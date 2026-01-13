Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 13. januára 2026 o 13:38
Čas čítania 1:38
Sponzorovaný obsah

Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Banány, mlieko, rožky, minerálky, pivo aj toaletný papier boli hitom Tesco Online Nákupov počas vianočných sviatkov v decembri 2025.

Slováci si na sviatky nechali doviezť domov najmä väčšie balenia trvanlivých potravín – alkoholických aj nealkoholických nápojov, múky a cukru. Reťazec ako poďakovanie zákazníkom Tesco Online Nákupov prináša doručenie zadarmo už od 13. januára do 8. februára 2026 všade na Slovensku, kde služba funguje. 

„Slováci čoraz viac oceňujú službu Tesco Online Nákupy. Možnosť doručenia nákupu priamo domov aj v deň objednania vnímajú ako významný benefit, ktorý šetrí ich čas a prináša vyšší komfort pri nakupovaní počas celého roka. Veľký záujem o dovoz čerstvých potravín potvrdzuje dôveru zákazníkov v našu službu. Zákazníci sa neboja objednávať ani potraviny s krátkou dobou spotreby, keďže majú istotu, že im budú doručené čerstvé, v požadovanej kvalite a pri dôslednom dodržaní správnych teplotných podmienok počas skladovania a prepravy,“ hovorí Martin Bulla, prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: „Sme hrdí, že Tesco Online Nákupy sú najpopulárnejšou službou nákupu potravín cez internet na Slovensku. Efektívne fungovanie služby by však nebolo možné bez pomoci našich tímov po celom Slovensku. Všetkým kolegyniam a kolegom patrí za ich nasadenie veľká vďaka nielen počas Vianoc, ale po celý rok!“ 

Tesco
Zdroj: Tesco

Najpredávanejšie tovary cez službu Tesco Online Nákupy počas Vianoc 2025 na Slovensku: 

  • Čerstvé potraviny: banány, rožky, mandarínky, Tesco mlieko trvanlivé 1,5 %, Tesco mlieko trvanlivé 3,5 %, zemiaky, cibuľa, cereálna žemľa kaiserka, mrkva, pomaranče
  • Trvanlivé potraviny: minerálna voda s magnéziom (jemne perlivá), horalky, pivo 0,5 l, dojčenské vody, hladká muka a kryštálový cukor
  • Nepotravinový tovar: papierové kuchynské utierky a toaletný papier
    Zdroj: Tesco Online Nákupy SR, december 2025

Od minulého roka môže službu Tesco Online Nákupy využívať už 81 % domácností, čo predstavuje viac než 4,25 milióna Slovákov. Reťazec totiž vlani službu rozšíril pre ďalších vyše pol milióna zákazníkov. K novým lokalitám patria Senica, Skalica, Myjava, Levice, Dudince, Nová Baňa, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Zvolen, Kremnica, Banská Štiavnica, Hriňová, Brezno, Humenné, Vranov nad Topľou a Sobrance, ale aj mnoho iných menších miest a obcí. 

Odporúčané
15 rokov Nadácie Tesco: na Slovensku podporila 350 projektov za 5 miliónov eur 15 rokov Nadácie Tesco: na Slovensku podporila 350 projektov za 5 miliónov eur 7. januára 2026 o 13:14

Reťazec online zákazníkom vlani priniesol aj ďalšie novinky – členskú službu Tesco Online Club rozšíril o výhodný plán „Po Tretej“. Po novom si zákazníci cez internet môžu uplatniť aj multizľavy, tiež všetky kupóny a peňažné poukážky v rámci vernostného programu Clubcard, a ušetriť tak na svojich nákupoch. 

„Vďaka našim zákazníkom sú Tesco Online Nákupy najväčším miestom predaja potravín na internete. Ako poďakovanie všetkým online zákazníkom prinášame od 13. januára do 8. februára 2026 dovoz nákupu zadarmo vo všetkých lokalitách, kde Tesco Online Nákupy fungujú,“ dodáva Martin Bulla. 

Služba Tesco Online Nákupy si vlani opäť obhájila aj cenu za Najdôveryhodnejšiu značku v kategórii e-shop s potravinami.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TESCO
Odporúčame
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
pred 3 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Storky
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Lifestyle news
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
pred 28 minútami
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
pred hodinou
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
pred 2 hodinami
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
dnes o 10:28
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
dnes o 09:32
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
včera o 16:21
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Dôchodky Sociálna poisťovňa
Viac
Štefana Harabina nepotrestajú v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Rozsudok potvrdil Najvyšší súd SR
pred 15 minútami
Hajlovanie nebude trestný čin? PS aj Žilinka kritizujú návrh z dielne SNS
pred 46 minútami
Odkaz Pellegrinimu: Slovensko budem nazývať Felvidék, vyhlásil šéf TISZA Magyar
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
Recepty
včera o 15:38
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
včera o 15:38
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
refresher+
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
24. 12. 2025 11:00
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
31. 12. 2025 11:53
Viac z Zaujímavosti Všetko
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
pred hodinou
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
Viac z Zdravie Všetko
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
1. 1. 2026 19:00
Viac z Šport Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
30. 12. 2025 8:49
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
30. 12. 2025 7:30
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
3. 1. 2026 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
Zaujímavosti
pred 55 minútami
PR správa
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
pred 55 minútami
Spartak Trnava, Crustoria či prémiové developerské projekty ukazujú, že značka musí žiť spolu s ľuďmi.
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
PR správa
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
pred hodinou
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
pred 3 hodinami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
Domov
Zdieľať
Diskusia