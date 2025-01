Kam na koncert najbližšie mesiace: V Prahe vystúpi Dua Lipa a Billie Eilish, vo Viedni The Lumineers (PREHĽAD)

Počas nasledujúcich mesiacov si blízko Slovenska vychutnáš hneď niekoľko veľkých hudobných mien.

Aj ty odpočítavaš dni do začiatku leta a tvojich obľúbených festivalov? Skráť si čakanie a zatancuj si na koncerte svojich obľúbených interpretov. Nasledujúce mesiace budú naozaj bohaté a do okolitých miest prinesú množstvo svetových mien.



Aby sme ti ušetrili čas, prescrollovali sme sa množstvom koncertov a vybrali sme tie, na ktoré si plánujeme kúpiť lístky aj my. Ku každému sme pridali aj niekoľko tipov na budget friendly, ale aj viac fancy ubytká, ktoré sú v dané termíny voľné.

Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

📌 Kde: Praha, O2 arena

📅 Kedy: 1. júna 2025

💶 Cena vstupeniek: od 1 250 Kč do 4 590 Kč

Jedna z najväčších hviezd svetovej hudobnej scény prichádza do pražskej O2 areny, v ktorej predstaví najnovší album HIT ME HARD AND SOFT. Tešiť sa môžeš na fantastický hudobný zážitok a šou, na ktorú budeš spomínať do konca života.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 STAGES HOTEL: Tento 4-hviezdičkový hotel sa nachádza len pár metrov od O2 areny. Za noc v dvojlôžkovej izbe so súkromnou kúpeľnou a raňajkami zaplatíš od 110 € v prípade, že budete dvaja. Hotel Pivovar: Dvojlôžková izba, super raňajky a chutné pivo ako bonus. To všetko si vychutnáš už od necelých 45 € za noc v prípade, že budete dvaja. Žižkov tower suites: Dvojspálňový apartmán priamo na pražskom Žižkove je skvelým miestom na návštevu koncertu, aj mesta. V priestranných izbách sa pohodlne vyspí až 6 osôb, pričom každý zaplatí zhruba 40 €.

Ak sa ti dátum pražského koncertu nehodí, alebo máš Prahu ďaleko, do kalendára si poznač 6. jún. Vtedy totiž Billie Eilish dorazí do Viedne, kde odpáli rovnako veľkolepú šou. Ubytovať sa môžeš napríklad v apartmáne Rioca Vienna Posto 2, za ktorý ako dvojica zaplatíte už od 121 €.

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR

📌 Kde: Praha, O2 arena

📅 Kedy: 9. mája 2025

💶 Cena vstupeniek: od 1 590 Kč do 5 140 Kč

Rapová hviezda, producent a módny návrhár konečne dorazí do Prahy, kde odpáli neskutočnú šou. Tešiť sa môžeš aj na fantastický support v podobe Lil Yachty a Paris Texas.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tyler, The Creator (@feliciathegoat)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 Don Giovanni Hotel Prague : Hotel so super hodnotením ponúka ubytovanie s raňajkami. Noc v dvojlôžkovej izbe ťa vyjde už od 77,5 €, ak budete dvaja. Hotel Henrietta: Blízko O2 areny sa nachádza aj tento budget friendly hotel, kde za noc v dvojlôžkovej izbe a raňajky ako dvojica zaplatíte od 66 €. Best Residence Expo : Chystáš sa na koncert s partiou: V tom prípade si booknite tento apartmán s dvoma spálňami a obrovskou terasou.

Dua Lipa – Radical Optimism Tour

📌 Kde: Praha, O2 arena

📅 Kedy: 27. a 28. mája 2025

💶 Cena vstupeniek: od 1 790 Kč do 2 990 Kč



Dvojnásobná držiteľka cien GRAMMY a sedemnásobná držiteľka BRIT Awars zavíta v rámci celosvetového turné aj do Prahy, kde predvedie svoju nezabudnuteľnú šou. Tá bude venovaná tretiemu štúdiovému albumu Radical Optimism, ktoré vyšlo na jar minulého roku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DUA LIPA (@dualipa)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 Apartment Českomoravská : Moderný priestranný apartmán sa nachádza blízko O2 areny, zároveň sa z neho jednoducho dostaneš do centra mesta. Noc ťa tu vyjde od necelých 106 €, ak budete dvaja. Plus Prague : Vzdialenejšie, avšak podstatne lacnejšie je ubytovanie vo veľmi dobre hodnotenom hoteli Plus Prague, ktorý ponúka dvojlôžkové izby už od 30 € za osobu na noc. Residence Mozaika : Veľký dvojspálňový apartmán je vhodný pre skupiny až 5 hostí, pričom každý zo skupiny pri takomto počte zaplatí necelých 10 € za noc.

