Český raper Dominik Vyšata, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Vercetii, bol prepustený z väzenia. Vyjadril sa v príbehu na svojom instagramovom účte.

Českého 26-ročného rapera vyšetrovali na Slovensku pre drogovú činnosť. V jeho bratislavskom štúdiu prišla o život mladá 25-ročná žena, ktorá zomrela na predávkovanie drogou GHB. Vercettimu v prípade dokázania viny hrozilo, že strávi za mrežami až 15 rokov.

Vyšetrovateľ českého rapera obvinili z drogovej trestnej činnosti, napokon ho však prepustili a obvinenie zrušili, pretože bolo nezákonné. Slovenská polícia ho neskôr opäť zadržala a obvinila. Po noci strávenej v cele predstúpil pred súd a keďže prokurátorka ho chcela stíhať za mrežami, sudca ho poslal do väzby. Po necelom mesiaci je však raper aktuálne na slobode.

Blízki nebohej ženy mu vyčítali, že nezavolal sanitku skôr a podľa nich za jej smrť môže práve Vercetti. Polícia u rapera nenašla len drogu GHB, ale aj kokaín a hašiš.

Zdroj: Instagram /@vercetti_cg

K celému prípadu sa včera (2. apríla) vyjadril aj raper, ktorý na svojom Instagrame pridal príbeh s vyjadrením. „Tak je to tu! To, na čo sa čakalo, prišlo, a bohužiaľ, v médiách je to trochu inak, ale s tým sa počítalo,“ vyjadril sa v príbehu. Podľa neho bude aj tak každý veriť len tomu, čomu chce, takže to netreba ďalej riešiť. Ďalej dodal, že sa skôr treba poučiť z tejto chyby, byť opatrný a mať rozum, čo podľa jeho slov on nemal.