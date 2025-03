Vyber sa na rozprávkový ostrov alebo kráčaj popri tyrkysových jazerách. 6 dychberúcich miest v Európe, ktoré spoznáš iba pešo

Tieto destinácie rozhodne nie sú „basic.“

Keď si vyhľadávaš pekné miesta v Európe, zvyčajne na teba vyskočia známe mestá ako Rím, Paríž či Barcelona. Povedzme si úprimne, že tieto metropoly sú síce krásne a plné pamiatok, no v Európe sú aj iné dychberúce miesta, o ktorých nie každý vie.

Našli sme pre teba 6 krásnych destinácií, ktoré sú ako stvorené na prechádzky či turistiku. Na svoje si prídu milovníci miest, pamiatok, prírodných úkazov či nádherných výhľadov na okolie.

1. Lauterbrunnen, Švajčiarsko 🇨🇭

Lauterbrunnen je považovaná za jednu z najkrajších dedín vo Švajčiarsku a chápeme, prečo je tomu tak. Toto rozprávkové miesto leží v údolí, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 802 metrov nad morom a je obkolesené obrovskými skalnými vrcholmi.

Dedina je ako stvorená na prechádzky a turistiku. Môžeš sa prejsť uličkami, obdivovať tradičnú architektúru domov a alpských chalúp, pričom budeš mať neustále okolo seba impozantnú scenériu na hory. Keď už budú tvoje nohy unavené, môžeš sa previezť pozemnými lanovkami, ktoré ťa dovedú do dediny Wengen alebo stanice Grütschalp.

No dôvod, prečo je Lauterbrunnen a okolie unikátnym miestom, je 72 vodopádov, ktoré sa tu nachádzajú. Najvyšší z nich (a najvyšší vo Švajčiarsku), Staubbach, sa nachádza vo výške 297 metrov nad morom a počas sezóny je pekne osvetlený. Fun fact: o kráse vodopádu Staubbach písal známy básnik Johann Wolfgang von Goethe.

Počas letných mesiacov navštív vodopády Trümmelbach, ktoré sa nachádzajú vo vnútri hory a len za jednu sekundu cez nich pretečie až 20 000 litrov vody. Okrem iného sú to jediné ľadovcové vodopády v Európe, ktoré sú nielen vo vnútri hory, ale aj prístupné verejnosti.

Len 7 minút autom od dedinky Lauterbrunnen nájdeš najstrmšiu horskú lanovku na svete s dychberúcim sklonom až 159,4 % – Schilthornbahn 2XX . Lanovka spája stanicu Stechelberg, dedinu Mürren a stanicu Birg. Od 15. marca ťa dopraví až na vrch Schilthorn (2973 m n. m.). 🚡





2. Chodník Coast to Coast, Veľká Británia 🇬🇧

Toto miesto si zamilujú najmä milovníci intenzívnej turistiky. Coast to Coast je 308 kilometrov dlhý turistický chodník, ktorý spája západ a východ Veľkej Británie. Začína na západnom pobreží v meste St. Bees a končí na východnom pobreží Robin Hood's Bay.

Cesta Coast to Coast je plná dychberúcich výhľadov na pobrežia, kopcovitých terénov, ale aj mimoriadne náročných a drsných úsekov. Ak si vášnivý turista, ktorý má vo svojom to-do liste absolvovanie niekoľkodňovej turistiky a nezlomí ho intenzívne počasie, táto trasa je pre teba. Pokiaľ toto nie je „tvoja šálka kávy,“ môžeš navštíviť aspoň najzaujímavejšie zastávky Coast to Coast, odkiaľ si vychutnáš krásnu scenériu.

Náš tip je národný park Lake District, ktorý je zároveň súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Lake District je držiteľom až troch „slov naj“ – v Anglicku je najväčším parkom, nachádza sa tu najvyššia hora Anglicka (Scafell Pike) a najhlbšie jazero v krajine (Wastwater).

