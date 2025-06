Desiatky Slovákov, ktorí leteli s Wizz Air, sa museli na letisku v Abú Zabí zdržať štyri dni, keďže ich letecká spoločnosť nedokázala zabezpečiť náhradný let domov.

Letná dovolenka sa zmenila na horor. Namiesto pokojného návratu domov strávili desiatky Slovákov štyri vyčerpávajúce dni uväznení na letisku. Letecká spoločnosť Wizz Air ich nedokázala prepraviť naspäť domov.

Viacero Slovákov tak uviazlo na niekoľko dní na letisku v Abú Zabí. Wizz Air ako dôvod zdržania uvádza technickú poruchu. Pasažierom sľubovali náhradný let do Krakova, ktorý sa však nikdy neuskutočnil. Namiesto toho ľudí neustále premiestňovali z haly do autobusu, z autobusu do lietadla a následne späť. Bez jasného vysvetlenia a riešenia.

Ako uvádzajú TV Noviny, pasažieri už začali hovoriť o frustrácii, beznádeji a úplnom nezáujme zo strany aerolinky. „Sme tu už štvrtý deň, deti sú vyčerpané a lieky, ktoré mám v kufri, mi odmietli dať. Máme pocit, že je všetkým jedno, čo sa s nami deje,“ povedala jedna z rozhorčených cestujúcich.

Zdroj: Pexels/Daria Shevtsova

Niektorí sa rozhodli konať na vlastnú päsť a kúpili si letenku cez inú spoločnosť. Aj tento pokus bol však zbytočný. Pasažierov totižto nevedeli odbaviť, pretože nocovali v časti letiska, ktorú spravovala Wizz Air. Bez nového check-inu im letenka prepadla.

Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že podobné situácie môžu postihnúť ktoréhokoľvek cestujúceho . „Dôrazne vyzývame občanov, aby si pred cestou overovali spoľahlivosť poskytovateľov služieb a nezabúdali na cestovné poistenie,“ uviedla Beatrice Szabóová z komunikačného odboru rezortu diplomacie.

Situácia sa skomplikovala v sobotu a až v utorok popoludní nastal zlom. Cestujúci boli konečne vpustení do lietadla, ktoré ich večer dopravilo do Viedne.