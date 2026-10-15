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Michal je horský vodca: Na Slovensku ho práca vie uživiť, má však svoje limity (ROZHOVOR)
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dnes 15. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 3:08

Michal je horský vodca: Na Slovensku ho práca vie uživiť, má však svoje limity (ROZHOVOR)

Michal je horský vodca: Na Slovensku ho práca vie uživiť, má však svoje limity (ROZHOVOR)
Zdroj: instagram/@horskyvodca_michalgercak
Marcela Laura Mrvová
Marcela Laura Mrvová
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Do hôr dnes vyráža viac ľudí než kedysi. Podľa horského vodcu však s rastúcim záujmom o turistiku nerastú rovnakým tempom aj vedomosti návštevníkov. Prezradil nám, aké chyby robia najčastejšie a čo by mal pred túrou spraviť každý.

Turistika zažíva v posledných rokoch veľký boom a do slovenských hôr vyrážajú ľudia, ktorí by sa im ešte pred pár rokmi možno úplne vyhýbali. Horský vodca Michal Gerčák, ktorý trávi v horách aj sedem dní v týždni, však upozorňuje, že väčší záujem o prírodu automaticky neznamená aj väčšiu pripravenosť turistov.

Michal sa k práci horského vodcu dostal náhodou. „Nebol to môj detský sen, keďže v rodine sme nemali taký blízky vzťah k horám. Samozrejme, venoval som sa športu už v detstve, ale k horám ma to začalo ťahať v podstate až v puberte,“ hovorí.

horský vodca
Zdroj: instagram/@horskyvodca_michalgercak

Aký je typický deň horského vodcu?

Svoj typický pracovný deň začína ešte pred samotným výstupom. „Môj pracovný deň začína v podstate už večer predtým. Keďže si zvyknem nachystať výstroj, ktorú budem potrebovať; taktiež oblečenie a aj jedlo,“ opisuje. Budík má podľa náročnosti túry nastavený medzi 3:30 a 6:30, pričom pri výstupoch v Alpách vstáva ešte skôr.

Po rannom stretnutí s klientmi vyrážajú na túru. Po návrate ho však čaká ďalšia dôležitá časť práce. „Po túre je čas na oddych, regeneráciu a prípravu na ďalší deň,“ dodáva. V horách pritom trávi obrovské množstvo času. „Je to, samozrejme, závislé hlavne od počasia, ale nie je výnimkou, že to je aj 7 dní v týždni,“ vysvetľuje.

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Dokáže ho táto práca uživiť?

Hoci by sa mohlo zdať, že najnáročnejšou časťou práce horského vodcu je samotný výstup, Michal za najväčšiu výzvu považuje niečo iné. „Najnáročnejšie a zároveň najdôležitejšie je dodržať oddych. Taktiež kvalitný spánok a výživnú plnohodnotnú stravu,“ vysvetľuje. Práve to je podľa neho základom toho, aby dokázal každý deň zabezpečiť bezpečnosť ľudí, ktorých vedie.

Naopak, za najpríjemnejšiu časť svojej práce označil: „úsmevy na tvári a spokojnosť klientov po návrate z túry. Keď vidím, že zažili krásny deň v horách.“ 

Práca horského vodcu ho pritom dokáže uživiť aj na Slovensku. „Áno, je to možné. Samozrejme, že je to náročné, lebo ako horskí vodcovia nedokážeme pracovať 365 dní v roku. Ovplyvňujú nás pravidlá národného parku, počasie, klimatické zmeny, ale všetky tieto okolnosti sú súčasťou prostredia, v ktorom sa pohybujeme,“ vysvetľuje.

horský vodca
Zdroj: instagram/@horskyvodca_michalgercak

Hory podľa neho ukážu, čo sa v ľuďoch skrýva

Za roky strávené v horách si všimol aj to, ako sa v tomto prostredí správajú ľudia. „Hory sú úžasným prostredím, kde si ľudia vedia oddýchnuť a načerpať energiu. A po návrate z túry to na mojich klientoch vidím,“ hovorí.

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Nie vždy však podľa neho hory ukážu iba pozitívnu stránku človeka. „V horách som zažil aj množstvo negatívnych situácií, emócií a niekedy práve hory odhalia to nepekné v nás,“ hovorí.

Skúsenosti jednotlivých turistov vie podľa vlastných slov odhadnúť pomerne rýchlo. „Áno, pri našich vodcovských túrach po pár minútach vieme odhadnúť, kto je v akej kondícii, akú má motoriku, ako sa vie hýbať v skalnatom teréne,“ dodáva.

Ani časté návštevy hôr však podľa neho automaticky neznamenajú, že sa človek v teréne pohybuje prirodzene. „Niekto môže byť v horách veľmi často, ale ten prirodzený pohyb nie je ľahké získať,“ hovorí.

horský vodca
Zdroj: instagram/@horskyvodca_michalgercak

Do hôr chodí viac ľudí, nie všetci však vedia, ako sa správať

Jednoznačne podľa neho nemožno povedať, aký typ človeka dnes v slovenských horách prevláda. „Je to veľmi široký záber ľudí, od mladých až po, nazvem to, veľmi skúsených.“

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Čo sa však podľa neho zmenilo, je množstvo ľudí, ktoré v horách stretávame. „Možno pred 20 rokmi chodili do hôr viac skúsení, ale dnes je na chodníkoch, v dolinách, mimo chodníkov oveľa viac ľudí a nie všetci vedia, kde sa nachádzajú, ako sa majú v danom teréne správať a dodržiavať pravidlá bezpečnosti,“ upozorňuje.

Záujem o hory podľa neho rastie, no vedomosti turistov nie vždy rovnakým tempom. Boom turistiky pritom podľa neho nie je iba slovenským fenoménom. „Myslím, že to vidíme všetci. Hlavne na frekventovaných miestach. Ale je to trend, ktorý je už roky v Alpách,“ hovorí.

horský vodca horský vodca horský vodca horský vodca
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Prečo nás ale hory lákajú a na čo si dávať najväčší pozor?

Dôvod, prečo ľudia čoraz viac vyhľadávajú prírodu, podľa neho nemožno zhrnúť do jednej odpovede. „Určite časť vidí v tomto prostredí oddych, relax a zážitky, ale zároveň by som povedal, že pre časť návštevníkov je to len módny trend a po nejakom čase prejdú k iným aktivitám a koníčkom,“ vysvetľuje.

Ak by mal pomenovať najčastejšiu chybu turistov, odpoveď má jasnú. „Myslím, že hlavnou chybou je neznalosť prostredia, do ktorého vstupujú. Od plánovania, náročnosti, predpovede počasia atď. Zároveň podceňovanie nástrah,“ hovorí.

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Na čo si teda treba dávať pozor?

Turistom odporúča myslieť na prípravu ešte predtým, ako vyrazia. „Plánovať vopred, od trasy, vybavenia, počasia, stravy, tekutín,“ radí. Dôležité je podľa neho vedieť vyhodnotiť situáciu aj priamo počas túry. Ak sa počasie alebo podmienky zhoršujú, pokračovať za každú cenu nie je podľa neho správne rozhodnutie.

A napokon pripomína ešte jednu vec, na ktorú sa pri turistike často zabúda: „Vnímať, že v horách nie som sám, a rešpektovať aj okolie.“

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