3. Brugy, Belgicko 🇧🇪

Mesto Brugy síce nie je až tak neznáme, no do tohto zoznamu sme ho jednoducho museli zaradiť. Klenot Belgicka je považovaný za jedno z najlepších „walkable cities“ v Európe – čiže je ako stvorené na prechádzky.

Brugy ťa očaria hneď na prvý pohľad. Mesto je plné rozkošných domčekov, romantických uličiek, kanálov a atmosféry ako zo stredoveku. Veď nie nadarmo si vyslúžilo pomenovanie „Benátky severu.“

Výhodou mesta je, že ho celé prejdeš za dva dni, a tak sú Brugy perfektnou destináciou na predĺžený víkend. Najzaujímavejšie miesta, čo rozhodne musíš navštíviť, sú zvonica Belfry Tower, Groeningemuseum, čokoládovňa Chocolaterie Dumo či múzeum hranoliek Frietmuseum (áno, čítaš správne).

4. Levada walking trails, Madeira 🇵🇹

Toto miesto tu rozhodne nemohlo chýbať. Levada walking trails sú unikátne turistické chodníky, ktoré nájdeš na Madeire. Tieto chodníky sú mix krásy a dobrodružstva - povedú ťa cez zelené údolia, tropické lesy a historické zavlažovacie kanály, ktoré boli vybudované na transport vody z hôr do poľnohospodárskych oblastí.

Je niekoľko turistických chodníkov levada. Stačí si vybrať podľa náročnosti či prírodných úkazov, ktoré chceš vidieť. Napríklad, ak chceš viac „light“ turistiku a vydať sa k vodopádom, zvoľ trasu Levada do Caldeirão Verde. Túra Levada Fajã do Rodrigues ťa zavedie zase cez skalnaté tunelové priechody až ku impozantnému kaňonu, ktorý skrýva vodopády.

5. Plitvické jazerá, Chorvátsko 🇭🇷

Hoci Slováci chodia do Chorvátska najmä kvôli moru, táto krajina skrýva v sebe nádherné miesto, na ktoré len tak nezabudneš – Národný park Plitvické jazerá. Nachádza sa medzi Záhrebom a Zadrom a je to prvý chorvátsky park, ktorý je zapísaný do Svetového dedičstva UNESCO.

Hlavnou atrakciou parku je 16 modrých kaskádových jazier s vodopádmi, ktoré sú obklopené hustými lesmi, mohutnými skalami a drevenými chodníkmi. Plitvické jazerá majú pozoruhodné spektrum farieb počas celého dňa, takže nikdy nevyzerajú rovnako ako deň predtým. Voda môže byť raz tyrkysová, smaragdovo zelená a inokedy svetlosivá.

Okrem iného je park domovom až 259 druhov živočíchov, medzi ktoré patrí napríklad medveď hnedý, orol kráľovský alebo šedý vlk. Čo sme tým chceli povedať je, že pre istotu si premaž pamäť v mobile, pretože budeš fotiť a fotiť.

Fun fact: Na tomto mieste sa natáčal známy western film Poklad na Striebornom jazere. 🎥

6. Mont Saint-Michel, Francúzsko 🇫🇷

Toto miesto ťa instantne prenesie do rozprávky. Malá čarovná obec Mont Saint-Michel leží na skalnatom výbežku v mori na severozápade Francúzska, ktorá má len 43 obyvateľov. Už len samotný pohľad na obec je úchvatný – je obklopená morom, v diaľke sa týči obrovský gotický benediktínsky kláštor zo 16. storočia a malé kamenné domčeky.

Do obce sa nedostaneš autom, ale cestou, ktorá býva počas prílivu zaplavená, takže je dobré si pozrieť časy prílivu a odlivu. Asi ťa neprekvapí fakt, že Mont Saint-Michel patrí do zoznamu UNESCO. Vstup do dediny je zadarmo.