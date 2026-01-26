Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. januára 2026 o 11:04
Čas čítania 1:13
Valentina Mihely Sofia Angušová

Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru

Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
Zdroj: Bontonfilm / propagační materiál / Aleksander Letic
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Režisér Christophe Gans adaptoval prvý Silent Hill v roku 2006. U kritikov ale neuspel. O 20 rokov neskôr natočil ďalší diel, ktorý je teraz najhoršie hodnoteným herným filmom všetkých čias. Napriek tomu by chcel vytvoriť ešte jeden.

Gans pre Variety uviedol, že reputácia pôvodného filmu Silent Hill sa postupom času zlepšila.

„Absolvoval som medzinárodnú tlačovú tour a všetci novinári začínali rozhovor vetou: ‚Videli sme ten film, keď sme mali trinásť alebo štrnásť, a milovali sme ho.‘ To je super, pretože sa teraz stretávam s druhou generáciou fanúšikov Silent Hillu. Skúška času je najväčší test. A keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí o vašej práci hovoria s veľkým nadšením, viete, že obstála,“ povedal režisér Christophe Gans.

Silent Hill
Zdroj: Bontonfilm / propagační materiál / Aleksander Letic

Výhražky smrťou

Režisér tiež prezradil, že keď v roku 2006 oznámil záujem adaptovať sériu Silent Hill, obdržal niekoľko výhražok smrťou.

„Bola to obrovská výzva adaptovať hru, ktorá je považovaná za klasiku, správne a s rešpektom. Vieme, že ľudia, ktorí milujú videohry, sú veľmi vášniví. Pamätám si, že keď som robil prvý film, dostal som veľa výhražok smrťou. Ľudia mi písali: ‚Ak to pokazíš, nájdeme ťa.‘ Do prvého filmu som preto šiel s veľkým pocitom zodpovednosti. A u druhého to platilo ešte viac. Zároveň pre mňa bolo dôležité vytvoriť film, ktorý bude zaujímavý aj pre ľudí, ktorí hry nehrajú.“

Najhoršie hodnotený herný film za 19 rokov

Tento rok vyšiel už tretí film série, Silent Hill: Nočné mory. Druhý diel, Návrat do Silent Hill 3D, natočil v roku 2012 M. J. Bassett. Najnovší diel však počas prvého týždňa nazbieral na serveri Rotten Tomatoes iba šesť percent. Tým sa zaradil na šiestu priečku v rebríčku najhorších herných filmov všetkých čias. Napriek tomu by sa Gans chcel k sérii ešte vrátiť, ak by mal tú možnosť.

„Ak by sa naskytla príležitosť, rád by som sa k Silent Hill vrátil ešte raz,“ povedal. „Nevidím Silent Hill len ako skvelú hru. Vidím ju ako moderné umenie. Je v nej niečo fakt ostré a experimentálne. Mám ten svet rád a vidím, že veľa ľudí si myslí, že robím celkom dobrú prácu,“ uviedol Gans.

Anketa:
Čo hovoríš na film Silent Hill: Nočné mory?
Páčil sa mi.
Nezaujal ma.
Páčil sa mi.
50 %
Nezaujal ma.
50 %
Odporúčané
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu 26. januára 2026 o 9:08
Odporúčané
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007 James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007 25. januára 2026 o 18:27
Odporúčané
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš? LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš? 24. januára 2026 o 16:37
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY FILMY A SERIÁLY
Odporúčame
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Peter Sunyík bol väzenský psychológ a vyjednávač: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Peter Sunyík bol väzenský psychológ a vyjednávač: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
včera o 09:30
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
Lifestyle news
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
pred minútou
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
pred 48 minútami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred hodinou
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
pred 3 hodinami
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
pred 3 hodinami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
Spravodajstvo
Ekonomika Počasie Európska únia Polícia SR
Viac
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 5 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 38 minútami
Nahé AI obrázky žien a detí: Európska komisia spustila vyšetrovanie proti sieti X
pred hodinou

Viac z Filmy a seriály

Všetko
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 3 dňami
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
včera o 11:00
1
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
pred 4 dňami
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
pred 3 dňami
Viac z Hudba Všetko
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
Tomorrowland zverejnil nabitý program. Na festivale vystúpia svetové mená, ako David Guetta či Calvin Harris
pred 3 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ego s videoklipom z Čičmian, nový Harry Styles aj Fred again.. s Young Thugom
pred 3 dňami
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 4 dňami
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 3 dňami
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Viac z Krimi a true crime Všetko
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
Osobnosti
pred minútou
Mnohé celebrity vystupujú pod umeleckým menom. Vieš ako sa v skutočnosti volá Rihanna, Bruno Mars či Katy Perry?
pred minútou
Niektoré mená znejú úplne odlišne.
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
pred 2 hodinami
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
pred 3 hodinami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
PR správa
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
dnes o 09:18
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
pred 2 dňami
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
22. 1. 2026 9:41
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
20. 1. 2026 13:15
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia