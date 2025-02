Len 50 eur mesačne ti môžu zarobiť aj tisícky eur. Toto sú dôvody, prečo sa ti oplatí investovať do ETF fondov

Ak je pojem ETF pre teba „španielskou dedinou,“ prečítaj si nasledujúci text.

Poznáš najrýchlejšie elektrické auto na svete? Sériovo vyrábané, teda také, ktoré si môžeš kúpiť aj ty? So zrýchlením z nula na sto pod dve sekundy? Vyrába ho Xiaomi a je to model SU7. Vieš, čo je na ňom zaujímavé? To, že na ňom jazdí aj šéf Fordu a nechce sa ho vzdať.

Možno aj ty obľubuješ rýchle autá, ale nemáš zatiaľ dosť peňazí na jeho kúpu. Predstav si, že predsa len môžeš vlastniť aspoň kúsok tohto auta. Jednoducho si kúpiš akciu firmy, ktorá BTW, vyrába aj mobily či smart hodinky. Ak sa jej bude dariť, dostaneš časť zisku. Musíš však rátať aj s výkyvmi na trhoch. Ale také je investovanie.

Investovanie je spojené s rizikom.

Čo to vlastne investovanie je?

Prečo treba ďalej čítať? Nemusíš. Ak ti je teda jedno, či budeš mať peniaze na svoje plány. Lebo úprimne, dajú ti rodičia len tak peniaze na nové auto alebo byt? Možno ti prispejú na školu v zahraničí. Ale určite nie na startup len preto, že nechceš mať klasické zamestnanie.

Ak ťa zaujíma, ako si môžeš zarobiť peniaze, neodchádzaj z tohto článku. Pretože máš perfektnú šancu napríklad získať akciu najväčšej slovenskej banky Slovenskej sporiteľne, respektíve jej rakúskej „matky“ Erste. Zadarmo.

Stačí, ak si do konca marca založíš Georgea, bankovú apku Slovenskej sporiteľne, medzi prvými 1200 klientmi a začneš cez neho investovať.

Je to pritom veľmi jednoduché, môžeš začať priamo z gauča, s telefónom v ruke. Investovať môžeš pravidelne od 20 eur mesačne do podielových fondov či 50 eur do ETF fondov. Prípadne môžeš investovať aj jednorazovo. Navyše, počas februára je to dokonca bez poplatkov pri jednorazovom investovaní. Nezáleží na tom, či si skúsený investor alebo len začínaš – aplikácia ťa prevedie celým procesom.

Zdroj: Unsplash/Austin Distel

Čo sú to tie ETF?

Ak už máš rozhodnuté, že do toho ideš, prečítaj si ešte niekoľko tipov. Napríklad, čo sú to tie ETF fondy. Vyzerá to komplikovane, ale je to celkom jednoduché. Zober si situáciu, že miluješ hip-hop, rap, rock či čokoľvek iné. Teraz si predstav, že ti nejaký hudobný špecialista namieša playlist najväčších hitov tvojho obľúbeného hudobného štýlu.

Je veľmi pravdepodobné, že sa ti zapáči aspoň niekoľko z tých pesničiek, tak ako iným fanúšikom. Pesničky budú celosvetovo úspešné a teda zarobia. Aj pri ETF fondoch máš namiešaný mix firiem, z ktorých niektoré môžu byť veľmi úspešné. V každom prípade tvoja šanca na zisk je vyššia, než pri investícii do albumu iba jedného interpreta, ktorý môže byť prepadák a nič nezarobí. Hovorí sa tomu diverzifikácia rizika.

Rozhodni sa pre správny produkt

Ako sa teda rozhodnúť, do čoho dáš zarobené peniaze z brigády či prvej práce? Asi rovnako, ako si vyberáš, čo si dáš na raňajky, aj pri investovaní musíš zohľadniť svoje preferencie a aj to, ako dokážeš zvládnuť riziko.

