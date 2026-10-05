„Okrem výnosu treba mať bokom aj peniaze, čas a nervy na situácie, ktoré sa v kalkulačke pri kúpe nehnuteľnosti len ťažko objavia“ hovorí Lucia.
Investičný byt mal byť pre Luciu a jej manžela spôsobom, ako si vytvoriť ďalší príjem. Keď ho kupovali, v byte už nájomník býval a podľa informácií, ktoré dostali od makléra, s ním nemali byť žiadne problémy. Prvé mesiace tomu aj všetko nasvedčovalo. Potom však začali prichádzať výhovorky, prečo nájomné mešká.
Keď napokon nájomník byt opúšťal, Lucia čakala, že pôjde len o bežné upratovanie a odovzdanie kľúčov. Namiesto toho ju čakalo niekoľko dní intenzívneho čistenia, opráv a rekonštrukcie. Zlomený nábytok, poškodené žalúzie, špinavé steny, zanesená kúpeľňa či silný zápach. Celá oprava a príprava bytu na ďalšieho nájomníka ich vyšla približne 3 000 eur, a to len približne dva týždne pred jej pôrodom.
„Boli sme tam každý deň od ôsmej rána do ôsmej večer a dávali sme byt dokopy.“
Ako dopadli ďalšie príbehy majiteľov, ktorí pri prenajímaní zažili neplatenie nájmu, poškodený byt, sťažnosti susedov či dokonca krádeže? A čo by dnes urobili inak? Prečítaj si celý článok tu.