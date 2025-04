Futbalový klub Ryana Reynoldsa oslavuje ďalší postup. Wrexham je len krok od Premier League

Wrexham AFC dostal pred niekoľkými rokmi vlastný seriál. Teraz je tretí najstarší futbalový klub na svete len krôčik od najvyššej anglickej súťaže.

Ryan Reynolds a Rob McElhenney sa rozhodli investovať do futbalového klubu Wrexham AFC, ktorý sa nachádza v severnom Walese. Ich nečakaný krok vzbudil veľkú pozornosť, najmä kvôli ich skúsenostiam mimo sveta športu.

Herci kúpili tento slávny klub v roku 2020 za 2,5 milióna dolárov. A ukázalo sa, že ich investícia sa vyplatila. Vďaka dokumentárnemu seriálu, ktorý mapuje osudy tímu na platforme FX, klub generuje ročné príjmy vo výške 35 miliónov dolárov. Klub však v posledných rokoch slávi aj športové úspechy.

Po víťazstve nad klubom Charlton Athletic FC je Wrexham už len krok od postupu do Premier League, najvyššej úrovne anglického futbalu. „Zdalo sa to ako nesplniteľný sen,“ povedal Reynolds po víťazstve. „Pred piatimi rokmi sme si povedali, že naším cieľom je dostať sa do Premier League. Pochopiteľne, že sa tomu veľa ľudí smialo, ale teraz sa to zdá ako vec, ktorá by sa mohla uskutočniť,“ dodal.

Herec prišiel na zápas aj so svojou manželkou, herečkou Blake Lively. Tá sa na Instagrame podelila aj o dojímavý odkaz pre tím a jeho majiteľov. „Vytvorila sa história. Gratulujeme. Nikdy nezabudnem na dnešnú lásku a vzrušenie v tomto meste. Ďakujem vám, že sa o to s nami vždy delíte,“ napísala k fotografii McElhenneyho a Reynoldsa, ako oslavujú.

„A týmto dvom mužom – láska a rešpekt, ktoré z vás vyžarujú, naďalej rastú a vytvárajú viac radosti, viac možností, viac kúzla, viac histórie,“ dodala.