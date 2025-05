Pri príležitosti nedávneho Svetového dňa na podporu prístupnosti spoločnosť Apple oznámila nové funkcie, ktoré sa v systéme iOS objavia neskôr v tomto roku. Prečítaj si, aké to budú.

„S naším AI tímom sme na funkciách intenzívne pracovali mnoho rokov. Takže keď sa objavia nové príležitosti, vždy sa uisťujeme, že sme čo najmodernejší a vytvárame najlepšiu možnú technológiu," citoval denník The Guardian vedúcu riaditeľku globálnej politiky a iniciatív v oblasti prístupnosti spoločnosti Apple Sarah Herrlingerovú.

Do konca roka spoločnosť prinesie niekoľko užitočných funkcií, ako napríklad automatické zvukové popisy, ktoré sa budú spúšťať napríklad pri scénach bez dialógov. Ľudia so zrakovým postihnutím tak budú môcť lepšie porozumieť videám.



Ľudia si tiež budú môcť prispôsobiť titulky, či už z hľadiska veľkosti, farby, kontrastu alebo pozadia, čo môže pomôcť ľuďom nielen so sluchovým postihnutím, ale aj ľuďom s poruchami čítania.

Významné uľahčenie aj pre študentov

Apple vylepšil aj aplikáciu lupa, ktorá bude teraz k dispozícii aj na Macu a ocenia ju najmä študenti. Umožní im priblížiť si tabuľu na prednáškach prostredníctvom kamery alebo pripojeného iPhonu a čítať prezentácie. Lupa bude ponúkať aj nastaviteľný jas, kontrast a farbu.

Umožní im tiež napríklad získať vylepšený zvuk cez AirPods v prednáškových sálach vďaka funkcii Live Listen s titulkami. Apple nedávno spustil aj funkciu, ktorá umožňuje ľuďom s poruchou sluchu používať AirPods namiesto načúvacích prístrojov.

Apple tiež vylepšil čítačku Braillovho písma a replikáciu hlasu. Kým súčasný model potreboval na napodobnenie hlasu používateľa 150 fráz, tento nový model ich bude potrebovať len 10.