James Blunt – Back to Bedlam 20th Anniversary Tour

📌 Kde: Viedeň, Wiener Stadthalle

📅 Kedy: 25. februára 2025

💶 Cena vstupeniek: od 75,50 € do € 462.90 €

Pri príležitosti 20. výročia vydania albumu Back to Bedlam sa spevák rozhodol usporiadať svetové turné. Počas neho James Blunt zaspieva legendárne hity ako You're Beautiful či Goodbye My Lover. Pri príležitosti výročia si môžeš kúpiť album v remastrovanej verzii, doplnenej o doteraz nevydané skladby z obdobia vzniku pôvodného albumu.

View this post on Instagram A post shared by James Blunt (@jamesblunt)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 Pension Stadthalle : Dobre hodnotený penzión sa nachádza blízko viedenskej Stadthalle. Za noc s raňajkami ako dvojica zaplatíte 134 €, čo je iba 67 € za osobu. B&B Hotel : V prípade, že budete dvaja, noc v dvojlôžkovej izbe ťa vyjde od 55 €. Za ďalších 12,90 € si ráno po koncerte vychutnáš dobré raňajky vo forme švédskych stolov. Central, modern, big apartment : Ak sa na koncert chystáte vo väčšej skupine, do pozornosti ti dávame tento priestranný apartmán s dvoma spálňami, v ktorom sa pohodlne vyspí až 6 ľudí.

Dean Lewis – The Epilogue World Tour

📌 Kde: Viedeň, Raiffeisen Halle

📅 Kedy: 6. marca 2025

💶 Cena vstupeniek: od 49,99 € do 279,99 €

Spevák, ktorý je známy nielen svojím podmanivým hlasom, ale predovšetkým srdcervúcimi vystúpeniami, vystúpi najprv v Prahe (4. marca), o dva dni neskôr vo Viedni. Austrálsky spevák fanúšikom tentoraz predstaví svoj tretí pripravovaný album The Epilogue.

View this post on Instagram A post shared by Dean Lewis (@deanlewis)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 PLAZA INN Wien Gasometer : V blízkosti koncertnej haly sa nachádza 4-hviezdičkový hotel so skvelými hodnoteniami, ktorý ťa na noc od vyjde necelých 34 € (ak pôjdete dvaja). Balcony Apartment: Apartmán s troma spálňami je ideálny pre väčšie skupiny, keďže sa v ňom pohodlne vyspí až 7 osôb. Noc v tomto dobre hodnotenom ubytku ťa vyjde už od 15 €, ak budete aspoň šiesti. Moxy Vienna City East : Viac ako 3-tisíc pozitívnych hodnotení napovedá, že aj v tomto prípade pôjde o super zážitok. Noc v dvojlôžkovej izbe s raňajkami ťa vyjde od 70 €, ak pôjdeš vo dvojici.

Lenny Kravitz – Blue Electric Light Tour

📌 Kde: Praha, O2 arena

📅 Kedy: 12. marca 2025

💶 Cena vstupeniek: od 1 690 Kč do 2 490 Kč

Už začiatkom marca do Prahy zavíta talentovaný štvornásobný držiteľ ceny GRAMMY® so svojou kapelou. V rámci Blue Electric Light Tour Lenny Kravitz navštívi najväčšie európske arény vrátane londýnskej Wembley Areny či parížskej La Defense Areny. Ty si jeho fantastickú šou môžeš vychutnať aj v pražskej O2 Arene.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa O2 arena Praha (@o2arenapraha)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 STAGES HOTEL : Tento 4-hviezdičkový hotel sa nachádza len pár metrov od O2 areny. Za noc v dvojlôžkovej izbe so súkromnou kúpeľnou a raňajkami zaplatíš zhruba72 € v prípade, že budete dvaja. Hotel Duo: Trošku vzdialenejší, avšak výrazne lacnejší je Hotel Duo. Ten ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách už od 27 € na noc. Atmospheric Quiet Apartment: V prípade, že na koncert plánuješ vziať celú partiu, tento dvojspálňový apartmán bude skvelou voľbou. Ak pôjdete štyria, za noc každý z vás zaplatí necelých 34 €.

