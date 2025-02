Aj keď film ČERNÁK prišiel do kina len minulý víkend, už teraz láme rekordy.

Len pred pár dňami dorazil do slovenských kín film ČERNÁK, ktorý je pokračovaním úspešného filmu MIKI. Film ČERNÁK prepísal históriu a podarilo sa mu prilákať do kina až 133 406 divákov, a tak zarobil už za prvý víkend viac ako milión eur.

Režisérovi filmu Jakubovi Kronerovi sa podarilo film spraviť čo najviac verný realite, a vďaka reálnym záberom vieme porovnať slová Mikuláša Černáka vo filme vs. v realite. Ide o moment, keď sa prišiel Černák „vzdať“ na políciu.

Vo filme sa redaktor z médií pýta Černáka, čo hovorí o jeho stykoch s vyššími silami a vládnou garnitúrou. Černák sa na to vyjadril so slovami: „Tak čo sa týka tých stykov, tak žiadne styky nemám, nemal som ich ani kde získať. Takže ich nemám." Potom dodal: „Viete čo, ja ani neviem, koho mám za to podsvetie považovať."

V skutočnom rozhovore Mikuláš Černák odpovedá: „Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám, nemám, nemal som ich kde získať a nemám ich. Viete, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie.“