Walton Goggins v nedávnom rozhovore hovoril o tom, že po smrti svojej manželky odišiel do Thajska, rovnako ako jeho postava Ricka Hatchetta. „Pred 20 rokmi som odišiel do Thajska a hľadal som mier, hľadal som riešenie, ktoré sa až tak nelíšilo od toho, čo hľadal Rick,“ povedal Goggins. Jeho manželka Leanne spáchala v roku 2004 samovraždu a herec sa podobne ako postava, ktorú stelesňuje v seriáli The White Lotus, vydal na terapeutickú cestu po Thajsku.

V seriáli Rick cestuje do Thajska, aby pomstil smrť svojho otca. „Okolnosti boli dramaticky odlišné, ale dôverne chápem Rickove rozpoloženie,“ priznal. Povedal, že keď si prečítal scenár nového seriálu, bral ho ako znamenie z vesmíru. „Rick Hatchett pre mňa nie je vymyslená postava. Je to skutočný človek, ktorého pohltilo niečo, čo sa mu stalo a čo nemohol ovplyvniť,“ povedal.

Herec v rozhovore tiež povedal, že niektoré z miest, ktoré navštívil počas natáčania, spoznal, keď sa vydal do krajiny, aby sa vyrovnal so svojou traumou. „Prišli sme na miesto a videl som izbu, v ktorej som býval pred 20 rokmi, keď som tam prišiel prvýkrát,“ povedal.

„Videl som pred sebou mladšieho muža, ktorý hľadal pokoj. A teraz som tu a hrám muža, ktorý tiež hľadá pokoj v Thajsku. Pozrel som sa na balkón pri tej izbe a pomyslel som si, že by som chcel objať svoje mladšie ja a povedať mu, že všetko bude v poriadku. Pretože to tak bude,“ dodal.