Poďme si to zhrnúť. Akcie sú ako adrenalínové horské dráhy – potenciálne vysoké výnosy, ale aj riziko. Ak ti nevadí riziko a napríklad nemáš problém skúšať nové veci, akcie môžu byť pre teba. ETF je to ako keď si kúpiš jeden lístok do kina, ale môžeš vidieť všetky filmy, ktoré tam teraz premietajú. ETF je taký lístok, ktorý ti umožní investovať do mnohých rôznych akcií naraz.

Priemerný ročný výnos pri pravidelnom investovaní do fondov, ktoré sa zameriavajú najmä na akcie, sa pohybuje okolo 5 % a v optimálnych podmienkach môže dosiahnuť 9 %.

Zdroj: Unsplash/Joshua Mayo

Ak napríklad investuješ mesačne 50 eur a budeš tak robiť 10 rokov, na konci môžeš mať aj 9 748 eur pri 9-percentnom ročnom zhodnotení. Proste pri optimistickom scenári vložíš 6-tisíc eur a zarobíš 3 800 eur. Po 30 rokoch by to bolo ešte lepšie. Vložíš 18-tisíc eur, ale získaš ďalších takmer 75-tisíc eur.

„Zložené úročenie pracuje v prospech dlhodobých investorov. Ak začneš investovať už dnes, aj nízke mesačné sumy môžu počas rokov výrazne narásť. Pri investovaní je veľmi dôležitá konzistentnosť a vedieť si vybrať ten správny fond,“ hovorí odborníčka na investície zo Slovenskej sporiteľne Monika Pálová.

Dlhopisy sú podľa nej zase pre tých, ktorí sa radšej držia pri zemi. Predstav si to, ako keď dáš peniaze do veľkého spoločného prasiatka s ostatnými ľuďmi a potom niekto múdry rozhodne, do čoho tieto peniaze investovať. Fondy sú ako také prasiatko, ktoré ti pomôže investovať do rôznych vecí bez toho, aby si musel všetko rozhodovať sám.

To, ako sa darí jednotlivým produktom, si môžeš skontrolovať aj v investičnej zóne

Zdroj: Slovenská sporiteľna

Krátky investičný slovník

Je dobré myslieť na rozloženie svojich investícií. Miešaj akcie, ETF a dlhopisy, aby sa ti znížilo riziko a zvýšili šance na úspech. Na raňajky si predsa tiež nedávaš len suché toasty, ale pridáš aj maslo, šunku a syr.

Začni s malými sumami. Investuj, koľko môžeš, a nenechaj sa odradiť tým, že to nie sú veľké peniaze. Zbieral si kedysi Pokémon kartičky? Tiež si ich nekúpil všetky naraz. Začínaš s jednou a postupne pridávaš ďalšie.

Investuj do toho, čo poznáš. Ak obľubuješ technológiu, zameraj sa na technologické firmy, investuj do svojich obľúbených herných spoločností. Ak máš svoju obľúbenú odevnú značku, môžu to byť akcie módnych domov.

Zdroj: Unsplash/Mathieu Stern

Mysli dlhodobo. Investovanie nie je beh na krátke trate. Urob si plán a maj trpezlivosť. Nezabudni, že aj tvoje obľúbené športové tímy niekedy vyhrajú, niekedy prehrajú. No dôležité je zostať fanúšikom a veriť v dlhodobý úspech.

Aplikácia ti zjednoduší investovanie. Je to bez stresu a ovplyvňovania emocionálnych rozhodnutí. Nastav autopilota a nechaj svoje peniaze pracovať. V Georgeovi to ide jednoducho. Začni investovať a už čoskoro môžeš mať pocit, že si na ceste k vlastnej finančnej budúcnosti. Nezabudni, že čím skôr začneš, tým viac môžeš získať. Investuj do svojej budúcnosti dnes a sleduj, ako tvoje sny začínajú rásť.

Ak nemáš istotu, kde začať, obráť sa na odborníkov. Investiční poradcovia v Slovenskej sporiteľni ti radi pomôžu.