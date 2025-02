TIPY na valentínsky look, s ktorým každého očaríš. Vyber si hot červené tiene alebo jemné srdiečkové nechty

Ten, kto ťa uvidí, bude mať hotové srdiečka v očiach.

Valentínska estetika je doslova všade a beauty sekcia nie je výnimkou – TikTok je plný ružovo-červených líčení a nechtov so srdiečkami. Či už hľadáš pekný valentínsky make-up alebo manikúru, vybrali sme pre teba niekoľko inšpirácií, z ktorých si rozhodne vyberieš. Tipy sa perfektne hodia na valentínsku párty, fancy večeru či len tak na bežné nosenie.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

❤️Heartseeker make-up

Toto líčenie doslova „kričí“ Valentín a je ako stvorené na párty. Potrebuješ malé papierové srdiečko a paletku v červeno-ružových tónoch, ako napríklad Makeup Revolution Reloaded, ktorá má dlhotrvajúcu výdrž a vysokú pigmentáciu. Ak chceš niečo naozaj viac červené, namiesto očného tieňa môžeš použiť lícenku DIOR Backstage Rosy Glow Blush, ktorá sa stala virálnou aj na TikToku.

Papierové srdiečko si prilož tesne k oku a aplikuj okolo jeho okrajov červený tieň, ktorý zapracuj do stratena – pre viac cute efekt ho pokojne rozšír aj k lícam. Na očné viečka aplikuj ružový tieň. Make-up vyšperkuješ nalepovacími kamienkami na tvár, ktoré si nalep pri srdiečka, a umelými mihalnicami, napríklad od značky Ardell, ktoré sú „ľahké ako pierko.“

❤️Red chic lips

Jednoduché a elegantné. Takto by sme opísali tento look, ktorý sa sústredí na výrazné pery. Nanes si make-up alebo korektor a potom aplikuj lícenku na lícne kosti – náš tip je Bourjois Little Round Pot Blush, ktorá má jemne trblietavý efekt.

Následne si na pery nanes červenú kontúrku a rúž. L’Oréal Paris Infaillible Matte Resistance je tekutý matný rúž, ktorý má zároveň hydratačný účinok. Rúž ti môže poslúžiť na zvýraznenie lícenky. Posledný krok sú oči, tie si zvýrazni iba riasenkou a si ready-to-go.

❤️Nude & glowy

Ak hľadáš prirodzené valentínske líčenie, stav na tento glowy look s jemne ružovým nádychom. Základom tohto make-upu je podkladová báza, ktorá rozžiari tvoju pleť – odporúčame bázu NYX Professional Makeup Honey Dew Me Up, ktorá ti pleť krásne rozjasní, osvieži a vyhladí.



Aplikuj make-up, korektor a potom na líčka lícenku s rozjasňovačom Catrice. Na očné viečka nanes bledoružový tieň s rozjasňujúcim efektom, ktorý nájdeš v paletke Makeup Revolution Forever Flawless a rozjasňovač. Oči si „vyšperkuj“ jemnou hnedou linkou a trsmi umelých mihalníc, ktoré nalep na koniec očí. Následne nanes na pery nude kontúrku Barry M Lip Liner v odtieni Blush a hydratačný rúž L’Oréal Paris Color Riche Les Nus.

❤️Glitter love bomb

Osláv Valentín trblietavým lookom, s ktorým rozhodne zaujmeš pozornosť. Budeš potrebovať bledoružový tieň z paletky Sigma Beauty Eyeshadow Palette Hazy, ktorý aplikuj na očné viečka a spodnú líniu očí. Následne pod obočie nanes svetlý trblietavý očný tieň, ktorý nájdeš v paletke. Rovnaký tieň nanes aj do kútikov očí. Trblietkami vyšperkuj aj viečka. Na záver makeup look dokonči ľahkými umelými mihalnicami Ardell a trblietavým leskom na pery – Makeup Revolution Shimmer Bomb.

❤️Valentine nails

Teraz je čas na nechty. Vybrali sme niekoľko inšpirácií na rozkošnú valentínsku manikúru, ktorú si vytvoríš pomocou lakov a pomôcok na nechty.

Budeš potrebovať:

Srdiečková manikúra

Táto valentínska manikúra je nielen rozkošná, ale aj nenáročná. Pre vytvorenie srdiečok použi malý štetec, prípadne môžeš použiť aj špáradlo.

Pink & red minimalistic

Tieto nechty sú elegantné a zároveň vyžarujú valentínsky vibe.

Heart tips

Opäť srdiečková manikúra, tentokrát výraznejšia.

Simple red

Ak nie si fanúšik srdiečkových motívov, jednoducho stav na sexy nechty s červenými končekmi.

❤️ BONUS: quick and easy nails

Nechce sa ti namáhať s lakovaním nechtov? Našli sme pre teba rozkošné nalepovacie nechty a gélové nálepky, s ktorými dosiahneš valentínsku manikúru raz-dva.

NEONAIL Easy On Gel Stickers

Nalepovací gélový lak sa stal hitom internetu. Tieto nechty stačí jednoducho nalepiť, nechať stvrdnúť v UV lampe, upraviť pilníkom a dokonalá manikúra je na svete. Ak hľadáš tip na UV lampu, zoženieš ju od značky NEONAIL.

OPI xPRESS/ON

Tieto nalepovacie nechty vyzerajú na prvý pohľad ako zo salóna a vydržia až 14 dní (ak si ich, samozrejme, nalepíš správne). Nechty si dôkladne vyčisti a vrch spilníkuj. Nezabudni zatlačiť nechtovú kožu. Následne nanes lepidlo na umelé nechty, aplikuj na tvoje reálne nechty a podrž ich aspoň 30 sekúnd. Presný videonávod nájdeš tu.

V sete máš špeciálnu utierku, pilník, lepidlo, drevenú paličku a 30 nechtov.