The Lumineers

📌 Kde: Viedeň, Wiener Stadthalle

📅 Kedy: 23. apríla 2025

💶 Cena vstupeniek: od 58 € do 151,99 €

Koncom apríla do Viedne dorazí jedna z najpopulárnejších kapiel súčasnosti. Kapelu The Lumineers preslávil v roku 2012 hit Ho Hey z ich debutového albumu. Piaty štúdiový album príde kapela predstaviť po viac ako desiatich rokoch do Viedne spoločne so špeciálnym hosťom, ktorým je Michael Marcagi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Lumineers (@thelumineers)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 VIP Vienna Shopping Center 5 Appartment : Pobyt v tomto brutálne štýlovom apartmáne si rozhodne užiješ. Noc vo dvojici ťa tu vyjde na približne 80 € za osobu. arte Hotel: Opäť miesto, ktoré v sebe ukrýva aj kúsok umenia a chic dizajnu. Za noc v tomto dobre hodnotenom hoteli zaplatíš od 65 € (ak budete dvaja), za raňajky si môžeš priplatiť ďalších 22 €. Vienna Lotus Apartments : Posledný tip je opäť pre väčšie partie. Tento veľký apartmán s dvoma spálňami a súkromným balkónom je ideálny pre skupiny až piatich hostí. Cena za osobu je pri takomto počte necelých 35 €.

Twenty One Pilots – The Clancy World Tour

📌 Kde: Praha, O2 arena

📅 Kedy: 12. apríla 2025

💶 Cena vstupeniek: od 1 490 Kč do 2 190 Kč

Americké duo sa po šiestich rokoch vracia do Prahy, aby svojim fanúšikom predstavilo rovnomenný pripravovaný album Clancy. Tešiť sa môžeš na veľkolepú šou, inovatívnu prezentáciu aj hlboké texty, ktoré v nás dokážu zanechať neskutočný mix emócií.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa twenty one pilots (@twentyonepilots)

Tipy na ubytovanie:



👉



👉



👉 Hotel Carol: Veľmi dobre hodnotený hotel sa nachádza neďaleko O2 areny, k dispozícii je aj bezplatné parkovisko. Za noc v dvojlôžkovej izbe s raňajkami zaplatíš zhruba 126 € (za predpokladu, ze budete dvaja). Relax Inn: Moderný 4-hviezdičkový hotel bachádzajúci sa v blízkosti O2 areny ponúka dvojlôžkové izby s raňajkami už od 56 € za osobu. Stay2gether City Buzz Apt : Veľký dvojspálňový apartmán disponuje dvoma veľkými manželskými posteľami a jednou pohovkou, takže sa v ňom pohodlne vyspí aj väčšia skupina kamošov.

📣 BONUS: The Chainsmokers, Charli XCX či Anyma

Festival Colours of Ostrava, ktorý sa koná 16. až 19. júla, už tradične privíta svetové mená. Tešiť sa môžeš napríklad na americké duo The Chainsmokers, legendárneho Stinga či Iggiho Popa.

Tip na ubytovanie v Ostrave:

👉 Silesia LOFT: Apartmán s jednou spálňou a rozkladacou pohovkou je vhodný až pre štyroch hostí. Pri plnej obsadenosti za štyri noci zaplatí každý z vás už od 65 € za noc.

Line-up Szigetu je opäť nabitý veľkými menami. Do Budapešti v auguste zavíta Anyma, Chappell Roan aj Charli XCX. Ak ťa neláka spať v stane, ubytko ti odporúčame vyriešiť čo najskôr.

Tip na ubytovanie v Budapešti:

👉 Affordable Heroes' Square Residence: Vynikajúco hodnotené ubytovanie nachádzajúce sa v centre mesta blízko zastávky metra je vhodné pre štyroch hostí. Pri plnej obsadenosti tu zaplatí každý z vás už od 30 € za noc.