom sme prešli autom.“ Slovák vyrába unikátne farebné hroby zo skla, najdrahší stál 12-tisíc eur (Reportáž)
Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Marek Maršal nás previedol svojím showroomom, v ktorom klientom ukazuje, aké rôzne svietiace náhrobné kamene dokážu vyrobiť.

Marek sa zohne, spoza ostatných vytiahne veľkú sklenenú dosku a opatrne ju oprie o stenu. Usmieva sa z nej na mňa muž v bielom saku, ktorý v jednej ruke drží plný pohárik a v druhej fľašu Metaxy. Za ním sa týčia biele stĺpy, zlatá brána a nad hlavou mu poletujú holubice.

„Tento pán vôbec nemal oblek ani sako. To všetko sme dorábali,“ vysvetľuje mi majiteľ kamenárstva a gravírovacej firmy Marek Maršala s takou ľahkosťou, akoby išlo o tú najbežnejšiu vec na svete.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa Marek dostal k výrobe unikátnych sklenených hrobov.
  • Prečo si na ne dovolí dávať „storočnú“ záruku a akí zákazníci najčastejšie vyhľadávajú farebné svietiace hroby.
  • Ako zosnulým na fotkách dorábajú oblek a prečo pri tvárach nepoužívajú umelú inteligenciu.
  • Koľko stojí základný sklenený hrob v porovnaní s klasickým kamenným hrobom.
  • Ako sa k farebným svietiacim hrobom stavajú obce a cintoríny.

Prezrádza mi, že ide o jednu z dosiek na zákazku, ktorú pôjdu o niekoľko dní s kolegami osadiť na hrob.

Rozhliadnem sa okolo seba. V malej miestnosti hneď vedľa rodinného domu, ktorú si Marek prerobil na svoju dielničku a showroom, je podobných, no oveľa menších dosiek viac. Na jednej sa z oblakov pozerá staršia pani, na ďalšej sa objíma manželský pár a na inej zase stojí žena pred zasneženými štítmi hôr. Mnohé z nich dokonca svietia.

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Ide o výrobky Marekovej firmy, ktorá ako prvá začala na Slovensku experimentovať s hrobovými doplnkami zo skla. Dokážu naň vytlačiť takmer čokoľvek: fotku zosnulého, oblaky, schody do neba, ale aj hodnovernú imitáciu mramoru či čierneho kameňa. Tabule dokážu vyrezať do rôznych tvarov, dokonca aj do tvaru srdca, a podsvietiť tak, aby v noci na cintoríne žiarili.

Tento rok však Marek zašiel ešte ďalej a začal vyrábať sklenené hroby. Podľa jeho slov je jediný nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, kto niečo také robí.

Keďže ma zaujímalo, kto by si nechal osadiť takýto farebný a svietiaci hrob, aké sú jeho výhody oproti klasickému kamennému hrobu, koľko vlastne takéto niečo stojí a ako ich vyrábajú, rozhodol som sa Mareka navštíviť osobne.

Marek Maršala. sklenené hroby sklenene hroby sklenene hroby
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Ešte predtým, než si spoločne zodpovieme všetky tieto otázky a nahliadneme do Marekovho showroomu, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Club. Pridaj sa doň aj ty a získaj tak prístup k stovkám zaujímavých reportáží zo Slovenska.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa Marek dostal k výrobe unikátnych sklenených hrobov.
  • Prečo si na ne dovolí dávať „storočnú“ záruku a akí zákazníci najčastejšie vyhľadávajú farebné svietiace hroby.
  • Ako zosnulým na fotkách dorábajú oblek a prečo pri tvárach nepoužívajú umelú inteligenciu.
  • Koľko stojí základný sklenený hrob v porovnaní s klasickým kamenným hrobom.
  • Ako sa k farebným svietiacim hrobom stavajú obce a cintoríny.
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