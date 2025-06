Niektorí sa zranili a museli byť prevezení do nemocnice.

Letecká spoločnosť Ryanair denne prepravuje stovky cestujúcich a na konte zatiaľ nemá žiadnu nehodu, ktorá by zapríčinila úmrtie niekoho z pasažierov alebo z posádky. Najnovší let z Berlína do Milána sa však zmenil na nočnú moru a cestujúci prežívali na palube náročné chvíle. Dôvodom bola búrka.

Ako píše nemecký portál Bild, cestujúcich lietadlo prepravovalo z hlavného mesta Nemecka na letisko Miláno Malpensa. Bolo však nútené núdzovo pristáť v nemeckom Memmingene. Počas letu začala búrka, ktorá zapríčinila silné turbulencie. Niektorí pasažieri v dôsledku otrasov vypadli zo svojich miest a zranili sa.

Zdroj: Ryanair/propagačný materiál na voľné použitie

„Nikdy predtým som sa nebál – ale v tej chvíli som si myslel, že sa lietadlo rozpadne alebo prevráti,“ cituje portál vyjadrenie jedného z cestujúcich. Podľa opisov pasažierov na palube vládol chaos a strach. Viacerí plakali a plaču sa vraj neubránil ani jeden člen posádky.

Cestujúci vraj neboli upozornení, aby sa zapásali

Na palube sa počas letu nachádzalo 185 pasažierov. Zranených bolo 9 osôb, vrátane jedného člena posádky. Cestujúci namietajú, že pred prichádzajúcimi turbulenciami nikto z posádky neupozornil na to, aby si zapli bezpečnostné pásy. Následky turbulencií sa teda podľa nich dali minimalizovať. Vážnejšie zranenia si odniesla jedna žena, ktorá po náraze utrpela tržnú ranu hlavy a dvojročné dieťa, ktoré skončilo s pomliaždeninami.

Cestujúcich po núdzovom pristátí prepravili autobusom do Milána a pre tých, ktorí nenastúpili, pripravili náhradný let nasledujúce ráno.