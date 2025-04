Slovenská sporiteľňa predstavila novú bezplatnú funkciu. Vďaka nej šetríš peniaze pri každej platbe kartou

Koľkokrát si si povedal, že už konečne začneš šetriť, ale nikdy to poriadne „neklaplo“? Život ide rýchlo a šetrenie sa zdá ako luxus. Možno ťa preberie toto.

Počul si o známom marshmallow experimente, ktorý na túto tému urobili dvaja psychológovia, Mischel a Ebbesen, ešte v roku 1970? Škôlkarom v ňom dali na výber medzi jedným marshmallow, ktorý mohli zjesť okamžite, alebo ich najobľúbenejšou maškrtou, ktorú však dostali až vtedy, keď dokázali odolať a nezjesť marshmallow hneď.

Potom deti nechali bez dozoru a sledovali ich reakcie. Vedci neskôr zistili, že existuje spojitosť medzi schopnosťou odolať okamžitému pokušeniu a budúcimi úspechmi v živote. Ich zistenia sú v dnešnej instantnej dobe, keď je všetko k dispozícii rýchlo a online, ešte relevantnejšie.

Hovoríš si OK, ale stále netušíš, ako na to? A čo keby sa to udialo samo bez toho, aby si musel niečo riešiť? So službou Drobné bokom od Slovenskej sporiteľne šetríš automaticky, jednoducho a bezbolestne.

Stačí si v Georgeovi aktivovať novú funkciu Drobné bokom

Ako to funguje? Úplne jednoducho: nakupuješ ako doteraz, pričom sa vďaka tejto službe každá tvoja platba kartou automaticky zaokrúhli na najbližšie euro a rozdiel banka prevedie na tvoj sporiaci účet. Platíš za latte 2,60 eura? Na sporiacom účte si automaticky odložíš 40 centov. Nemusíš nič extra urobiť.

Ak chceš šetriť viac, môžeš si aktivovať extra navýšenie – a ku každej takejto drobnej sume si automaticky pridať ďalších 0,20 eura, 0,50 eura alebo euro. Z pár centov sa zrazu stanú eurá a za rok stovky.

Reálna zmena bez odriekania

Predstav si, že každý deň minieš 10 eur. V priemere si takto so službou Drobné bokom môžeš odložiť na sporiaci účet napríklad euro. Za mesiac je to 30 a za rok 360 eur. A ak k tomu pridáš extra navýšenie, bude to ešte viac. Bez rozmýšľania, plánovania či námahy. Práve to je najväčšia výhoda tejto služby.

„Keďže po bezplatnej aktivácii služby funguje zaokrúhľovanie, ako aj zasielanie peňazí na sporiaci účet klienta automaticky, ten zrazu šetrí pravidelne bez toho, aby si to všimol. Služba Drobné bokom tak prekonáva najväčšie bariéry na ceste k finančnej disciplíne,“ zdôraznila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Malé kroky, veľký rozdiel

Odborníci sa zhodujú: najťažšie na šetrení je začať a potom vytrvať. Poznáš to: začnem, keď budem zarábať viac. Alebo keď bude menej výdavkov. Lenže ten správny čas akosi neprichádza.

„Navyše šetrenie menšími sumami je psychologicky príjemnejšie. Nemáme tak pocit, že „prichádzame“ o veľa. Ak sa nám na náš sporiaci účet automaticky odkladajú drobné sumy, takmer si to nevšimneme,“ hovorí expert na spotrebiteľskú psychológiu Matej Šucha.

Práve preto je mikrosporenie ako je Drobné bokom, také efektívne. Po aktivácii služby funguje na autopilota, bez potreby urobiť niečo navyše či bez silnej sebadisciplíny.

Funkcia Drobné bokom je dostupná pre všetky osobné účty Slovenskej sporiteľne vedené v eurách (okrem detských účtov SPACE). Platí pre všetky debetné karty a aktivuje sa jednoducho – priamo v aplikácii alebo vo webovej verzii Georgea.

Prečo vyskúšať Drobné bokom?

Žiadna náročná matematika

Automatické a pravidelné sporenie

Flexibilita a plná kontrola

Úplne zadarmo

Nejde len o peniaze. Ide o „pokojný spánok“. Mať finančnú rezervu, hoc aj menšiu, znižuje finančný stres. Podľa psychológov je finančná pohoda úzko spätá s duševným zdravím. A na to, aby si sa cítil lepšie, nepotrebuješ tisíce. Stačí vedieť, že buduješ rezervu krok za krokom.