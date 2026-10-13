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Minulý rok sa ocitlo v ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 900-tisíc Slovákov. Mnohým chýbajú základné potraviny
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Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 13. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 2:49
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Minulý rok sa ocitlo v ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 900-tisíc Slovákov. Mnohým chýbajú základné potraviny

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Balíček ryže či cestovín navyše, pár eur cez online darovaciu kampaň a konkrétny výsledok, ktorý rodinám v zraniteľnej situácii môže priniesť teplú večeru.

Pridáš sa aj tento rok k zbierke, ktorá v predajniach Kauflandu opäť prebieha v spolupráci so Slovenským Červeným krížom? Štartuje už 15. októbra. 

Ryža, cestoviny, múka, olej, čo z toho by sa našlo v tvojej  kuchyni? Možno všetko. Alebo ti  práve niečo v zásobách chýba a pri najbližšom nákupe to jednoducho doplníš. Sú to úplne bežné potraviny, ktoré väčšina rodín pri varení používa, a tak nad nimi netreba dlho premýšľať. V mnohých domácnostiach sa však aj pri takomto obyčajnom nákupnom zozname rozhoduje, čo sa pridá do košíka teraz a čo bude musieť ešte chvíľu počkať. 

Teplé jedlo nie je samozrejmosťou pre všetkých 

Na Slovensku sa to týka väčšieho počtu rodín, než by sme možno čakali. Podľa najnovších údajov EU SILC 2025* sa vlani ocitlo v ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením takmer 900-tisíc ľudí. Približne každý šiesty obyvateľ tak môže poznať situáciu, keď plná chladnička či zásoby základných potravín vôbec nie sú samozrejmosťou. 

Pridáš sa k tým, ktorí chcú pomáhať? Stačí prísť do predajne Kauflandu.
Pridáš sa k tým, ktorí chcú pomáhať? Stačí prísť do predajne Kauflandu. Zdroj: Kaufland

Možno ich nepoznáš osobne. Sú medzi nimi viacpočetné rodiny, mamy či otcovia, ktorí zostali na deti sami, aj osamelí seniori. Pokojne môžu bývať o pár ulíc ďalej, stáť s tebou v rade pri pokladni alebo ráno odprevádzať deti do tej istej školy. 

Pomôcť sa im dá aj bez toho, že budeš poznať  ich meno a príbeh. Aj tento rok na to stačí iba prísť do Kauflandu. Ten spoločne so Slovenským Červeným krížom opäť organizuje charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami, ktorá vo všetkých predajniach na Slovensku štartuje 15. októbra. 

Darovanie potravín aj finančná pomoc

Ako bude 13. ročník zbierky prebiehať? Vo štvrtok 15. októbra sa do nej vo všetkých predajniach Kauflandu môžete zapojiť tradičným darovaním potravín. Stačí počas bežného nákupu pridať do košíka aj trvanlivé výrobky, ktoré chceš venovať. Okrem balíčka ryže, cestovín, múky či oleja sa zídu aj strukoviny, konzervy či škatuľka čaju. Po zaplatení ich odovzdáš dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža, ktorý z nich pripraví potravinové balíčky. 

Ak návštevu predajne v tretí októbrový štvrtok nestihneš, pomôcť sa dá aj finančne. Od 15. októbra do 21. októbra môžeš podporiť online darovaciu kampaň Slovenského Červeného kríža. QR kód nájdeš v predajni na viacerých miestach, stačí ho vyhľadať na materiáloch s vizuálom potravinovej zbierky a nasnímať telefónom tak, že ťa nasmeruje na darovaciu stránku SČK. Z výťažku darovacej kampane Slovenský Červený kríž zabezpečí nákupné poukážky pre domácnosti, ktoré to najviac potrebujú. 

Zbierka Pomáhame potravinami prebieha v predajniach po celom Slovensku od 15. do 21. októbra.
Zbierka Pomáhame potravinami prebieha v predajniach po celom Slovensku od 15. do 21. októbra. Zdroj: Kaufland

Keď bežný nákup nie je samozrejmosťou 

Aj vďaka štedrosti zákazníkov sa pomoc dostane k takým ľuďom, ako pani Eva z okolia Košíc. Keď zaplatí nájom a lieky, na jedlo jej už peniaze nezostávajú. Po odchode manžela sa sama stará o dve malé deti, výživné neprichádza a vážna choroba ju pripravila o časť príjmu. Nemá žiadnych blízkych, ktorí by jej pomohli. Vybavovanie náhradného výživného aj súdny spor s bývalým partnerom ju oberajú o zvyšky síl a každý mesiac ju trápi strach, z čoho deťom pripraví raňajky či večeru. Keď od Slovenského Červeného kríža dostane balík základných potravín, znamená to pre ňu istotu, že konečne má z čoho navariť. 

Práve k rodinám v podobných životných situáciách smeruje podpora zo zbierky Pomáhame potravinami. Vyše 511 ton potravín a nákupné poukážky si doteraz rozdelilo viac ako 30-tisíc domácností po celom Slovensku.

Aj balíčkom ryže, cestovín či konzervou môžeš prispieť na pomoc rodinám v zraniteľnej situácii.
Aj balíčkom ryže, cestovín či konzervou môžeš prispieť na pomoc rodinám v zraniteľnej situácii. Zdroj: Kaufland

„S potravinami sme v kontakte každý deň a záleží nám na tom, aby nechýbali ani v domácnostiach, ktoré prechádzajú náročným obdobím. Spolu so Slovenským Červeným krížom preto dávame zákazníkom príležitosť pomôcť tam, kde chodia bežne nakupovať. Nemusia poznať konkrétnu rodinu ani riešiť, ako jej svoj dar doručiť – stačí, ak sa rozhodnú podporiť dobrú vec a zapoja sa do zbierky Pomáhame potravinami. Pre ľudí v zraniteľnej situácii aj balíček potravín či poukážka na nákup znamenajú úľavu v rodinnom rozpočte a istotu teplého jedla,“ zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

Ryža, cestoviny, múka, olej, čo z toho by sa našlo u teba  kuchyni? Možno všetko. A možno práve niečo z tohto zoznamu posunieš ďalej. Lebo aj balíček potravín či pár eur, ktorými podporíš zbierku, môže znamenať, že mama dokáže deťom uvariť teplú večeru. Že senior nebude rozmýšľať, či mu po zaplatení liekov zostane aj na jedlo a že v rodine, kde sa obracia každý cent, bude aspoň na pár dní o starosť menej. Na veľkú pomoc niekedy stačí málo, pridáš sa k nej tiež? 

*Zdroj: Štatistický úrad SR, Chudoba a sociálne vylúčenie na Slovensku v roku 2025.

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