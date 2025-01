Návrat One Direction? Po takmer 10 rokoch by mohli spolu vystúpiť na koncerte na pamiatku Liama

Mohlo by sa tak stať na odovzdávaní cien Brit Awards.

Smrť Liama Payna tvrdo zasiahla všetkých bývalých členov skupiny One Direction a v britských médiách sa teraz špekuluje, že práve táto tragická udalosť by ich mohla opäť spojiť a vrátiť na hudobnú scénu.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan a Louis Tomlinson by tak mohli vystúpiť spoločne prvýkrát po takmer desiatich rokoch. Ich posledné vystúpenie bolo 18. marca 2015 v rámci ich koncertu v Hongkongu počas turné On the Road Again Tour. Pár dní po tomto koncerte Zayn Malik oznámil svoje rozhodnutie opustiť skupinu.

Stať by sa tak mohlo na odovzdávaní cien Brit Awards. „Bola by to absolútne vhodna chvíľa, ako si uctiť Liama. Miloval Brit Awards a v priebehu rokov sa na nich zúčastnil a vystúpil mnohokrát, s 1D aj ako sólový umelec, a navždy bude súčasťou histórie tejto šou,“ povedal zdroj z hudobného priemyslu pre britský denník The Sun.

Zostávajúci štyria členovia One Direction boli naposledy spolu na pohrebe v novembri. Všetci zdieľali na sociálnych sieťach príspevky s dojímavými popiskami a spoločne pridali aj spomienku na účet skupiny, ktorý je od roku 2020 neaktívny.

Deadline pripomína, že by to nebolo po prvý raz, čo organizátori Brit Awards vzdali hold zosnulým hviezdam. V posledných rokoch si na udeľovaní cien pripomenuli napríklad Davida Bowieho a Georgea Michaela prostredníctvom fotografií, videoklipov a verzií ich najväčších piesní naspievaných inými umelcami. Nič však zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené a to, či sa uskutoční nejaká spomienková akcia, sa s istotou dozvieme až počas slávnostného večera 1. marca.