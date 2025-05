Yungblud vydáva nový album a prichádza do Českej republiky. Kedy ho budeš môcť vidieť?

Album vyjde 20. júna a 17. októbra ho privezie do pražskej športovej haly Fortuna.

Na svojom Instagrame Yungblud oznámil, že IDOLS bude prvou časťou dvojalbumu a že na druhú časť si budeme musieť počkať. „Naše doteraz najambicióznejšie dobrodružstvo. Cítim sa hrdý a vďačný, že sa oň s vami môžem podeliť,“ uviedol. To, že pôjde o veľmi ambiciózny počin, ukázal už prvým singlom Hello Heaven, Hello, ktorý má vyše deväť minút, a to napriek trendu hudobného priemyslu veci zrýchľovať.

Yungblud od svojich začiatkov búra pomyselné múry nielen okolo žánrov, ale aj okolo spoločensky tabuizovaných tém, o ktorých sa nebojí verejne spievať, a tým si získava širokú časť mladých fanúšikov.

Píše texty o sexualite, nepochopení, politike či nespravodlivosti. Jeho najbližšou skupinou fanúšikov je Black Hearts Club, skupina outsiderov, ktorí chcú byť vypočutí a milovaní takí, akí sú. Čo ďalšie prinesie ďalší album, uvidíme už čoskoro.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by YUNGBLUD (@yungblud)

Yungblud sa do Českej republiky vráti už po niekoľkýkrát, naposledy tu bol vlani ako jeden z headlinerov festivalu Rock for People. Do tejto úlohy vstupoval tak trochu ako outsider, ale absolútne si ukradol show a prekvapil návštevníkov aj kritikov. Jeho koncerty sú intenzívne, precízne a plné energie. V športovej hale Fortuna sa k nemu pridá bratské trio Palaye Royale z Kanady.