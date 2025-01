„Závislosť“ na spreji do nosa trápi mnohých ľudí. Lekár varuje pred doživotnými následkami a radí, ako sa tohto návyku zbaviť

Rovnakým problémom trpím aj ja. Spojila som sa preto s MUDr. Mariánom Kováčom, ktorý radí, ako s nadužívaním prestať. Prečítaj si, aké sú alternatívy a čo ti hrozí, ak sa návyku nezbavíš.

Ľudovo nazývaná „Závislosť na kvapkách do nosa“ je medzi ľuďmi mimoriadne rozšírená. Spreje sú totiž voľnopredajné v každej lekárni a veľmi jednoducho sa vybuduje zvyk ich užívania. Vo svojom okolí máš pravdepodobne niekoho, kto sa s podobným problémom stretol.

Osobnú skúsenosť s tým mám aj ja. Sprej do nosa s prestávkami užívam už takmer desať rokov. Na názor som sa preto spýtala ORL lekára Mariána Kováča, ktorý odborne vysvetlil, ako tento škodlivý návyk vzniká a poradil, ako s ním bojovať alebo ho úplne eliminovať.

Mnohí tento návyk definujeme ako závislosť. Doktor Kováč však vysvetľuje, že v tomto prípade je vhodnejší výraz „nadužívanie“. Slovo závislosť sa podľa odborníka používa pri alkoholových, nikotínových či drogových závislostiach, čo je úplne iná medicínska problematika.

Zdroj: Canva

Podľa lekára nie je vôbec zložité vybudovať si nadmerný návyk v užívaní. „Spreje na spriechodnenie nosovej dutiny fungujú na princípe zúženia ciev v nosovej dutine, čo spôsobí stenšenie sliznice a tým uvoľnenie dýchania cez nos,“ vysvetľuje princíp, na ktorom spreje fungujú.

„Po niekoľkých hodinách efekt spreja ustúpi a následná reakcia je taká, že dôjde k výraznejšiemu rozšíreniu ciev s následným opuchom sliznice a zhoršenému dýchaniu cez nos. Vtedy má pacient potrebu opakovaného použitia spreja,“ dodáva Kováč.

Osobná skúsenosť s nadužívaním sprejov do nosa

Môj problém s nadmerným užívaním nosových sprejov začal ešte na základnej škole. Vyvinul sa úplne jednoducho a podobný príbeh zdieľajú stovky ďalších, ktorí trpia rovnakým problémom.

Mala som nádchu a do rúk som od rodičov dostala sprej do nosa. Dávkovala som ho častejšie, ako som mala, a podarilo sa mi naň zvyknúť. Približne po mesiaci som si odvykla, no odvtedy sa mi problém neustále vracia.

Pri každej chorobe alebo nádche potrebujem sprej použiť na uvoľnenie nosovej sliznice. Takmer vždy sa mi však stane, že si pri užívaní vytvorím návyk a sprej užívam mesiac až dva. Som zároveň alergička, takže okrem sezónnych nádch trpím aj tými sennými a s upchatým nosom sa stretávam pomerne často. Po kontinuálnom užívaní si dokážem postupne odvyknúť. Problémom je, že každá ďalšia nádcha u mňa spustí kolobeh nadužívania.

Za nosné spreje som minula stovky eur

Počas desiatich rokov prerušovaného nadužívania sprejov na uvoľnenie nosa neutrpela len moja sliznica, ale aj moja peňaženka. Cena sprejov sa pohybuje medzi 5-8 eurami. Značka, ktorú používam ja, stojí priemerne 6 eur. Do roka som chorá približne päťkrát a po každej chorobe užívam spreje približne mesiac, pričom jedno balenie mi vydrží cca dva týždne.

Na základe tohto odhadu som za 10 rokov minula za spreje takmer 600 eur. Niekedy som ich však používala viac a inokedy menej, takže odhad je veľmi hrubý. Aj napriek tomu to predstavuje pomerne vysokú sumu.

Alternatívy ku klasickým sprejom sú efektívne v ranných štádiách

Na trhu existujú rôzne alternatívy, ktoré sľubujú uvoľnenie sliznice a sú pre ňu lepšie. Ja osobne som vyskúšala rôzne spreje s morskou soľou, no ich efekt nebol taký, ako by som očakávala, a neboli pre mňa náhradou, s ktorou by som bola spokojná.

Lekár ale hovorí, že sa môže jednať o plnohodnotnú náhradu, ich užívanie je však úspešné pri ranných štádiách závislosti. „Pri ľahších formách „závislosti“ môže byť úspešná lokálna liečba – náhrada dekongesčného spreja sprejom s obsahom lokálnych kortikosteroidov v kombinácii s preplachmi morskou vodou,“ hovorí.

Zdroj: Freepik/ Image by lyashenko

Ak niekto trpí ťažšou „závislosťou,“ riešením môže byť chirurgický zákrok. V tomto prípade však nie je úspech garantovaný. „Ťažšie formy vyžadujú kombináciu chirurgickej a medikamentóznej liečby, ktorá však nie vždy je dostatočne úspešná,“ vysvetľuje Kováč.

Podľa jeho názoru by sa mal pacient, ktorý spreje nadužíva, obrátiť na lekársku pomoc po 3-4 týždňoch kontinuálneho užívania. Podľa jeho slov je dôležité navštíviť lekára včas. Ak pacient príde neskoro, liečba sa stáva prirodzene náročnejšou a spája sa s ňou menšia garancia úspechu.

Následky nadmerného užívania môžu byť doživotné

Doktor Kováč upozorňuje, že niektorých môžu problémy so zapchatým nosom trápiť už do konca života. „Dlhodobé nadužívanie takýchto typov sprejov vedie k zhrubnutiu sliznice a podslizničného tkaniva. V niektorých prípadoch sa sliznica nedokáže už nikdy vrátiť do pôvodného stavu ani po dlhodobom vysadení spreja. Výsledok je zhoršenie dýchania nosom,“ vysvetľuje.