Garmin predstavuje Venu 4 – krok k zdravšiemu životnému štýlu

Pokročilé zdravotné a fitness inteligentné hodinky sledujú zdravotné trendy, zaznamenávajú zmeny životného štýlu a prinášajú novú funkciu Garmin Fitness Coach – všetko s výdržou batérie až 12 dní.
Spoločnosť Garmin® (NYSE: GRMN) dnes oznámila uvedenie Venu® 4, najnovšieho modelu v oceňovanej rade Venu s inovatívnymi funkciami v oblasti zdravia, fitness a prístupnosti. Venu 4 pomáha používateľom lepšie pochopiť svoje telo, sledovať zdravotné trendy a zaznamenávať zmeny životného štýlu, aby videli, ako ich rozhodnutia ovplyvňujú celkovú pohodu.
Hodinky majú štýlový kovový dizajn, zabudovaný reproduktor a mikrofón a jasnú LED baterku, ktorá poskytuje väčšiu istotu v tmavom prostredí. S výdržou batérie až 12 dní v režime smartwatch používateľ nemusí hodinky nabíjať každú noc, čo umožňuje nepretržité sledovanie zdravotných metrík a získanie komplexného pohľadu na spánok, HRV (variabilita srdcového pulzu), Body Battery™ a ďalšie údaje.
„Navrhli sme Venu 4 ako osobného fitness a wellness kouča na zápästí. Tento prémiové smarthodinky pomáhajú používateľom lepšie spoznať svoje telo, ponúkajú dátami podložené prehľady o tom, ako ich rozhodnutia ovplyvňujú zdravie. Stála motivácia umožňuje jednoduchšie dosiahnuť svoje ciele,“ – Susan Lyman, viceprezidentka Garmin pre predaj a marketing.
Čo je nové
Zdravie
- Zdravotný stav: Sleduje, či metriky ako srdcová frekvencia, HRV, dýchanie, teplota pokožky¹ a Pulse Ox² počas spánku zostávajú v bežnom rozsahu.
- Záznam životného štýlu: Zaznamenávajte pravidelné alebo príležitostné správanie (napr. Konzumácia kofeínu alebo alkoholu) a sledujte vplyv na spánok, stres a HRV v aplikácii Garmin Connect™.
- Pokročilé metriky spánku: Súlad spánku sleduje synchronizáciu tela s cirkadiánnym rytmom. Konzistentnosť spánku zobrazuje priemerný čas ukladania sa na spánok za posledných 7 dní.
Fitness
Garmin Fitness Coach prináša personalizované tréningy pre viac než 25 fitness aktivít – od chôdze a indoor cyklistiky po veslovanie, HIIT a ďalšie. Tréningy založené na srdcovej frekvencii a dĺžke trvania sa prispôsobujú denne na základe histórie aktivít, spánku a regenerácie. Funkcia Mixed Session umožňuje sledovať viac aktivít v jednom tréningu.
Prístupnosť
- Hovoriaci obrázok pozadia: Čítanie času a zdravotných údajov priamo z hodiniek.
- Farebný Filter: Farebné režimy pre používateľov s poruchami farebného videnia.
Dizajn a smart funkcie
Venu 4 je dostupný v dvoch veľkostiach – 41 mm a 45 mm – a v atraktívnych farebných kombináciách (lunar gold & light sand, silver & citron). Obe veľkosti majú zabudovanú LED baterku, reproduktor a mikrofón na hovory a hlasové príkazy s pripojeným telefónom. (Niektoré hlasové príkazy bez nutnosti pripojenia telefónu)
Ponúka funkcie HRV Status, Body Battery™, Sledovanie ženského zdravia, Garmin ECG App⁵, Pripravenosť na tréning, Smart upozornenia, úložisko hudby a kompatibilitu s hudobnými streamovacími službami, bezkontaktné platby Garmin Pay™ a bezpečnostné funkcie.
Cena a dostupnosť
Garmin Venu 4 sú dostupné od 22. septembra 2025 s odporúčanou maloobchodnou cenou od 549,99 €. Viac informácií nájdete na venu.garmin.sk
Viac informácií
Poznámky a upozornenia
1 Presnosť sledovania aktivít 2 Toto nie je zdravotnícke zariadenie a nie je určené na diagnostiku ani monitorovanie akéhokoľvek zdravotného stavu; pozrite si Garmin.com/ataccuracy. Funkcia Pulse Ox nie je dostupná vo všetkých krajinách. 3 Táto funkcia je momentálne vo fáze beta testovania a môže byť v budúcnosti vylepšená. 4 Funkcia sledovania menštruačného cyklu nie je určená na podporu počatia, antikoncepciu ani plánovanie rodičovstva. Toto nie je zdravotnícke zariadenie a nie je určené na diagnostiku ani monitorovanie akéhokoľvek zdravotného stavu. 5 Aplikácia Garmin ECG je zdravotnícky prostriedok triedy IIa podľa nariadenia EU Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745. Aplikácia je schopná zaznamenať EKG podobné EKG v konfigurácii Lead I a zistiť prítomnosť fibrilácie predsiení alebo normálneho sínusového rytmu. Aplikácia je určená len pre dospelých vo veku 22 rokov a viac. Vždy postupujte podľa návodu na použitie. Aplikácia Garmin ECG nie je dostupná vo všetkých regiónoch a je dostupná iba na vybraných modeloch Garmin smartwatch s najnovšou verziou aplikácie Garmin Connect a softvéru hodiniek. Dostupnosť a úplné pokyny na použitie nájdete na Garmin.com/ECG.