Millie Bobby Brown už nie je to nakrátko ostrihané dievčatko, ktoré si pamätáme z prvých epizód seriálu Stranger Things. Dokazuje to nový vzhľad, ktorým prekvapila svojich fanúšikov na Instagrame.

Počas svojej kariéry vystriedala nespočetné množstvo rôznych štýlov – od nakrátko ostrihaných vlasov až po retro vizáž. O to viac prekvapila svojich fanúšikov, keď zverejnila na Instagrame svoj nový glamour vzhľad.

Na prvej fotografii z príspevku, ktorý zdobia grafiky a nálepky v štýle Y2K, má Millie rozpustené blond vlasy upravené do ležérnych vĺn. Na sebe mala čierne priliehavé šaty a svoj look doplnila tmavou ceruzkou na pery, neutrálnym matným rúžom a dymovým líčením očí v odtieňoch sivej. Na ďalších snímkach možno vidieť aj detaily jej outfitu. Na sebe mala rozšírenú sukňu, čierne lodičky so špičkou, chrómové nechty a prstene.

Millie Bobby Brownová Zdroj: Instagram / Millie Bobby Brown

Hoci Brown už predtým experimentovala s blond odtieňmi, zvyčajne si vyberá platinovú alebo medovú. Jej nový blond styling s objemným vyfúkaným účesom však pôsobí ako ikonický vzhľad popovej hviezdy inšpirovaný érou rokov 2000.

Nadšené komentáre na seba nenechali dlho čakať. Mnohí fanúšikovia prirovnávali jej nový vzhľad k speváčke Britney. „Prichádza BRITNEY,“ komentovala to napríklad influencerka Fernanda Schneider. Jeden z populárnych tvorcov obsahu na internete, Monet McMichael, napísal iba chytľavú poznámku „HELLO?!!!! YESSSSS."

K chvále sa pridala aj influencerka Mia Salinas, ktorá herečku v komentároch označila za ikonu. Objavili sa aj prirovnania ku kultovej bábike Barbie, a podľa počtu pozitívnych ohlasov sa zdá, že Millie tentoraz svojím vzhľadom trafila priamo do čierneho.