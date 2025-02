Pri rozlúčke s milovanou osobou išlo o minúty.

V Prahe sa odohral dojímavý príbeh, ktorý ukazuje, že aj v hektickom meste sa nájdu chvíle ľudskosti a súcitu. Mladá žena si objednala taxík do nemocnice. Taxikár v službe však dostal od nej neobvyklú prosbu – potrebovala sa čo najrýchlejšie dostať do nemocnice, aby sa stihla rozlúčiť so svojím dedkom.



Keďže išlo o minúty, v čase hustej premávky sa taxikár rozhodol konať a požiadal o pomoc políciu. Tá neváhala a poslala hliadku, ktorá auto eskortovala cez mesto s majákmi a sirénami, aby nič nebrzdilo ich cestu. Video zverejnil kanál na YouTube s názvom Plzeňská Jehlárenská, ktorému ho poslal sám taxikár.

Polícia sa v telefonáte od šoféra opýtala, či „ide o minúty“. Keď im taxikár oznámil, že áno, polícia neváhala a poslala pred nich policajné auto so zapnutou sirénou. „Ja som sa s dedkom nestihol rozlúčiť, tak to doprajeme aspoň vám,“ povedal jeden z policajtov.